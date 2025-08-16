Rủi ro tiềm ẩn khi bật Bluetooth liên tục trên iPhone

Với tính năng Bluetooth tích hợp trên iPhone, người dùng có thể dễ dàng kết nối tai nghe không dây, tìm kiếm đồ vật bị mất qua mạng Find My của Apple, cũng như chia sẻ dữ liệu với các thiết bị như đồng hồ thông minh và thiết bị theo dõi sức khỏe. Tuy nhiên, việc luôn bật Bluetooth trên iPhone có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro bảo mật.

Nhiều hình thức tấn công khác nhau có thể nhắm vào iPhone bật Bluetooth ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Là một giao thức không dây tầm ngắn, có nghĩa Bluetooth có thể trở thành "cánh cửa mở" cho điện thoại của người dùng. Mặc dù điều này không có nghĩa là người dùng tắt hoàn toàn Bluetooth, nhưng chúng ta cần nhận thức về những rủi ro mà thiết bị có thể gặp phải khi tính năng này được bật.

Nhiều hình thức tấn công nhằm vào Bluetooth

Một trong những mối đe dọa lớn nhất là các cuộc tấn công mạng như bluejacking và bluesnarfing. Trong số này, bluejacking cho phép tin tặc gửi thông tin trái phép đến thiết bị của người dùng, còn bluesnarfing nghiêm trọng hơn khi cho phép kẻ tấn công truy cập và lấy dữ liệu từ thiết bị. Ngoài ra, tin tặc có thể sử dụng tín hiệu Bluetooth để theo dõi vị trí của người dùng và truy cập vào các ứng dụng trên iPhone.

Mặc dù phạm vi phát hiện của Bluetooth giúp hạn chế các cuộc tấn công từ xa, nhưng không có nghĩa mọi người hoàn toàn an toàn. Sự cố bảo mật BlueBorne vào năm 2017 cho thấy chỉ cần kẻ tấn công ở gần thiết bị là đủ để thực hiện các cuộc tấn công.

Để bảo vệ bản thân, người dùng nên thường xuyên cập nhật phần mềm iPhone và các ứng dụng. Apple đã phát hành bản vá cho sự cố BlueBorne giúp người dùng iPhone chạy iOS 10 trở lên an tâm hơn về bảo mật. Tuy nhiên, giải pháp an toàn nhất vẫn là tắt Bluetooth khi không sử dụng. Người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh cài đặt Bluetooth qua mục Cài đặt hoặc Trung tâm điều khiển trên iPhone.

Cuối cùng, việc thiết lập xác thực hai yếu tố (2FA) cho các ứng dụng và dịch vụ cũng là một cách hiệu quả để bảo vệ thông tin cá nhân. Việc quản lý cài đặt Bluetooth có thể không thuận tiện, nhưng nó là một bước quan trọng để giảm thiểu rủi ro từ các cuộc tấn công mạng. Hãy luôn cẩn trọng và bảo vệ thông tin cá nhân trước những mối đe dọa tiềm ẩn.