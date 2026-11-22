Những gian trưng bày hình nón lá, sân khấu nghệ thuật truyền thống và chương trình trình chiếu ánh sáng trên kiến trúc trụ sở UBND TP.HCM là những điểm nhấn của Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.



Khai mạc tối 22.11, chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11).

Chương trình do UBND TP.HCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức. Tham dự chương trình có ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng đại diện các sở, ban, ngành, các khối đại đoàn kết 54 dân tộc, văn nghệ sĩ và các lực lượng vũ trang, thanh niên thành phố.

Qua những không gian giao lưu, thưởng thức nghệ thuật, chương trình hướng đến đưa văn hóa gần hơn với đời sống người dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Gặp gỡ truyền thống trong không gian sáng tạo

Trước lễ khai mạc, đại biểu lãnh đạo thành phố cùng đại diện các dân tộc, văn nghệ sĩ và thanh niên dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng tri ân và tinh thần cùng gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa dân tộc.

Tại trụ sở UBND TP.HCM, chương trình nghệ thuật 3D mapping "Dòng chảy bất tận" sử dụng ánh sáng, hình ảnh, âm nhạc và công nghệ trình chiếu để kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa, con người và sự phát triển của thành phố.

Trên nền kiến trúc của công trình, hình ảnh 54 dân tộc Việt Nam cùng những sắc màu văn hóa đặc trưng chuyển tải thông điệp về sự đa dạng và tinh thần gắn kết cộng đồng.

Trình diễn 3D mapping trên trụ sở UBND TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

Dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ, các gian trưng bày hình nón lá giới thiệu sản phẩm, tiềm năng của những ngành công nghiệp văn hóa, từ điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ đến du lịch văn hóa, phần mềm và trò chơi giải trí. Không gian trải nghiệm chuyển đổi số cũng mang đến thêm cách tiếp cận các sản phẩm văn hóa.

Tại sân khấu Quảng trường sắc màu Việt Nam, hát bội, cải lương, đờn ca tài tử, nghệ thuật các dân tộc cùng các chương trình giao lưu văn hóa quốc tế lần lượt được giới thiệu đến công chúng.

Song hành là không gian "Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt", nơi đồng bào các dân tộc, tôn giáo, vùng miền gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những di sản và sản phẩm văn hóa đặc trưng.

Theo chương trình, cũng trong tối 22.11, phố đi bộ Nguyễn Huệ còn diễn ra chương trình nghệ thuật "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình", chào mừng Ngày hội Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt TP.HCM lần thứ I. Nghệ thuật truyền thống kết hợp âm nhạc đương đại để chuyển tải những câu chuyện về tình người, sự sẻ chia và trách nhiệm với quê hương.

Các đại biểu đại diện khối đại đoàn kết 54 dân tộc tham gia chương trình ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Để mỗi người dân cùng gìn giữ, lan tỏa văn hóa

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh sự gắn bó giữa văn hóa và đại đoàn kết. Văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp bản lĩnh con người; đại đoàn kết kết nối sức mạnh của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng.

Theo ông Cường, TP.HCM là nơi người dân từ mọi miền đất nước, đồng bào các dân tộc, tôn giáo và bạn bè quốc tế cùng chung sống, lao động, sáng tạo. Sự đa dạng ấy hòa cùng tinh thần sẻ chia, đùm bọc đã góp phần tạo nên bản sắc của thành phố.

Thông điệp được gửi gắm qua tuần văn hóa là đưa những giá trị tốt đẹp hiện diện trong đời sống hằng ngày, trong sự gắn bó giữa con người với con người và trách nhiệm với cộng đồng.

Các đại biểu xem biểu diễn nhạc cụ dân tộc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ông Cường cho biết các hoạt động lấy người dân làm chủ thể sáng tạo, tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa; lấy cơ sở, khu dân cư làm hạt nhân lan tỏa.

Trong những ngày cao điểm, các bảo tàng, di tích, nhà hát do Nhà nước quản lý thực hiện miễn hoặc giảm giá vé cho học sinh, sinh viên, người lao động và du khách, tạo thêm điều kiện để mọi người tiếp cận, trải nghiệm văn hóa.

"Mỗi người dân hãy là một chủ thể sáng tạo, một người gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp", ông Cường kêu gọi.

Chuỗi hoạt động còn có Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM, triển lãm mỹ thuật "TP.HCM - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai", hội sách "Huyền thoại Côn Đảo" tại đặc khu Côn Đảo. Qua mỗi trải nghiệm, chương trình hướng đến nuôi dưỡng tình yêu văn hóa, ý thức gìn giữ di sản và sự gắn bó với thành phố.