Rời phố lên rừng nuôi chim trĩ sau biến cố cuộc đời

Sau hơn 20 năm lập nghiệp ở Gia Lai, biến cố làm ăn ập đến khiến anh Nguyễn Văn Việt (quê Thanh Hóa) phải rời phố lên khu rừng thông heo hút dựng trại nuôi chim trĩ cảnh.

Từng có cơ ngơi ổn định ở phố, cùng vợ và 3 con sống quây quần, nhưng sau những không may trong làm ăn cách đây chừng 4 năm, vợ chồng anh buộc phải bán hết nhà cửa và tài sản dành dụm bao năm để lên khu rừng thông sinh sống.

Nơi ở mới vắng vẻ, đường đất đỏ heo hút. Nhà nợ nần, vợ anh phải đi nước ngoài làm thuê. Nhắc đến vợ, mắt anh ngân ngấn nước: "Hơn một năm nữa là vợ mình về rồi. Hai vợ chồng đang cố gắng làm để dành tiền trả hết nợ nần".

Trong những ngày buồn bã ấy, anh lần mò trên mạng và thấy mô hình nuôi chim trĩ làm cảnh. Anh đặt mua những cặp trĩ 7 màu đầu tiên rồi xây chuồng trại để nuôi.

Theo anh Việt, cách nuôi chim trĩ không khó. "Chuồng trại phải làm thoáng, ấm về mùa mưa và mát về mùa khô là được. Chuồng phải không để ướt, tiêm vắc xin định kỳ và chú ý nhỏ mắt cho chim khi chúng bị đau mắt. Trong quá trình nuôi chim trĩ, tôi hầu như chưa thấy có bệnh gì", anh Việt chia sẻ.

Chim trĩ xanh hay còn gọi là trĩ quý phi có giá mỗi cặp 7 tháng tuổi lên đến hơn 3 triệu đồng ẢNH: TRẦN HIẾU

Trang trại của anh Việt nuôi các giống trĩ 7 màu gồm xanh, vàng và đỏ. Đặc biệt là trĩ xanh, giới chơi chim cảnh thường gọi là trĩ quý phi vì bộ lông xanh sặc sỡ. Loài này vốn sống tự nhiên ở vùng núi cao, rừng rậm và bụi rậm ở Trung Quốc, Myanmar…, sau được thuần hóa làm chim cảnh và du nhập vào Việt Nam khoảng 10 năm nay. Anh Việt cho biết đây không phải loài quý hiếm, nuôi kinh tế hay nuôi làm cảnh đều được.

Anh ghép trĩ sinh sản theo tỷ lệ 1 trống 4 mái. Sau Tết Nguyên đán, khi trời ấm, trĩ mái bắt đầu đẻ những quả trứng đầu tiên. Mỗi con mái đẻ lứa đầu sau hơn một năm nuôi, khoảng 25 trứng mỗi mùa.

Anh Nguyễn Văn Việt khởi nghiệp với những con trĩ cảnh có giá trị ẢNH: TRẦN HIẾU

Sau những lần ấp không thành công, anh mua máy ấp, mày mò tích lũy kinh nghiệm. Nay máy có thể ấp cùng lúc 300 quả trứng, tỉ lệ nở đạt 70 - 80%. Sau 21 ngày trứng nở, con non được đưa vào chỗ ấm có đèn sưởi, hơn 10 ngày sau có thể ra chuồng nuôi được che chắn kỹ. Tỷ lệ con giống sống tại trang trại đạt đến 80%.

Mỗi năm bán hơn 100 cặp chim trĩ cảnh

Trĩ giống 3 tháng tuổi được anh bán 1 - 1,5 triệu đồng một cặp. Trĩ khoảng 7 tháng tuổi giá 2 - 3 triệu đồng một cặp, đắt nhất là trĩ bảy màu xanh. Sau chừng một năm, trĩ bắt đầu thay lông, lên màu rất đẹp.

Trang trại của anh Việt chia thành bốn khu nuôi theo từng nhóm: trĩ bố mẹ, trĩ trưởng thành, trĩ non. Hiện anh có hơn 150 con chim trĩ các loại. Khách của anh đến từ TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng đến các tỉnh miền Tây. Mỗi năm trang trại anh xuất đi hơn 100 cặp, kèm giấy tờ hợp pháp. Anh Việt cho rằng nếu có thêm kinh nghiệm bán hàng, lượng tiêu thụ có thể tăng.

Giống gà Mông Cổ độc lạ ở trang trại của anh Việt ẢNH: TRẦN HIẾU

Ngoài chim trĩ cảnh, trang trại của anh Việt còn nuôi gà cổ trọc Mông Cổ (tên quốc tế là Showgirl Silkie, còn gọi là gà Mongolia hay gà lông xù cổ trọc). Ngoại hình gà khác lạ với phần cổ dài, đen sẫm, trụi lông hoàn toàn từ dưới hàm xuống ức, trong khi thân gà phủ lớp lông tơ trắng mềm xù như cục bông gòn, trên đỉnh đầu có chỏm lông giống như đội mũ, thân gà màu đen.

Anh Việt cho biết thịt gà Mông Cổ rất ngon, giá hiện trên 300.000 đồng/kg, mỗi con trưởng thành nặng 2,5 - 4 kg tùy trống mái. Gà này có thể làm thực phẩm hoặc nuôi cảnh. Tuy nhiên, anh chưa bán ra thị trường vì mới có gần 100 con, đang tiếp tục nhân giống.

Một góc chuồng nuôi trĩ trưởng thành ở trang trại của anh Nguyễn Văn Việt ẢNH: TRẦN HIẾU

Một cán bộ kiểm lâm khu vực Đăk Đoa, Gia Lai cho biết: "Trang trại nuôi chim trĩ cảnh của anh Việt có giấy tờ đầy đủ, hợp pháp. Loài này không bị cấm nuôi tại Việt Nam và không nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm. Tuy nhiên, nuôi kinh tế như anh Việt cần khai báo với cơ quan kiểm lâm để được cấp mã số cơ sở nuôi để tiện cho việc theo dõi".

Giữa rừng thông xào xạc, những cặp trĩ rực rỡ sắc màu như lời nhắc rằng, đôi khi từ đáy khó khăn, con người vẫn tìm được lối đi nếu đủ kiên trì và chịu mày mò. Với anh Việt, mỗi quả trứng nở là thêm một bước gần hơn tới khoản nợ được trả hết trong hành trình tha hương lập nghiệp.