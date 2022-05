Rosé (BlackPink): Tôi là người dễ bị tổn thương

Gần đây, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone, nữ ca sĩ Gone đã có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống cá nhân, quan điểm làm nghề, đồng thời bày tỏ tình cảm với nhóm nhạc của mình - BlackPink.

Có thể nói, giọng ca chính BlackPink đã có một năm 2021 đầy ấn tượng khi liên tục tạo nên nhiều thành tích đáng nể trong sự nghiệp solo của mình. Đĩa đơn đầu tay On the ground xuất sắc đứng đầu cả hai bảng xếp hạng uy tín là Billboard's Global 200 và Global 200 Excl. Rosé cũng là nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên làm được điều này.

Song, đối với nữ nghệ sĩ, việc đứng trên sân khấu một mình và thiếu đi các thành viên còn lại thật sự là một thử thách lớn. “Nó đặt tôi vào tâm thế yếu đuối hơn hẳn. 4 chúng tôi như một. Chúng tôi ở đó vì nhau và nếu một thành viên cảm thấy không ổn vào ngày hôm đó thì chúng tôi sẽ cùng hỗ trợ người ấy. Việc đứng một mình thật đáng sợ. Nó khiến tôi nhận ra rằng BlackPink là một chỗ dựa lớn cho tôi trong quá khứ. Khi tôi không biết phải làm gì, tôi sẽ gọi điện để hỏi ý kiến và cảm nhận của họ. Vì vậy, các thành viên luôn đồng hành trong suốt quá trình hoạt động solo của tôi”, Rosé tiết lộ.

Người đẹp sinh năm 1997 khẳng định BlackPink mãi là gia đình và cô yêu nhóm của mình rất nhiều. “Tôi từng nghĩ về cuộc sống sau thời gian hoạt động cùng BlackPink nhưng tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ kết thúc. Tôi đã trưởng thành cùng họ. Các thành viên là một phần của tôi. Và tôi không nghĩ rằng nó sẽ chấm dứt. Tôi thật ngớ ngẩn khi phải lo lắng hoặc suy nghĩ về điều đó. Bạn biết đấy, khi một thứ gì đó quá tốt đẹp và bạn yêu nó quá nhiều, bạn sẽ luôn nghĩ về chiều hướng đó, bởi vì bạn không muốn đánh mất nó”, Rosé bày tỏ.

Giống như hầu hết các thần tượng khác, Rosé cũng có những tiêu chuẩn cao nhất định khi nói đến màn trình diễn của mình, thành viên BlackPink thừa nhận đôi khi tính cầu toàn đã trở thành áp lực đối với cô. “Những lúc nhìn thấy một người nào đó rất tự tin, tôi thấy thật ngưỡng mộ. Tôi ước mình cũng được như vậy. Tôi không an tâm vì quá để ý đến điều đó. Tôi dành quá nhiều sự ngưỡng mộ cho nó. Đôi khi điều đó trở thành gánh nặng của tôi. Tuy nhiên, tôi đã rất cố gắng để vượt qua. Sự tự tin là thứ mà tôi đang luyện tập hàng ngày", nữ thần tượng cho hay.





Mặc dù đối với nhiều người, sự thiếu tự tin hoặc bất an được xem là điều tiêu cực, nhưng Rosé lại cho rằng đó mới thực sự là một động lực quan trọng để tạo ra các sản phẩm nghệ thuật chất lượng. Nói về cách bản thân trở nên yếu đuối trước âm nhạc, giọng ca On the ground bộc bạch: “Tôi nghĩ mình là người dễ tổn thương. Tôi dần nhận ra rằng sẽ thật buồn biết bao nếu sống một cuộc đời mà không có sự căng thẳng. Trước đây, cảm giác lo lắng khiến tôi thấy áp lực rất nhiều, bởi vì hầu hết mọi người đều chỉ muốn được thư giãn. Tuy nhiên, việc hồi hộp về điều gì đó, thực sự quan tâm đến một điều gì đó mới là thứ khiến cuộc sống trở nên thú vị và vui vẻ’.

Khi được hỏi điều gì đã khiến bản thân có những suy nghĩ như vậy, Rosé bất ngờ bật khóc, cô trải lòng: “Sao tôi lại khóc nhỉ? Thật buồn cười và kỳ lạ. Điều gì đã khiến tôi nghĩ như vậy sao? Đã bao nhiêu năm kể từ khi chúng tôi thành lập BlackPink nhỉ, 6 năm? Vì vậy, đã đến lúc bắt đầu cảm thấy thoải mái trong một vài sự sắp đặt nhất định. Tôi nghĩ sẽ thật tốt nếu cảm giác thư thái xen kẽ với cảm giác yếu lòng. Tôi thật sự tận hưởng và khao khát điều đó. Tôi không muốn mất nó đi”.

Nữ thần tượng cũng cho biết mình là người nghiện công việc. Tình hình dịch bệnh kéo dài khiến Rosé cảm thấy khủng hoảng và bí bách vì không có lịch trình. Nhưng cũng chính thời gian rảnh rỗi này đã giúp cô hiểu bản thân mình hơn. “Hồi đó, tôi cực kỳ hướng ngoại. Đã đến lúc tôi phải điều chỉnh lại nội tâm của mình và hành động như một người hướng nội. Tôi đã tạo ra tính cách hướng nội này. Tôi nhớ mình đã ở trong một căn phòng lớn với rất nhiều người và đó là lần đầu tiên tôi muốn về nhà. Tôi đã nghĩ ‘chà, đây có phải là những gì người hướng nội cảm thấy không nhỉ’”, Rosé kể lại.