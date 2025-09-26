Run For Love 2025 – Cả gia đình cùng ‘chạm’ vào thu Hà Nội

Giải chạy Run for Love 2025 mang đến trải nghiệm mới với đường chạy 1,5 km cho trẻ em ẢNH: VNA

Tháng 10 về, Hà Nội khoác lên mình tấm áo thu dịu dàng. Hồ Tây sáng sớm như chiếc gương khổng lồ soi bóng những hàng liễu, hàng hoa muồng vàng nở rộ nghiêng mình xuống mặt nước. Đâu đó ven đường chạy, đón những khúc cua là một vài chiếc hồ nhỏ lộ ra với những gốc sen cuối vụ còn sót lại ít lá xanh mướt. Thi thoảng, gió heo may thổi qua, cuốn theo hương thơm tươi mới từ những chiếc lá ấy hòa vào nhịp thở của mỗi bước chân ai đó chạy qua. Chỉ cần nhắm mắt tưởng tượng thôi, gia đình anh Sơn - Chị Ngọc cùng hai cậu con trai đã thấy lòng rộn ràng khi nghĩ đến những khoảnh khắc ấn tượng đấy.

Lần đầu tiên đăng ký tham gia giải chạy Run For Love 2025, gia đình anh Sơn – chị Ngọc cùng hai cậu con trai không giấu nổi sự háo hức. Từ ngày có tin chính thức được ghi danh, căn nhà nhỏ của họ như rôm rả hơn, những câu chuyện về chạy bộ, về trải nghiệm ở Hồ Tây, về niềm vui sẻ chia cùng cộng đồng cứ được nhắc đi nhắc lại mỗi bữa cơm chiều.

“Run for Love” là nơi gia đình được kết nối, văn hóa được lan tỏa, và cộng đồng được hòa mình trong một Hà Nội mùa thu

Điều khiến cả gia đình càng thêm hạnh phúc là cung đường chạy năm nay chính là quanh Hồ Tây – một trong những nơi mùa thu Hà Nội hiện về rõ rệt nhất, trong từng khoảnh khắc, trong từng nhịp thở.

Chỉ nghĩ đến sáng sớm, các nhà dân xung quanh hồ vẫn yên giấc nồng, khi mặt hồ vẫn vương một lớp sương nhẹ, lá vàng lác đác rơi ven đường, bốn thành viên cùng nhau sải bước, hít căng lồng ngực làn gió se lạnh, họ đã thấy lòng ngập tràn chờ đợi.

Dù cự ly chỉ 1,5km không quá dài – nhưng với gia đình Sơn – Ngọc, đó lại là hành trình nhiều ý nghĩa.

Mỗi buổi chiều, sau giờ học và giờ làm, cả nhà cùng nhau ra công viên gần nhà tập chạy. Hai cậu con trai thường chạy trước, vừa chạy vừa cười đùa, còn bố mẹ thong thả theo sau, vừa động viên, vừa lắng nghe tiếng thở hổn hển nhưng đầy quyết tâm của các con. Thỉnh thoảng, anh Sơn còn đùa rằng: "Mình tập luyện không chỉ để chạy, mà để cả nhà cùng bên nhau." Với anh chị, điều quan trọng không phải là thành tích mà là thông điệp dành cho con: chạy bộ cũng như cuộc sống – luôn cần sự nỗ lực, tinh thần bền bỉ và biết chia sẻ cùng cộng đồng. Chỉ 1,5km thôi nhưng trong quãng đường ấy, các con sẽ học được rằng khi có mục tiêu, mỗi bước chân đều đáng giá.

Cả nhà cùng các runner khác lưu giữ kỷ niệm, biến Run For Love 2025 thành một ngày hội gia đình trọn vẹn yêu thương ẢNH: VNA

Giải chạy đang đến gần, trong niềm háo hức của hàng ngàn người, gia đình Sơn – Ngọc thấy mình nhỏ bé nhưng hạnh phúc. Họ sẽ cùng nhau chạy trên con đường ven Hồ Tây đầy gió, để lại sau lưng những bước chân gắn kết và mang theo một kỷ niệm mùa thu thật đẹp của Hà Nội.

Cho đến thời điểm này, đã có hàng nghìn runner không chỉ ở Hà Nội mà nhiều tỉnh thành khác cũng đã đăng ký tham gia. Đáp lại sự chân tình đó, Hãng hàng không Quốc gia đã tạo thêm nhiều điểm nhấn cho mùa chạy năm nay.

Không chỉ chạy, Run For Love 2025 còn là một ngày hội văn hóa bên Hồ Tây. Những workshop đón Trung thu sớm; những gian hàng từ nhiều thương hiệu ẩm thực chất lượng, mang đến một không gian ẩm thực, thư giãn và dinh dưỡng ngay giữa đường chạy.

Với Vietnam Airlines, Run For Love không đơn thuần là một sự kiện thể thao. Đó là nơi gia đình được kết nối, văn hóa được lan tỏa, và cộng đồng được hòa mình trong một Hà Nội mùa thu sâu sắc, đa tầng lớp ý nghĩa. Từ tiếng trống hội, tiếng nhạc, cho đến tiếng cười trẻ thơ, tất cả đã gói ghém lại trong một ngày thu Hồ Tây – một mùa thu rất riêng có của Thủ đô.

Chạm thu Hà Nội – 5 sự kiện, 5 góc nhìn, 1 tình yêu Cùng Vietnam Airlines "Chạm thu Hà Nội" bằng mọi giác quan, trên mọi cung bậc cảm xúc với chuỗi 5 sự kiện là 5 điểm chạm mùa thu bằng âm nhạc, thể thao, văn hóa và nhịp sống hiện đại. Run for Love (28 . 9): Chạy cùng mùa trăng – bước chân yêu thương giữa lòng Hà Nội

Chạy cùng mùa trăng – bước chân yêu thương giữa lòng Hà Nội Bơi chải thuyền rồng (5 . 10): Khơi gợi tinh thần dân tộc trên sóng nước Hà Nội xưa

Khơi gợi tinh thần dân tộc trên sóng nước Hà Nội xưa Bay nhẹ tới Hà Nội (6 . 10) : Khơi gợi ý thức về du lịch xanh và trách nhiệm với môi trường

: Khơi gợi ý thức về du lịch xanh và trách nhiệm với môi trường VNA Classic (10 – 11 . 10): Thắp sáng thu Hà Nội bằng âm nhạc cổ điển

Thắp sáng thu Hà Nội bằng âm nhạc cổ điển 5AM Concert (tháng 11.2025): Hà Nội thức giấc – sống trẻ, sống chất, sống bền vững



