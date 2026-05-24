Vị trí quan trọng cần khóa khi chở trẻ em trên ô tô

Chí Tâm
24/05/2026 07:41 GMT+7

Hệ thống khóa cửa tự động trên ô tô đôi khi chưa đủ để bảo vệ trẻ nhỏ. Nắm rõ vị trí và cách sử dụng chốt khóa an toàn ở hàng ghế sau là điều cần thiết yếu giúp đảm bảo an toàn cho bé.

Trên các dòng ô tô hiện nay, hệ thống cửa thường tự động khoá khi xe đạt ngưỡng tốc độ nhất định. Về nguyên tắc, tính năng này giúp đảm bảo an toàn, tránh việc người ngồi trong xe vô tình chạm phải tay nắm và làm bung cửa.

Tuy nhiên, hệ thống này không khóa "chết" cửa từ bên trong nên một số tình huống người ngồi trên xe vẫn có thể mở cửa dễ dàng bằng cách gạt lẫy chốt hoặc kéo tay nắm cửa hai lần liên tiếp, tùy từng mẫu xe.

Vị trí quan trọng cần khóa khi chở trẻ em trên ô tô - Ảnh 1.

Chốt khóa trẻ em thường đặt ở vị trí mép hai cửa sau trên ô tô

ẢNH: VÕ HIẾU

Đây là những tình huống đặc biệt nguy hiểm đối với các gia đình có con nhỏ. Trẻ em với bản tính vốn hiếu động, hay tò mò, táy máy các nút bấm, lẫy gạt xung quanh. Nếu vô tình kéo mở tay nắm cửa trong lúc xe đang di chuyển sẽ rất dễ xảy ra những tai nạn đau lòng.

Để giải quyết tình trạng này, các nhà sản xuất đã trang bị chốt khoá trẻ em (Child lock) trên nhiều dòng xe. Chốt này thường được bố trí ở mép trong hai cửa sau, dưới dạng lẫy gạt hoặc ổ vặn cần dùng chìa khóa cơ. Người dùng có thể kích hoạt chốt trẻ em, giúp tay nắm cửa sẽ bị vô hiệu hóa khi mở từ bên trong. Khi đó, chỉ người bên ngoài mới có thể mở cửa xe.

Làm sao để thoát ra khỏi ô tô khi gặp nguy hiểm?

Trang bị kỹ năng thoát hiểm là yếu tố sống còn khi xảy ra sự cố khẩn cấp trên ô tô. Dưới đây là 3 cách xử lý nhanh chóng, giúp người lớn và trẻ em tự cứu mình trong tình huống nguy hiểm.

