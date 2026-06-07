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Xe Video

4 điều không nên làm khi bảo quản ô tô mùa nắng

Chí Tâm
Chí Tâm
07/06/2026 12:20 GMT+7

Thời tiết nắng nóng khiến việc bảo quản ô tô không đúng cách dễ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Để bảo vệ phương tiện, tài xế cần chủ động thay đổi một số thói quen sai lầm phổ biến khi đỗ xe ngoài trời.

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Đầu tiên, tài xế tuyệt đối không nên để các vật dụng dễ cháy nổ như điện thoại, pin dự phòng hay bật lửa ga trên khu vực táp-lô. Kính lái là nơi hấp thụ lượng nhiệt lớn nhất nên bề mặt táp-lô rất nóng khi đỗ xe dưới trời nắng. Dưới tác động này, các linh kiện trong pin lithium-ion và dung môi khí nén dễ phát nổi, gây hoả hoạn. 

Một sai lầm phổ biến khác là đóng kín các cửa sổ khi đỗ xe lâu ngoài trời để phòng mất trộm tài sản. Hành động này vô tình làm nhiệt độ cabin tăng vọt gấp nhiều lần so với môi trường bên ngoài, khiến các chi tiết nhựa và cao su nhanh biến dạng. Do đó, nên hé nhẹ các cửa kính một khoảng nhỏ đủ để không khí lưu thông nhằm cân bằng nhiệt độ. 

4 điều không nên làm khi bảo quản ô tô mùa nắng - Ảnh 1.

Nên trang bị tấm che nắng chuyên dụng để tránh quá nhiệt khu vực táp-lô

ẢNH: CHÍ TÂM

Đối với những chiếc ô tô thường xuyên phải đỗ ngoài trời, việc trang bị thêm các tấm che nắng chuyên dụng cho kính lái là giải pháp cần thiết. Phụ kiện này giúp ngăn chặn trực tiếp bức xạ nhiệt, bảo vệ vùng táp-lô khỏi nguy cơ quá nhiệt gây hỏng hóc hệ thống điện. 

Việc chủ động loại bỏ những thói quen sai lầm và áp dụng các biện pháp bảo vệ đơn giản sẽ giúp kéo dài tuổi thọ các chi tiết nội thất, đồng thời bảo vệ an toàn cho cả người và xe trong những ngày hè khắc nghiệt.

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