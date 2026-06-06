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Romania 'vạ lây' vì xuồng không người lái tự sát Ukraine
Video Thế giới

Romania 'vạ lây' vì xuồng không người lái tự sát Ukraine

La Vi
La Vi
06/06/2026 10:30 GMT+7

Một máy bay không người lái trên biển đã tự hủy gần một kho chứa dầu ở cảng Constanta thuộc Biển Đen của Romania hôm 5.6, mà không gây thương vong, trong khi Ukraine cho biết Nga đã gây nhiễu sóng khiến tàu này trôi dạt khỏi lộ trình.

Một xuồng không người lái tự sát đã phát nổ gần một kho dầu tại một cảng trên biển Đen của Romania hôm 5.6. Ukraine thừa nhận đây là xuồng tự sát của mình, nhưng biện minh rằng xuồng đã bị Nga gây nhiễu dạt sang phía Romania.

Hải quân Ukraine trước đó đã liên hệ với Romania để cảnh báo và ngăn ngừa thương vong, và thông báo một trong số các xuống tự sát của nước này đã mất kiểm soát do tác chiến điện tử của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Romania Radu Miruta cho biết cảnh báo đó đã giúp sơ tán kịp thời cảng và hơn 1.000 người đã được di dời khỏi các bãi biển gần đó.

Một số người cho biết đã chứng kiến vụ nổ.

Người đàn ông này nói với truyền thông địa phương rằng ông đang làm việc trên một con tàu thì vụ nổ xảy ra.

Một nhân chứng khác cho biết cửa kính ô tô và các tòa nhà đã bị vỡ.

Tổng thống Romania Nicusor Dan đã quy trách nhiệm cho Nga.

UAV phát nổ gần kho dầu tại cảng Romania, Ukraine tố Nga gây nhiễu - Ảnh 1.

UAV tự kích nổ tại cảng Constanta, Romania hôm 5.6

ẢNH: REUTERS

Ông cho biết trên mạng xã hội rằng ba chiếc xuồng không người lái tự sát khác mà Ukraine mất kiểm soát cũng đã phát nổ ngoài khơi và không còn nguy hiểm nào nữa.

Biển Đen rất quan trọng đối với việc vận chuyển ngũ cốc, dầu thô và các sản phẩm từ dầu. Biển này giáp với các quốc gia Bulgaria, Romania, Gruzia, Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như Ukraine và Nga.

Sau sự việc mới nhất, Đại sứ quán Nga tại Romania cho biết nước này không liên quan và các xuồng tự sát đó không phải của Nga.

Đây là sự việc nghiêm trọng thứ hai trong tuần tại một khu vực đông dân cư của Romania, khi nguy cơ ảnh hưởng lan rộng từ chiến tranh gia tăng.

Một tuần trước, một UAV đã rơi trúng một tòa nhà chung cư tại thành phố Galati, phía đông nam, gần biên giới với Ukraine, khiến hai người bị thương. Bucarest cáo buộc UAV này là của Nga, nhưng Moscow đã phản đối.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, trên mạng xã hội X nói chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đang ngày càng trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với các quốc gia ở biên giới phía đông của châu Âu.

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