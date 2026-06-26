Rời showbiz, Phúc Nhĩ Khang của 'Hoàn Châu cách cách' giờ là 'ông trùm' nông nghiệp

Châu Kiệt từng là một trong những gương mặt diễn viên truyền hình Trung Quốc được nhận diện rộng rãi nhất vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Thế nhưng ở hiện tại, công chúng nhắc đến anh nhiều hơn với vai trò một doanh nhân nông nghiệp thành đạt sau khi rời khỏi làng giải trí.

Lối rẽ bất ngờ của ngôi sao phim 'Hoàn Châu cách cách'

Sinh năm 1970, Châu Kiệt tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải, Trung Quốc. Năm 1998, anh vụt sáng nhờ vai diễn Phúc Nhĩ Khang trong bộ phim truyền hình đình đám Hoàn Châu cách cách. Hình ảnh nghiêm túc, phong thái điềm đạm cùng lối diễn giàu cảm xúc trong vai nam nhân si tình đã giúp Châu Kiệt trở nên nổi tiếng khắp châu Á.

Chân dung diễn viên Châu Kiệt thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp khi đảm nhận vai Phúc Nhĩ Khang trong phim Hoàn Châu cách cách Ảnh: Chụp màn hình phim Hoàn Châu cách cách

Sau đó, nam diễn viên tiếp tục củng cố danh tiếng khi đảm nhận vai Bao Chửng thời trẻ trong bộ phim cổ trang phá án Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên, phát sóng năm 2000. Vai diễn này đến nay vẫn được xem là một trong những màn thể hiện đáng nhớ về thời trẻ của vị quan thanh liêm huyền thoại, đồng thời góp phần đưa Châu Kiệt vào hàng ngũ những nam diễn viên hàng đầu thời bấy giờ.

Ở thời kỳ đỉnh cao danh tiếng, Châu Kiệt liên tục vướng vào nhiều tranh cãi và cáo buộc liên quan đến cách hành xử. Truyền thông từng nhắc đến anh trong các ồn ào như mâu thuẫn với bạn diễn, tai nạn giao thông, cờ bạc và bạo lực.

Dù một số thông tin vẫn gây tranh luận và chưa có kết luận rõ ràng, việc liên tục xuất hiện trong các tin tức tiêu cực đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Châu Kiệt trong mắt công chúng. Cơ hội hoạt động của anh trong ngành giải trí cũng dần thu hẹp.

Sau cùng, Châu Kiệt quyết định rời xa showbiz. Khi nhìn lại giai đoạn đó, anh từng chia sẻ: "Khi con người bị dồn vào ngõ cụt, họ sẽ đưa ra những lựa chọn cảm tính mà không biết đúng hay sai. Lúc ấy, tôi không biết phải đối diện với mọi người như thế nào, nên đã chọn con đường ngốc nghếch nhất, nhưng nó lại mang đến cho tôi sự an ủi và bình yên".

Năm 2015, Châu Kiệt được cho là đã trở về vùng Đông Bắc Trung Quốc và bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Theo truyền thông Trung Quốc, anh nhanh chóng mở rộng hoạt động kinh doanh sau khi nhìn thấy tiềm năng của thị trường canh tác. Khối tài sản của cựu diễn viên được cho là đã vượt mốc 100 triệu nhân dân tệ. Châu Kiệt hiện được cho là sở hữu khoảng 1.000 mẫu đất nông nghiệp, 5 công ty và một nhà máy rượu vang. Một số nguồn tin cũng cho biết anh có trong tay nhiều bất động sản giá trị tại châu Âu.

Dù sở hữu khối tài sản đáng kể, Châu Kiệt được nhận xét là có lối sống khá giản dị và kín tiếng. Thỉnh thoảng, anh chia sẻ về công việc đồng áng, trồng lúa, tập luyện thể thao, thiền định và chăm sóc sức khỏe. Với Châu Kiệt, nông nghiệp không chỉ là nguồn thu nhập mà còn là một phần trong hành trình tìm kiếm cuộc sống bình lặng, cân bằng hơn sau những ồn ào của showbiz.

Năm 2020, Châu Kiệt từng tái xuất sân khấu trong một vở diễn của Nhà hát Quốc gia (Trung Quốc), thu hút sự quan tâm của những khán giả yêu mến anh từ lâu. Tuy nhiên, sau đó, nam diễn viên khẳng định anh không có kế hoạch trở lại hoàn toàn với ngành giải trí.

Ở tuổi 56, Châu Kiệt vẫn chưa kết hôn và luôn giữ kín đời tư trước truyền thông. Hành trình từ một ngôi sao truyền hình nổi tiếng trở thành doanh nhân nông nghiệp của anh được xem là một trong những cuộc chuyển hướng sự nghiệp đặc biệt trong làng giải trí Trung Quốc.