Rơi trực thăng quân sự ở Ghana, hai bộ trưởng thiệt mạng

Văn phòng tổng thống Ghana đưa ra thông báo trên sau khi chiếc trực thăng của không quân nước này chở 3 thành viên phi hành đoàn và 5 hành khách rơi xuống một khu rừng ở phía nam.

Hiện trường vụ tai nạn trực thăng quân sự vùng Ashanti của Ghana ngày 6.8 Ảnh: AP

Đài truyền hình Joy News đã phát đoạn phim quay bằng điện thoại di động từ hiện trường vụ tai nạn, cho thấy xác máy bay đang cháy âm ỉ trong một khu vực rừng rậm hôm 6.8 (giờ địa phương) trước khi có thông tin Bộ trưởng Quốc phòng Ghana Edward Omane Boamah và Bộ trưởng Môi trường, khoa học và công nghệ Ibrahim Murtala Muhammed nằm trong số những người thiệt mạng.

Truyền thông Ghana đưa tin chiếc trực thăng rơi khi đang trên đường bay đến một sự kiện về nạn khai thác mỏ trái phép, một vấn đề môi trường nghiêm trọng ở quốc gia Tây Phi này. Chính quyền Ghana cho hay tất cả mọi người trên chiếc trực thăng đó đều thiệt mạng sau khi trực thăng rơi ở vùng Ashanti thuộc miền nam nước này.

"Tổng thống và chính phủ xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của các đồng chí và những quân nhân đã hy sinh khi phục vụ đất nước", Chánh văn phòng Julius Debrah của Tổng thống Ghana John Mahama cho hay.

Lực lượng vũ trang Ghana thông báo các cuộc điều tra đã được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ rơi trực thăng. Trước đó, quân đội Ghana báo cáo rằng một trực thăng của không quân biến mất khỏi màn hình radar sau khi cất cánh từ thủ đô Accra của Ghana ngay sau 9 giờ ngày 6.8 (giờ địa phương), theo AFP.

