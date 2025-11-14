Rohto-Mentholatum VN tiếp tục đồng hành cùng đồng bào khắc phục hậu quả bão lụt năm 2025

Bão nối tiếp bão, lũ chồng lũ, nhiều nơi bị cô lập, nhà cửa và tài sản của người dân bị tàn phá một cách nghiêm trọng. Giữa những mất mát và muôn vàn khó khăn ấy, hơn bao giờ hết, người dân khu vực thiên tai đang cần đến sự chung tay của tất cả mọi người - những tấm lòng sẵn sàng lan tỏa yêu thương, mang lại hơi ấm, niềm tin và hy vọng đến với đồng bào nơi tâm lũ.

Vì lẽ đó, ông Hirofumi Shiramatsu, Tổng giám đốc Rohto-Mentholatum (Việt Nam), có nhà máy đặt tại Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), đã chỉ đạo tập thể nhân viên công ty nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái của Rohto đến người dân nơi thiên tai hoành hành.

Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) đã gửi hỗ trợ 20.000 sản phẩm chăm sóc sức khỏe trị giá 1.355,000.000 đồng; cùng với số tiền mặt quyên góp từ tập thể nhân viên công ty và trích từ quỹ hỗ trợ của công ty với tổng trị giá 100.000.000 đồng; đến người dân vùng bị ảnh hưởng, góp phần phòng ngừa các dịch bệnh thường phát sinh sau bão lũ như đau mắt đỏ, sốt xuất huyết và viêm da.

Hàng hóa trên xe của công ty đến điểm tiếp nhận

Số sản phẩm cùng với số tiền này đã được nhanh chóng chuyển đi vào ngày 12.11.2025 đến tận tay Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại TP.HCM, số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TP.HCM, để kịp thời hỗ trợ khắc phục các hậu quả của thiên tai.

Ông Shiramatsu bày tỏ hy vọng rằng những đóng góp ý nghĩa này sẽ sớm đến được với người dân vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và lũ lụt - tiếp thêm sức mạnh để họ vượt qua khó khăn, khôi phục cuộc sống sau bão lũ. Ông cũng khẳng định đây chính là minh chứng cho cam kết bền vững của doanh nghiệp: Luôn đồng hành cùng người dân Việt Nam, sẻ chia và lan tỏa tinh thần nhân ái trong mọi hoàn cảnh.