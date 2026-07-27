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Romania 3 ngày bắn rơi 3 UAV bay vào không phận, cáo buộc Nga
Video Thế giới

Romania 3 ngày bắn rơi 3 UAV bay vào không phận, cáo buộc Nga

La Vi - Vi Trân

Tổng thống Romania Nicusor Dan ngày 26.7 cho biết quân đội nước này bắn hạ chiếc UAV thứ ba xâm nhập nước này trong vòng 3 ngày.

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