Tối 22.11, TP.HCM rộn ràng khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026, mở ra không gian hội tụ sắc màu văn hóa 54 dân tộc với nhiều hoạt động nghệ thuật, trình diễn và trải nghiệm đặc sắc dành cho người dân, du khách. Chuỗi hoạt động kéo dài nhiều ngày này được tổ chức để chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), đồng thời gắn với 2 dấu mốc ý nghĩa: kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tức Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11).

Các đoàn đại diện cộng đồng dân tộc rực rỡ trong trang phục truyền thống, diễu hành dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chương trình do UBND TP.HCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức, với mục tiêu xuyên suốt là đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống thường nhật của người dân thông qua các không gian giao lưu và thưởng thức nghệ thuật.

Hình ảnh chiếc khăn rằn quen thuộc xuất hiện nổi bật trong đoàn diễu hành trên phố đi bộ Nguyễn Huệ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các gian trưng bày hình nón lá dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ giới thiệu sản phẩm, tiềm năng của công nghiệp văn hóa. Du khách và người dân được trải nghiệm nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, du lịch văn hóa, phần mềm và trò chơi giải trí.

Đại biểu lãnh đạo thành phố cùng đại diện các dân tộc, văn nghệ sĩ và đông đảo bạn trẻ đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại sân khấu Quảng trường sắc màu Việt Nam, nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống lần lượt đến với khán giả: hát bội, cải lương, đờn ca tài tử, nghệ thuật của các dân tộc, cùng các chương trình giao lưu văn hóa.

Các khối biểu diễn đồng loạt trình diễn vũ điệu khăn rằn, tạo nên không khí sôi động tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Song hành với các hoạt động nghệ thuật là không gian "Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt". Đây là nơi đồng bào các dân tộc, tôn giáo và vùng miền có dịp gặp gỡ, giao lưu, đồng thời giới thiệu những di sản và sản phẩm văn hóa mang dấu ấn riêng của mình.

Trang phục truyền thống tôn lên nét đẹp riêng và bản sắc văn hóa của mỗi cộng đồng dân tộc ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Phố đi bộ Nguyễn Huệ trở nên sôi động khi đông đảo người dân và du khách tập trung theo dõi các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc đều nhận được sự quan tâm và cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Không gian văn hóa đa sắc màu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút đông đảo người dân và du khách ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú, chăm chú theo dõi, dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đặc sắc. Đặc biệt, hoạt động giao lưu, trao tặng khăn rằn cũng mang đến những trải nghiệm gần gũi, khiến nhiều vị khách quốc tế hào hứng đón nhận món quà đậm chất Nam Bộ.

Du khách nước ngoài thích thú khi được trao tặng khăn rằn và tìm hiểu về nét văn hóa đặc trưng của người Nam Bộ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nét duyên dáng và rạng rỡ của cô gái trong bộ trang phục mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nghệ thuật đờn ca tài tử cùng các loại nhạc cụ truyền thống được giới thiệu đến người dân và du khách trong khuôn khổ ngày hội ẢNH: NGỌC DƯƠNG