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Xe Video

Sai lầm phổ biến khi đỗ ô tô, nhiều tài xế Việt mắc phải

Chí Tâm
Chí Tâm
Đỗ xe là thao tác tưởng chừng đơn giản với nhiều tài xế nhưng vẫn có một số người mắc những sai lầm cơ bản, về lâu dài có thể khiến hệ thống lái, lốp xe và khung gầm xuống cấp nhanh hơn theo thời gian.

Sai lầm của tài xế Việt khi đỗ ô tô

Sau khi ghép xe vào vị trí đỗ, không ít tài xế có thói quen tắt máy ngay khi vô-lăng vẫn đang đánh lệch sang trái hoặc phải. Đây là một trong những sai lầm khá phổ biến nhưng thường bị bỏ qua. Khi bánh xe phía trước không được trả về vị trí thẳng, hệ thống lái, rô-tuyn, giảm xóc và lốp xe phải chịu tải không đồng đều trong thời gian dài. Tình trạng này lặp lại thường xuyên, lốp trước có thể bị mòn lệch, vô-lăng nặng hơn và ảnh hưởng đến độ ổn định khi vận hành.

Ngoài ra, việc khởi hành từ vị trí đỗ với bánh xe đang lệch sẵn cũng khiến tài xế dễ đánh lái thiếu chính xác, đặc biệt trong những không gian hẹp. Để hạn chế tình trạng này, người lái chỉ cần thực hiện thao tác đơn giản là đưa vô-lăng về vị trí thẳng trước khi tắt máy.

Sai lầm phổ biến khi đỗ ô tô, nhiều tài xế Việt mắc phải - Ảnh 1.

Đỗ xe là thao tác tưởng chừng đơn giản nhưng vẫn có nhiều tài xế mắc sai lầm cơ bản

ẢNH: CHÍ TÂM

Một thói quen khác cũng khá phổ biến tại Việt Nam là đỗ xe theo kiểu một bên leo lên vỉa hè hoặc để hai bánh xe ở các cao độ khác nhau nhằm tránh cản trở giao thông. Tuy nhiên, khi xe đỗ trong trạng thái "chân trên, chân dưới" trong thời gian dài, hệ thống treo và khung gầm phải chịu tải trọng không đồng đều. Điều này có thể khiến giảm xóc, cao su chân máy và lốp xe xuống cấp nhanh hơn bình thường.

Dù những thói quen kể trên không khiến ô tô hư hỏng ngay lập tức, nhưng nếu duy trì trong thời gian dài, nhiều chi tiết trên xe có thể xuống cấp nhanh hơn, kéo theo chi phí sửa chữa và bảo dưỡng tăng lên đáng kể.

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