Chiến đấu cơ Gripen sẽ thể hiện ra sao trong xung đột Ukraine-Nga?

Máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển sắp được thử sức trong cuộc chiến trên không của Ukraine chống lại Nga.

Những chiến đấu cơ Gripen được thiết kế để hoạt động trong tình huống một quốc gia bị Nga tấn công, vì vậy có khả năng chịu được điều kiện khắc nghiệt.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: "Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đẩy lùi những chiếc máy bay của Nga, và chúng sẽ không thể thực hiện các cuộc ném bom trên không quy mô lớn".

Đây là lần đầu tiên loại chiến đấu cơ nhận nhiều ca ngợi này được sử dụng trong chiến tranh cường độ cao.

Ông Douglas Barrie, chuyên gia hàng không vũ trụ quân sự, nhận định: "Tôi nghĩ từ góc nhìn của Moscow, điều cuối cùng mà họ muốn thấy là không quân Ukraine có thêm năng lực. Và Gripen, ngay cả với số lượng nhỏ, chắc chắn sẽ mang đến điều đó cho Ukraine. Trong lĩnh vực không chiến, nó sẽ khiến không quân Nga cẩn thận và thận trọng hơn về những gì họ làm, đặc biệt nếu có một loại vũ khí như Meteor trong gói vũ khí".

Máy bay JAS 39 Gripen tại căn cứ không quân ở Keflavik, Iceland ẢNH: REUTERS

Ukraine đã phân bổ 2,5 tỉ euro trong khoản vay 90 tỉ euro của Liên minh châu Âu để mua 20 máy bay chiến đấu Gripen E mới và cũng sắp nhận thêm 16 máy bay đời cũ do Thụy Điển tặng. Đây được xem là lượng vũ khí đầy tiềm năng để bảo vệ các thành phố của Ukraine.

Theo thỏa thuận này, Ukraine có thể mua đến 150 máy bay mới, qua đó sẽ bắt đầu đưa chiến đấu cơ Gripen ra trận đối đầu với các đối thủ Nga trong vòng một năm tới. Đây sẽ là bài kiểm tra chiến đấu thực sự đầu tiên cho một loại máy bay mà lâu nay rất được ca ngợi về năng lực nhưng chưa bao giờ được chứng minh trong chiến tranh cường độ cao.

So với F-35 của Lockheed Martin, Gripen thiếu khả năng tàng hình và tầm bay, nhưng cũng có những lợi thế quan trọng. Được thiết kế để hoạt động cho tình huống một quốc gia bị Nga tấn công, Gripen nhấn mạnh vào độ bền bỉ trong điều kiện khắc nghiệt.