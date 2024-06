Rosé (BlackPink) gia nhập The Black Label của nhà sản xuất Teddy

The Black Label là công ty giải trí được thành lập vào năm 2016 bởi nhà sản xuất Teddy (tên thật là Park Hong Joon). Người đứng đằng sau các bản hit đình đám của các thần tượng Kpop như: Ddu-du ddu-du, How you like that, Fantastic baby, I don't care...

Hiện tại The Black Label đang quản lý hoạt động của loạt nghệ sĩ tên tuổi như: Taeyang (Big Bang), ca sĩ Jeon Somi, Zion.T, người mẫu nhí Ella Gross và các diễn viên Park Bo Gum, Lee Jong-won.

Rosé và Teddy từng có mối giao hảo lâu năm với tư cách là thành viên và nhà sản xuất của BlackPink NEWSEN

Khán giả Kpop nhận định, Teddy là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp BlackPink trở thành nhóm nhạc nữ toàn cầu. Anh được fan "Đen Hồng" coi là thành viên thứ 5 bởi gần như toàn bộ các ca khúc nổi tiếng của họ đều do Teddy sáng tác và sản xuất chính.

Câu chào đầu "BlackPink in your area" mang tính biểu tượng được cất lên trong mỗi bài hát của BlackPink cũng do Teddy sáng tạo. Không ngoa khi nói rằng, Teddy chính là "trái tim âm nhạc" của nhóm nữ nhà YG.



Sau khi tách ra "đánh lẻ", dự án âm nhạc đầu tiên của Rosé là phát hành ca khúc Final love song kết hợp với các thí sinh I-LAND 2 INSTAGRAM ROSES_ARE_ROSIE

Cuối năm 2023, Rosé và các thành viên BlackPink không gia hạn hợp đồng cá nhân với YG Entertainment nhưng vẫn hợp tác vì mục đích nhóm. Họ đồng ý tiếp tục hoạt động với tư cách một nhóm nhạc dưới sự quản lý của YG, trong khi song song theo đuổi các dự án solo một cách độc lập.



Khác với Rosé, Jennie, Lisa và Jisoo đều đã thành lập công ty riêng để phát triển và xây dựng sự nghiệp cá nhân. Jennie tuyên bố thành lập nhãn hiệu Odd Atelier do mình làm chủ vào tháng 12.2023. Lisa tiếp tục các dự án thông qua thương hiệu cá nhân LLOUD kể từ tháng 2 năm nay. Còn chị cả Jisoo mở công ty Blissoo với sự hỗ trợ từ anh trai.

Khán giả chúc mừng Rosé tìm được "bến đỗ" mới phù hợp với bản thân INSTAGRAM ROSES_ARE_ROSIE

Người hâm mộ chúc mừng Rosé gia nhập The Black Label, bởi nhà sản xuất Teddy là người nắm rõ màu sắc và phong cách âm nhạc của giọng ca On the Ground. Không những vậy, năm 2021, Teddy Park cùng Yoo Young Jin (SM Entertainment) là 2 producer Hàn Quốc góp mặt trong top 50 nhà sản xuất âm nhạc vĩ đại nhất thế kỷ 21 do tạp chí Billboard Mỹ vinh danh.