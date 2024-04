Tay vợt lừng danh Roger Federer cùng gia đình nghỉ dưỡng nhiều ngày tại Hội An

Sáng 29.4, một lãnh đạo TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết đã nắm thông tin về việc huyền thoại quần vợt người Thụy Sĩ Roger Federer cùng gia đình đến du lịch nghỉ dưỡng tại Hội An.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, chị Lệ Thu (một người hâm mộ may mắn được gặp Roger Federer tại TP.Hội An) đã đăng tải nhiều bức ảnh cựu số 1 làng banh nỉ Roger Federer đang đánh quần vợt tại một khách sạn 5 sao ở Hội An, nơi gia đình huyền thoại này đang lưu trú.

Chị Lệ Thu cho biết chị gặp gia đình Federer trong buổi ăn sáng và trên sân tập quần vợt tại khách sạn. Federer đến Hội An cùng vợ và 4 người con, họ rất thân thiện.

Ngoài ra, trên mạng xã hội cũng lan truyền một số bức ảnh Federer chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ trên sân quần vợt tại Hội An vào hôm qua 28.4.

Thông tin này đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới hâm mộ quần vợt tại Việt Nam. Bởi đây là lần đầu tiên huyền thoại quần vợt người Thụy Sĩ cùng gia đình đến Việt Nam.

Bình luận thêm về tin vui này, vị lãnh đạo UBND TP.Hội An cho biết lâu nay Hội An được biết đến là một trong những điểm du lịch nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà còn cả thế giới, được bình chọn là thành phố du lịch tốt nhất thế giới, an toàn nhất thế giới và là 1 trong 25 thành phố đẹp nhất thế giới năm 2023…

Huyền thoại quần vợt người Thụy Sĩ Roger Federer (phải) du lịch cùng gia đình tại TP.Hội An LỆ THU

Vì vậy, nhiều năm qua, Hội An là địa điểm du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng của du khách quốc tế, trong đó có rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới.

"Việc thời gian qua nhiều người nổi tiếng liên tục chọn Hội An là điểm đến du lịch cùng gia đình thể hiện rõ ngành du lịch Hội An nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung đang đi rất đúng hướng. TP.Hội An luôn luôn tạo ra những sản phẩm du lịch mới, có giá trị đặc trưng của đất và người Hội An để thu hút thêm khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế", vị này nói.

Thời gian gần đây, fan Việt Nam cũng đã chứng kiến nhiều ngôi sao Hàn Quốc, Đài Loan đổ bộ đến Việt Nam. Trong đó, TP.Đà Nẵng và Hội An là 2 trong số những điểm du lịch nổi tiếng được chọn để nghỉ dưỡng.

Trên trang cá nhân, tài tử phim Thiên long bát bộ Lâm Chí Dĩnh cùng vợ là Trần Nhược Nghi liên tục khoe ảnh trong chuyến du lịch Đà Nẵng - Hội An cùng các con. Ngoài ra, mới đây trên trang cá nhân của nam tài tử Gia đình là số 1 Jung Il Woo cũng đã đăng tải loạt khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến du lịch Hội An.

Đối với người vừa xuất hiện tại Hội An, Roger Federer, đây là du khách rất đặc biệt. Anh là một trong những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử làng banh nỉ.

Tháng 9.2022, Federer tuyên bố giải nghệ, khép lại sự nghiệp quần vợt huy hoàng sau hơn 2 thập kỷ thi đấu với 103 danh hiệu, 310 tuần ở vị trí số một thế giới, trong đó có kỷ lục 237 tuần liên tiếp. Roger Federer là người đầu tiên cán mốc 20 Grand Slam.



Anh cũng từng thắng 8 giải Wimbledon, 6 giải Australia mở rộng, giữ kỷ lục 5 lần liên tiếp vô địch Mỹ mở rộng và giành Roland Garros năm 2009. Federer cũng đã đoạt 6 danh hiệu ATP Finals, huy chương bạc đơn nam Olympic 2012 và huy chương vàng đôi nam Olympic 2008.