Hội thảo khoa học khu vực với chủ đề “United for the First Breath - Chung tay bảo vệ hơi thở đầu đời” vừa diễn ra tại TP.HCM, do Trung tâm Đào tạo Nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, Đại học Y Dược TP.HCM phối hợp cùng Pfizer Việt Nam tổ chức. Sự kiện quy tụ khoảng 150 chuyên gia sản phụ khoa đến từ nhiều quốc gia trong khu vực châu Á.

Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung thảo luận về gánh nặng bệnh do virus hợp bào hô hấp ở trẻ nhũ nhi, đồng thời cập nhật những giải pháp dự phòng sớm, đặc biệt là các biện pháp bảo vệ trẻ ngay từ giai đoạn thai kỳ.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Nguyễn Khánh Trang, giảng viên cao cấp Bộ môn Phụ sản, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chia sẻ về vai trò đồng hành, cung cấp thông tin khoa học của bác sĩ sản khoa đối với gia đình ẢNH: N.L

RSV: Nguy cơ đáng lưu ý ở trẻ dưới 3 tháng tuổi

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, nhóm trẻ dưới 3 tháng tuổi chiếm 42,7% số trẻ nhập viện vì viêm tiểu phế quản do RSV.

Tại miền Bắc, các ca nhập viện do RSV có xu hướng gia tăng khoảng từ tháng 10 đến tháng 3; ở miền Nam, mùa RSV thường trùng với mùa mưa, khoảng tháng 5 đến tháng 11.

Tiến sĩ - bác sĩ Phan Hữu Phúc, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Tổng thư ký Hội Nhi khoa Việt Nam, cho biết trẻ dưới 3 tháng tuổi nhập viện vì RSV có nguy cơ cần hỗ trợ hô hấp cao hơn nhiều lần so với trẻ lớn hơn. Vì vậy, cha mẹ nên chủ động tìm hiểu về RSV và trao đổi với bác sĩ ngay từ thai kỳ, nhất là khi dự kiến sinh vào những tháng RSV gia tăng.

Phối hợp sản - nhi trong dự phòng RSV

Các chuyên gia nhấn mạnh việc bảo vệ sức khỏe hô hấp cho trẻ cần được chuẩn bị từ khi mang thai và tiếp tục sau sinh. Trong thai kỳ, kháng thể từ mẹ có thể truyền qua nhau thai, góp phần bảo vệ trẻ trước các tác nhân gây bệnh trong giai đoạn đầu đời.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Nguyễn Khánh Trang, giảng viên cao cấp Bộ môn Phụ sản, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), cho rằng bác sĩ sản khoa không chỉ theo dõi một thai kỳ khỏe mạnh, mà còn có vai trò cung cấp thông tin khoa học và tư vấn cho thai phụ về các biện pháp bảo vệ trẻ từ sớm.

Tiến sĩ - bác sĩ Phan Hữu Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận diện nguy cơ RSV ở trẻ trong những tháng đầu đời ẢNH: N.L

Theo tiến sĩ - bác sĩ Phan Hữu Phúc, sau khi trẻ chào đời, bác sĩ nhi khoa sẽ tiếp tục đồng hành cùng gia đình, hướng dẫn nhận biết dấu hiệu bệnh, theo dõi sức khỏe hô hấp và lựa chọn hướng chăm sóc phù hợp.

Sự phối hợp giữa hai chuyên khoa chính là cốt lõi, giúp việc chăm sóc, bảo vệ trẻ trước nguy cơ RSV được duy trì liên tục từ thai kỳ đến sau sinh.