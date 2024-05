Rực sáng trong hiệp 2, Messi làm điều không tưởng giúp Inter Miami toàn thắng

Messi thi đấu rực sáng, cũng giúp Inter Miami phục thù một cách ngọt ngào trước New York Red Bulls với trận thua tỷ số 0-4 ngày 24.3 tại giải MLS trên sân khách. Ở trận đấu này danh thủ người Argentina vắng mặt vì chấn thương. Nhưng ở trận gặp lại trên sân nhà ngày 5.5, mọi sự đã thay đổi chóng vánh.

Messi thực hiện đến 5 pha kiến tạo thành bàn cùng ghi 1 bàn ở trận thắng của Inter Miami trước New York Red Bulls MLS

Sau khởi đầu ở hiệp 1 tương đối khó khăn, Messi và các đồng đội Inter Miami còn để đối thủ khó chơi New York Red Bulls dẫn trước 1-0 với bàn mở tỷ số của Dante Vanzeir ghi phút 29. Vào đầu hiệp 2, với sự có mặt của tiền vệ Mathias Rojas giúp Messi chơi thoải mái hơn ở tuyến đầu cùng người đồng đội quen thuộc Suarez và Robert Taylor.

Sự thay đổi này bắt đầu với Messi lên tiếng bằng tài nghệ tuyệt đỉnh của mình. Phút 48, danh thủ người Argentina có pha kiến tạo đầu tiên giúp Mathias Rojas tung cú sút từ xa với cự ly gần 25 mét ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 cho Inter Miami.

Chỉ 2 phút sau bàn gỡ hòa, Suarez kiến tạo cho Messi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 mở đầu cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Inter Miami trước New York Red Bulls. Trong đó, Messi thi đấu tuyệt hay thực hiện thêm đến 4 pha kiến tạo nữa, gồm cho Mathias Rojas ghi bàn thứ 2 trong trận phút 62 và 3 cơ hội cho Suarez liên tiếp lập công các phút 69, 75 và 81, giúp Inter Miami thắng đậm với tỷ số tới 6-2. Bàn gỡ còn lại an ủi cho New York Red Bulls do Forsberg ghi phút 90+7 từ chấm 11 m.

Messi (trái) và Suarez thực sự là mối nguy cho mọi đối thủ tại giải MLS MLS

Các bàn thắng và kiến tạo này giúp Messi lập kỷ lục lịch sử, khi là cầu thủ đầu tiên tại giải MLS có đến 5 pha kiến tạo thành bàn và góp thêm 1 bàn thắng chỉ trong một trận đấu. Danh thủ người Argentina hiện cũng đã ghi đến 12 bàn và có 11 pha kiến tạo thành bàn trong 11 trận cho Inter Miami từ đầu mùa giải trên mọi mặt trận. Riêng tại giải MLS, Messi đã có 10 bàn và 10 pha kiến tạo thành bàn. Đây đều là những thông số lịch sử mà lần đầu tiên mới có ở bóng đá Mỹ.

Trận thắng giúp Inter Miami xây chắc ngôi đầu bảng ở khu vực miền Đông giải MLS 2024 với 24 điểm sau 12 trận, gồm 7 thắng, 3 hòa và 2 thua. Trong 4 trận gần đây, sự tỏa sáng của Messi cũng giúp đội bóng do ông David Beckham làm chủ tịch giành thành tích toàn thắng. Tính tổng cộng là 6 trận bất bại gần đây ở giải MLS, gồm 4 thắng và 2 hòa.