Rực rỡ 'Đêm hội Nguyên tiêu': Múa rồng 68m, 1.200 diễn viên diễu hành

Lãnh đạo thành phố tham dự chương trình Đêm hội Nguyên tiêu 2026 Ảnh: Dạ Thảo

Tối 3.3 (rằm tháng giêng), Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố, thuộc Sở VH-TT TP.HCM, phối hợp UBND phường An Đông, UBND phường Chợ Lớn tổ chức Đêm hội Nguyên tiêu mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Tham dự chương trình có ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TP.HCM...

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy thực hiện nghi thức đánh ba hồi trống khai hội

Ảnh: Diệu Thảo

Rộn ràng không khí lễ hội tại Đêm hội Nguyên tiêu

Tết Nguyên tiêu từ lâu đã trở thành một dấu mốc văn hóa quan trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng người Hoa vùng Chợ Lớn xưa tại TP.HCM. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, lễ hội không chỉ là dịp để người dân hướng về cội nguồn, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia, thưởng lãm. Lễ hội đã góp phần làm phong phú đời sống văn hóa đô thị, tạo nên bản sắc riêng của một thành phố năng động, sáng tạo và giàu truyền thống nghĩa tình.

Hàng nghìn người đổ về Chợ Lớn xem diễu hành Nguyên tiêu 2026

Năm 2020, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở TP.HCM được Bộ VH-TT-DL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; là một trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật và lễ hội tiêu biểu được TP.HCM tổ chức hằng năm.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Minh Phượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Đông, cho biết Lễ hội Nguyên tiêu 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 6.3 với nhiều hoạt động phong phú. Sau quá trình hình thành và phát triển, Tết Nguyên tiêu không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, hướng về cội nguồn mà còn trở thành không gian văn hóa đặc sắc, góp phần làm phong phú đời sống đô thị và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Minh Phượng - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Đông phát biểu Ảnh: Diệu Thảo

"Đêm nay, tại các đường phố trên địa bàn phường An Đông và phường Chợ Lớn, không khí lễ hội Nguyên tiêu rộn ràng và lung linh sắc màu, với phần diễu hành nghệ thuật đường phố, diễu hành xe hoa đăng với sự tham gia của hàng ngàn diễn viên, các đoàn lân sư rồng, các đoàn nghệ thuật cổ nhạc, tạo nên một không khí lễ hội Nguyên tiêu xuân Bính Ngọ 2026 đặc trưng và ý nghĩa, mở đầu cho một năm thuận lợi và thành công", bà Minh Phượng chia sẻ.

Những ngày qua, các hội quán của đồng bào Hoa như khoác lên mình chiếc áo mới, rực rỡ, tươi vui và đầy sức sống. Nổi bật là Lễ Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du tại Hội quán Nghĩa An; những đêm biểu diễn tuồng cổ đậm chất dân gian ở Hội quán Hải Nam; cùng không khí nhộn nhịp tại Hội quán Tuệ Thành, Hội quán Ôn Lăng và Hội quán Nhị Phủ. Từ nghi lễ truyền thống trang nghiêm đến các hoạt động văn nghệ dân gian đặc sắc, tất cả đã cùng nhau dệt nên một mùa lễ hội ấm áp nghĩa tình, nơi cộng đồng gặp gỡ, sẻ chia và tiếp nối những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Chương trình Đêm hội Nguyên tiêu được chia thành ba phần, gồm chương trình biểu diễn nghệ thuật khai mạc, nghi thức khai hội và diễu hành nghệ thuật.

Các màn trình diễn múa trống, lân sư rồng sôi động khiến không khí chương trình càng thêm náo nhiệt. Tiếng trống rộn ràng hòa cùng những bước nhảy dứt khoát, những pha tung hứng điêu luyện của các đội lân đã thu hút ánh nhìn và sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng ngàn người dân, tạo nên một bức tranh lễ hội rực rỡ sắc màu và đầy hứng khởi Ảnh: Dạ Thảo

Tiết mục Kim Long xuất hải do đoàn lân sư rồng Hải Nam Liên Hữu trình diễn tại Đêm hội Nguyên tiêu. Đặc biệt, đây là Kim Long có chiều dài 68m, được công nhận là con rồng dài nhất Việt Nam, một niềm tự hào không chỉ về quy mô mà còn về tâm huyết và tinh thần đoàn kết. Số 68 mang ý nghĩa "lộc - phát", tượng trưng cho tài lộc, hưng thịnh và phát triển bền vững Ảnh: Dạ Thảo

Chương trình diễu hành Tứ linh khai hội - Phúc lộc an khang với sự tham gia của khoảng 1.200 diễn viên cùng 5 xe hoa lộng lẫy hòa vào những màn múa lân, múa rồng, Anh Ca Vũ uyển chuyển, tiếng trống và phèng la vang dội. Không khí lễ hội mang theo niềm vui sum vầy, lời chúc bình an và hy vọng cho một năm mới tràn đầy may mắn

Ảnh: Dạ Thảo



