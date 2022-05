Rối loạn tâm trạng có thể dẫn đến bệnh mạn tính

Rối loạn tâm trạng là nhóm sức khỏe tâm thần được sử dụng để mô tả tất cả các loại trầm cảm và rối loạn lưỡng cực, theo chuyên trang Johns Hopkins Medicine.

Nhóm các nhà nghiên cứu thuộc nhiều đơn vị khác nhau đã tiến hành phân tích dữ liệu sức khỏe được thu thập liên tục của hơn 40.300 người trưởng thành sinh sống tại tiểu bang Minnesota (Mỹ). Đối tượng nghiên cứu được chia thành các nhóm khác nhau theo giới tính, độ tuổi và các rối loạn tâm trạng mà họ gặp phải.

Kết quả cho thấy nữ giới ở cả 3 nhóm tuổi 20, 40, 60 và nam giới ở độ tuổi 20 mắc các rối loạn tâm trạng có nguy cơ phát triển các bệnh mạn tính cao hơn đáng kể so với người không mắc. Nữ giới ở độ tuổi 20 vừa lo lắng vừa trầm cảm có nguy cơ mắc bệnh mạn tính cao hơn 61% so với người không mắc. Nhóm nam giới ở độ tuổi 20 là nhóm có nguy cơ phát triển bệnh mạn tính cao nhất, cao hơn gần 72% so với nhóm đối chứng.

Nhóm nghiên cứu đã ghi nhận 15 tình trạng bệnh mạn tính ở các nhóm nguy cơ. Đáng lưu ý là bệnh tăng huyết áp, hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hầu hết các bệnh ung thư.





Nghiên cứu cũng chỉ ra những người mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều hơn 2 bệnh mãn tính cùng lúc.

Theo CNN, tiến sĩ William Bobo, giáo sư tâm thần học, tác giả nghiên cứu, cho biết: “Chúng ta thường nghĩ những người trẻ tuổi là những người khỏe mạnh và bệnh mạn tính chỉ ảnh hưởng đến người lớn tuổi. Nhưng kết quả nghiên cứu lại cho thấy một bức tranh rất khác”.