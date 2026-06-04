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Xe Tư vấn

Đỗ xe dưới trời mưa liên tục, cần lưu ý gì?

Chí Tâm
Chí Tâm
04/06/2026 09:09 GMT+7

Ngoài nguy cơ ngập nước, việc đỗ xe dưới trời mưa kéo dài có thể khiến nhiều bộ phận, chi tiết trên ô tô bị ảnh hưởng; tài xế nên chú ý để tránh mất chi phí sửa chữa không đáng có.

Những ngày gần đây, TP.HCM và nhiều tỉnh, thành phía Nam liên tục xuất hiện mưa lớn kéo dài. Không ít ô tô phải đỗ ngoài trời trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày liên tiếp. Nhiều tài xế thường chỉ lo xe bị ngập nước mà quên rằng việc đỗ xe quá lâu dưới trời mưa cũng có thể ảnh hưởng tới một số chi tiết nếu không kiểm tra và vệ sinh định kỳ.

Điều cần lưu ý khi đỗ xe dưới mưa liên tục - Ảnh 1.

Đỗ xe quá lâu dưới trời mưa có thể ảnh hưởng đến nhiều bộ phận

ẢNH: BÁ HÙNG

Dưới đây là những điều cần lưu ý khi đỗ xe dưới mưa:

Cửa kính, ron cao su dễ bị ẩm mốc

Khi đỗ xe dưới trời mưa liên tục, nước thường đọng lại ở khe kính, gioăng cao su hoặc các vị trí tiếp giáp giữa cửa xe và thân xe. Nếu tình trạng này kéo dài, độ ẩm cao có thể khiến nội thất bên trong xuất hiện mùi hôi hoặc ẩm mốc.

Điều cần lưu ý khi đỗ xe dưới mưa liên tục - Ảnh 2.

Đỗ xe dưới trời mưa liên tục có thể khiến cabin có mùi ẩm mốc

ẢNH: CHÍ TÂM

Ngoài ra, ron cao su quanh cửa xe cũng có thể bị lão hóa nhanh hơn do thường xuyên tiếp xúc với nước mưa và thay đổi nhiệt độ liên tục. Một số trường hợp xe đỗ lâu dưới mưa còn xuất hiện tình trạng kính hấp hơi nhiều hơn bình thường do độ ẩm tích tụ bên trong cabin.

Để hạn chế tình trạng này, nên lau khô ron cửa, vệ sinh khe kính định kỳ và mở cửa thông thoáng khi trời tạnh nhằm giảm độ ẩm bên trong xe.

Hệ thống phanh dễ bị gỉ bề mặt

Một chi tiết khác nhiều tài xế thường bỏ qua là hệ thống phanh. Khi xe đỗ lâu dưới trời mưa, bề mặt đĩa phanh rất dễ xuất hiện lớp gỉ do tiếp xúc liên tục với nước và không khí ẩm.

Hiện tượng này thường không quá nghiêm trọng nếu xe được sử dụng trở lại sau đó. Tuy nhiên, trong những lần vận hành tiếp theo, xe có thể xuất hiện tiếng kêu hoặc cảm giác phanh hơi ráp do lớp gỉ chưa được làm sạch hoàn toàn.

Điều cần lưu ý khi đỗ xe dưới mưa liên tục - Ảnh 3.

Mặt đĩa phanh có thể bị gỉ sắt nếu đỗ xe liên tục dưới trời mưa

ẢNH: CHÍ TÂM

Nếu xe nằm im quá lâu ngoài trời mưa, lớp gỉ có thể ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của hệ thống phanh. Do đó, người dùng nên vận hành xe định kỳ vài ngày/lần thay vì để xe nằm im quá lâu trong mùa mưa.

Tránh đỗ xe dưới gốc cây hoặc vùng trũng

Với thời tiết mưa lớn kéo dài, tài xế cũng nên hạn chế đỗ xe dưới gốc cây lớn hoặc các khu vực trũng thấp, dễ ngập nước. Gió lớn đi kèm mưa giông có thể khiến cành cây gãy, rơi trúng phương tiện, gây hư hỏng kính lái, ca-pô hoặc thân vỏ.

Ngoài ra, việc đỗ xe ở khu vực dễ ngập cũng làm tăng nguy cơ ngập nước nếu xuất hiện mưa lớn bất ngờ vào ban đêm. Ngoài ra, lá cây, rác hoặc bùn đất tích tụ lâu ngày còn có thể làm nghẹt khe thoát nước ở chân kính lái, khiến nước khó thoát và dễ thấm vào nội thất.

Nhìn chung, đỗ xe dưới trời mưa trong thời gian ngắn thường không gây ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, nếu xe phải nằm ngoài trời liên tục nhiều ngày, tài xế nên kiểm tra và vệ sinh xe định kỳ để hạn chế tình trạng ẩm mốc, gỉ sét hoặc các hư hỏng phát sinh.

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