Rủi ro tai nạn từ lời khuyên 'mở hé nắp ca-pô cho mát máy'

"Mở hé nắp ca-pô cho mát máy" là lời khuyên, truyền miệng phổ biến trong giới tài xế, đặc biệt là những người chạy xe dịch vụ. Hàm ý cụ thể, tài xế chỉ cần đóng nắp ca-pô đến chốt khóa an toàn, để hở một khoảng nhỏ từ 1 - 2 cm nhằm giúp không khí lưu thông vào khoang máy để làm mát động cơ hiệu quả hơn. Thậm chí, một số người còn áp dụng cách này với ô tô điện vì cho rằng giúp giảm nhiệt cho pin, mô-tơ điện.

Nhiều người truyền tai nhau mở hé nắp ca-pô khi di chuyển sẽ giúp làm mát động cơ hiệu quả hơn ẢNH: C.T

Mở hé nắp ca-pô có thể dẫn đến tai nạn

Về mặt cơ cấu, nắp ca-pô có hai cấp khóa gồm khóa cố định và khóa an toàn. Trong đó, khóa an toàn chỉ đóng vai trò dự phòng sau khi người lái kéo lẫy mở ca-pô trong cabin hoặc hỗ trợ giữ nắp ca-pô trong trường hợp khóa chính chưa cài hết.

Điều này đồng nghĩa khóa an toàn không được thiết kế để chịu lực liên tục khi xe di chuyển ở tốc độ cao. Nếu chỉ đóng đến khóa an toàn, luồng gió tác động lên nắp ca-pô sẽ khiến cơ cấu khóa phải chịu tải lớn hơn bình thường. Trong trường hợp khóa bị mòn, hư hỏng hoặc cơ cấu lò xo yếu, nắp ca-pô có thể bật lên, che khuất tầm nhìn của tài xế và làm tăng nguy cơ tai nạn.

Nắp ca-pô ô tô có hai cơ cấu gồm khóa cố định và khóa an toàn ẢNH: C.T

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Huỳnh Thanh Phong (kỹ thuật viên ô tô tại TP.HCM) cho biết: "Các nhà sản xuất đã tính toán rất kỹ tính khí động học khi thiết kế phương tiện để tối ưu hiệu quả làm mát. Đối với ô tô sử dụng động cơ đốt trong, không khí được dẫn qua lưới tản nhiệt, đi qua két nước, kết hợp với quạt làm mát rồi thoát ra ngoài theo hướng đã được tính toán từ trước nên việc mở hé nắp ca-pô sẽ làm thay đổi luồng không khí lưu thông, không đảm bảo hiệu quả làm mát".

Làm sao biết động cơ, mô-tơ điện và pin quá nhiệt?

Đối với ô tô điện, nhiều người cho rằng mở hé nắp ca-pô sẽ giúp làm mát pin hoặc mô-tơ điện. Tuy nhiên, thực tế bộ pin trên phần lớn ô tô điện được bố trí dưới sàn xe, còn mô-tơ điện thường đặt gần các trục dẫn động tùy cấu hình của từng mẫu xe. Cả hai bộ phận này đều được làm mát thông qua hệ thống quản lý nhiệt do nhà sản xuất thiết kế.

Do đó, việc mở hé nắp ca-pô không phải giải pháp trực tiếp giúp giảm nhiệt cho pin hoặc mô-tơ điện như nhiều người vẫn nghĩ.

Trường hợp nắp ca-pô ô tô bật ngược lại phía sau, nghi ngờ do tài xế chỉ khóa chốt an toàn ẢNH: NGÔ ANH

Theo anh Phong, tài xế có thể nhận biết động cơ quá nhiệt thông qua đèn cảnh báo nhiệt độ nước làm mát, áp dụng với xe máy xăng, dầu. Còn đối với ô tô điện, thông tin về nhiệt độ pin sẽ hiển thị trên màn hình trung tâm hoặc bảng đồng hồ. Người lái có thể theo dõi các ký hiệu và thông tin này để nhận biết dấu hiệu bất thường.

Thay vì áp dụng những kinh nghiệm truyền miệng chưa được kiểm chứng, các chuyên gia khuyến cáo người dùng ô tô nên vận hành xe theo đúng thiết kế, cấu tạo của nhà sản xuất. Điều này giúp đảm bảo hiệu quả vận hành và hạn chế rủi ro tai nạn trong quá trình lưu thông.