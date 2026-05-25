4 bộ phận trên ô tô cần kiểm tra thường xuyên vào mùa nắng

4 bộ phận cần kiểm tra thường xuyên vào mùa nắng

Nhiều người thường có thói quen đỗ ô tô ngoài trời và trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, hành động này khiến nhiều bộ phận quan trọng trên xe hư hỏng, xuống cấp nhanh chóng. Đơn cử, lốp ô tô tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, dẫn đến giãn nở áp suất bên trong. Nếu lốp đã quá cũ, mòn hoặc có nhiều vết nứt, dễ gây nổ lốp khi đang di chuyển.

Chủ xe cần chủ động kiểm tra lốp và thay thế khi bộ phận này quá cũ, mòn hoặc nhiều vết nứt ẢNH: VÕ HIẾU

Kế đến, nước làm mát đóng vai trò quan trọng giúp động cơ tản nhiệt và hoạt động ổn định. Dưới thời tiết oi bức, dung dịch này dễ bị hao hụt hoặc biến chất. Khi đó, kim báo nhiệt độ sẽ tăng vọt, dễ dẫn đến tình trạng sôi nước và làm hư hỏng nặng các chi tiết bên trong động cơ. Ngoài ra, các bộ phận khác như hệ thống điều hòa, bình ắc-quy… cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi gặp thời tiết nắng nóng cực đoan.

Do đó, người dùng cần chủ động kiểm tra thường xuyên các bộ phận này để đảm bảo mọi hoạt động, vận hành đều trơn tru. Điều này giúp tránh những rủi ro trong quá trình di chuyển.