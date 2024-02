Rơi nước mắt rời TP.HCM về quê ăn tết trên chuyến xe 0 đồng: 'Quý giá lắm...'

Ai cũng muốn về nhà ăn tết

Trưa 3.2 (24 tháng chạp), chị Lê Thị Kim Sương dẫn ba mình xách hành lí, chăn mền từ trọ đến Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TP.Thủ Đức), để về quê ăn tết trên chuyến xe 0 đồng. Sau hơn 1 tháng ở lại thành phố điều trị ung thư gan, bà chị Sương - ông Lê Văn Mai (70 tuổi) háo hức khi sắp được quê.

Hai ba con chị Sương sống ở mái ấm Thanh Liên cạnh bệnh viện - nơi hỗ trợ chỗ ăn ở miễn phí cho bệnh nhân ung thư. Ông Mai tuy mang bạo bệnh nhưng hôm nay tinh thần rất lạc quan và trông khỏe khoắn. Người đàn ông rối rít cám ơn, bắt tay người đại diện mái ấm Thanh Liên và trưởng nhóm Thiện Tâm đã giúp đỡ ông trong thời gian qua rồi vẫy chào mọi người để lên xe.

"Vào thành phố trị bệnh tôi được giúp đỡ nhiều lắm. Nhờ vậy mà gia đình tôi bớt được một khoản chi phí. Nay lại được về quê mà không tốn tiền mua vé. Tôi rất xúc động", ông Mai (quê Bình Định) rơm rớm nước mắt.

Ông Hoàng (áo đỏ) cùng những thành viên ban tổ chức, nhà hảo tâm (đứng ở lối đi) tặng lì xì cho mọi người về quê ăn tết. Phan Diệp

Cạnh đó, chị Lê Thị Bích Yến (40 tuổi) bồng đứa con út 1 tuổi nhường chồng lên xe trước. Chồng chị vừa mới mổ tim xong nên sức khỏe kém, chưa thể đi làm. Chị Yến gửi con nhỏ rồi đi mua ve chai, một mình gồng gánh lo kinh tế gia đình gần nửa năm nay.

Chị Yến cho biết, nếu muốn về đến H.Phù Cát (Bình Định) quê chị, vợ chồng chị phải mất gần 2 triệu đồng tiền vé. Chồng mới mổ tim, lại đi xe ghế ngồi với quãng đường hơn 600 km rất vất vả, chị Yến rất xót nhưng không còn cách nào khác. Kinh tế gia đình kiệt quệ sau thời gian chữa bệnh cho chồng, lại có 3 con nhỏ nên 2 tấm vé miễn phí hôm nay rất quý giá. Vì thế, người phụ nữ chỉ biết hy vọng "chồng khỏe để về tới quê nhà".

Ông Võ Quang Sướng (67 tuổi), quê Phú Yên lỉnh kỉnh xách đồ chuẩn bị lên xe, sáng 3.2. Phan Diệp

Hành trang về quê ăn tết của một gia đình trên chuyến xe 0 đồng. Phan Diệp

Trong 3 chiếc xe khách với khoảng 150 người sẽ được về quê Phú Yên, Bình Định hôm nay có hơn 30 bệnh nhân và người thân nhờ bệnh viện kết nối nhóm Thiện Tâm để nhận vé. Những người còn lại ngày thường bán vé số, nhặt ve chai, phụ hồ... truyền tai nhau, biết đến chuyến xe miễn phí và nhận vé từ hôm qua. Trong số những người về hôm nay, có người lần đầu nhưng cũng có người đã 4 năm được xe miễn phí của Thiện Tâm chở về quê ăn tết.

"Nhờ tiết kiệm được tiền xe mà tôi có thêm chút tiền sắm tết cho con cháu, sửa soạn mâm cúng tổ tiên sau một năm xa quê", bà Nguyễn Thị Phạn (63 tuổi, quê Phú Yên) xúc động nói.

21 năm hạnh phúc khi tiễn bà con về quê ăn tết

Ông Nguyễn Đăng Hoàng, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm, trực thuộc Hội Chữ thập đỏ Q.Bình Thạnh nói: "Đây là năm thứ 21 chúng tôi cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ xe 0 đồng cho bà con bệnh nhân ung thư về quê ăn tết. Còn bà con lao động nghèo, người bán xe số, ve chai thì được 7 năm".

Để có được khoảng 12 chuyến xe cho bà con về quê ăn tết năm nay, nhóm Thiện Tâm phải nhờ đến sự đồng hành của nhiều cá nhân, tổ chức. Có người ủng hộ kinh phí thuê xe, có người tặng những phần ăn, nước uống, tiền lì xì...

Bệnh nhân ung thư và người nhà chờ lên xe về quê. Phan Diệp

Nhiều bệnh nhân được nhà hảo tâm tặng quà bánh cũng mang hết về quê để đón tết. Phan Diệp

Xuyên suốt các ngày trong năm, nhóm Thiện Tâm cũng có nhiều hoạt động thiện nguyện như nhà trọ 0 đồng, bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân ung thư... Gần gũi với những người khó khăn, người lao động nghèo nên ông Hoàng thấu hiểu hoàn cảnh của họ.

Mọi người đã xa quê hương cả năm, tết là dịp duy nhất họ có thể hướng về quê nhà. Vì thế, ông Hoàng muốn tổ chức chuyến xe 0 đồng để giúp mọi người có một cái tết ấm áp, trọn vẹn bên gia đình.

Chị Kim Thoa, đại diện mái ấm Thanh Liên cho biết: "Tôi là người TP.HCM, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cảm nhận được thế nào là về quê ăn tết. Đây là lần đầu tiên tôi được đồng hành cùng nhóm Thiện Tâm với 6 trong 12 chuyến xe đưa mọi người về quê".

Mọi người vẫy tay chào, chúc mọi người về quê ăn tết vui vẻ, bình an. Phan Diệp

2 hôm nữa (ngày 26 tháng chạp) sẽ có thêm khoảng 6 chuyến xe 0 đồng đưa mọi người về quê ăn tết ở miền Trung, xa nhất là Quảng Nam; lên Tây nguyên, xa nhất là Kon Tum và miền Tây, xa nhất là Cà Mau. Ban tổ chức hiện tại vẫn đang chờ những bệnh nhân nặng, vừa mới mổ xong đăng ký vé để chốt số lượng chuẩn bị xe đưa họ về quê vào ngày 28 tết.

Đúng 13 giờ 15 phút, 3 chiếc xe khách lăn bánh ra khỏi cổng bệnh viện. Ông Hoàng, chị Thoa và nhiều thành viên ban tổ chức vẫy tay chào. Ai cũng hô to: "Chúc mọi người thượng lộ bình an, đón tết bình an bên gia đình nha".