Rung động trước một Việt Nam tươi đẹp

Mùa thu Hà Nội
Nói đến vẻ đẹp của mùa thu, nhiều người nghĩ ngay đến lá vàng, lá đỏ ở Nhật Bản hay Hàn Quốc. Thế nhưng, trong một bình chọn mới đây trên tạp chí du lịch danh tiếng Time Out của Anh, Hà Nội được xếp vào danh sách bảy điểm đến ngắm lá mùa thu đẹp nhất châu Á cùng với Tokyo, Kyoto; đảo Nami; thung lũng Cửu Trại Câu, rừng quốc gia Trương Gia Giới…
Cung đường Hà Giang
Mùa thu cũng là thời điểm đẹp để du hành Tây Bắc. Trong đó, cung đường Hà Giang là điểm đến được du khách cực kỳ yêu thích và từng được tờ báo hàng đầu nước Mỹ New York Times đưa vào danh sách du khách nên đến bởi có thể trải nghiệm cả vẻ đẹp của văn hóa và thiên nhiên.
Hoa mận Mộc Châu
Mộc Châu, tỉnh Sơn La, từng được Giải thưởng Du lịch thế giới vinh danh Điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới trong nhiều năm liền, từ 2022 đến 2024. Mộc Châu là "thiên đường hoa mận" mỗi khi mùa xuân về, từ tháng 1 đến tháng 3, khắp các thung lũng, sườn đồi phủ lên màu trắng tinh khôi của hoa mận nở rộ, cùng với sắc áo rực rỡ của người dân địa phương, tạo thành khung cảnh lãng mạn, nên thơ.
Ngắm cảnh Hạ Long
Du thuyền trên vịnh Hạ Long, ngắm hoàng hôn buông xuống mặt biển lặng sóng là một trong những trải nghiệm không thể nào quên đối với nhiều du khách. Khám phá vịnh Hạ Long cũng từng được nhiều báo quốc tế đưa vào danh sách những chuyến đi phải trải qua một lần trong đời. Trong đó, CNN từng đưa vịnh Hạ Long vào danh sách 25 điểm đến đẹp nhất thế giới.
Khám phá hang Sơn Đoòng
Trong bài viết mới đây, tờ báo chuyên về du lịch hàng đầu thế giới của Mỹ Travel + Leisure hết lời ca ngợi những điểm khác biệt không hang động nào sánh được như Sơn Đoòng - Kỷ lục Guinness Thế giới cho hang động lớn nhất hành tinh vào năm 2013. Chỉ riêng về kích thước, hang động duy nhất này đã đạt chiều cao khoảng 200m và chiều rộng khoảng 148m, trải dài ít nhất khoảng 6,4 km, với thể tích ít nhất khoảng 38,6 triệu mét khối. Để hiểu rõ hơn ý nghĩa thực sự của điều đó, hang Sơn Đoòng rộng lớn đến mức có vùng khí hậu riêng. Và cao đến mức thực sự có chỗ cho mây hình thành từ dòng sông ngầm của chính nó. Theo Google Arts & Culture, một dãy nhà chọc trời trong thành phố có thể nằm gọn trong hang.
Phố cổ Hội An
Mỗi vị trí ở Hội An đều có thể trở thành điểm check-in trong những khung ảnh lung linh. Hội An có quá nhiều danh hiệu, ngay cả một con đường trong phố cổ cũng từng vào danh sách 71 con phố đẹp nhất thế giới do tạp chí về kiến trúc của Mỹ Architectural Digest bình chọn.
Huyền ảo núi Bà
Thành phố bên sông Sài Gòn
Pháo hoa đảo Ngọc
Phú Quốc - thiên đường du lịch biển, nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều báo và giải thưởng du lịch quốc tế trong thời gian qua. Hồi tháng 6, giải thưởng du lịch thường niên của tạp chí Travel + Leisure xếp Phú Quốc ở vị trí thứ 3 trong danh sách 10 hòn đảo đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương. Và mới đây, vào tháng 10, hòn đảo lại được CNTraveler bình chọn đẹp nhất châu Á và thứ ba thế giới...
Bình luận (0)