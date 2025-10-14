Rung động trước một Việt Nam tươi đẹp

Mùa thu Hà Nội

Nói đến vẻ đẹp của mùa thu, nhiều người nghĩ ngay đến lá vàng, lá đỏ ở Nhật Bản hay Hàn Quốc. Thế nhưng, trong một bình chọn mới đây trên tạp chí du lịch danh tiếng Time Out của Anh, Hà Nội được xếp vào danh sách bảy điểm đến ngắm lá mùa thu đẹp nhất châu Á cùng với Tokyo, Kyoto; đảo Nami; thung lũng Cửu Trại Câu, rừng quốc gia Trương Gia Giới…

"Hà Nội thu hút đông đúc du khách vào mùa thu với khí hậu mát mẻ và phong cảnh nên thơ trong thời điểm cây cối chuyển mùa, thay lá. Phố cổ Hà Nội lại càng rực rỡ sắc màu khi nhiệt độ xuống thấp. Dạo quanh hồ Hoàn Kiếm là cách tuyệt vời nhất để chiêm ngưỡng sắc đỏ và vàng của mùa thu. Về đêm, phố phường được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng đủ hình dạng và kích cỡ, tạo nên cảnh tượng thực sự mê hoặc", Time Out chia sẻ ẢNH: NGUYỄN QUỐC THẮNG

Cung đường Hà Giang

Mùa thu cũng là thời điểm đẹp để du hành Tây Bắc. Trong đó, cung đường Hà Giang là điểm đến được du khách cực kỳ yêu thích và từng được tờ báo hàng đầu nước Mỹ New York Times đưa vào danh sách du khách nên đến bởi có thể trải nghiệm cả vẻ đẹp của văn hóa và thiên nhiên.

Đi thuyền trên dòng Nho Quế ngắm hẻm vực Tu Sản là hành trình không thể bỏ qua khi đến Hà Giang ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Hoa mận Mộc Châu

Mộc Châu, tỉnh Sơn La, từng được Giải thưởng Du lịch thế giới vinh danh Điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới trong nhiều năm liền, từ 2022 đến 2024. Mộc Châu là "thiên đường hoa mận" mỗi khi mùa xuân về, từ tháng 1 đến tháng 3, khắp các thung lũng, sườn đồi phủ lên màu trắng tinh khôi của hoa mận nở rộ, cùng với sắc áo rực rỡ của người dân địa phương, tạo thành khung cảnh lãng mạn, nên thơ.

ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Ngắm cảnh Hạ Long

Du thuyền trên vịnh Hạ Long, ngắm hoàng hôn buông xuống mặt biển lặng sóng là một trong những trải nghiệm không thể nào quên đối với nhiều du khách. Khám phá vịnh Hạ Long cũng từng được nhiều báo quốc tế đưa vào danh sách những chuyến đi phải trải qua một lần trong đời. Trong đó, CNN từng đưa vịnh Hạ Long vào danh sách 25 điểm đến đẹp nhất thế giới.

Di sản thiên nhiên thế giới của UNESCO - vịnh Hạ Long đặc biệt nổi bật với những vách núi đá vôi cao chót vót giữa mặt nước và những bãi cát trắng nguyên sơ, làn nước trong xanh màu ngọc lam thu hút du khách ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Khám phá hang Sơn Đoòng

Trong bài viết mới đây, tờ báo chuyên về du lịch hàng đầu thế giới của Mỹ Travel + Leisure hết lời ca ngợi những điểm khác biệt không hang động nào sánh được như Sơn Đoòng - Kỷ lục Guinness Thế giới cho hang động lớn nhất hành tinh vào năm 2013. Chỉ riêng về kích thước, hang động duy nhất này đã đạt chiều cao khoảng 200m và chiều rộng khoảng 148m, trải dài ít nhất khoảng 6,4 km, với thể tích ít nhất khoảng 38,6 triệu mét khối. Để hiểu rõ hơn ý nghĩa thực sự của điều đó, hang Sơn Đoòng rộng lớn đến mức có vùng khí hậu riêng. Và cao đến mức thực sự có chỗ cho mây hình thành từ dòng sông ngầm của chính nó. Theo Google Arts & Culture, một dãy nhà chọc trời trong thành phố có thể nằm gọn trong hang.

Hang Sơn Đoòng được cả hai nền công nghiệp điện ảnh lớn nhất thế giới là Hollywood và Bollywood chọn làm bối cảnh cho nhiều bộ phim bom tấn ẢNH: OXALIS

Phố cổ Hội An

Mỗi vị trí ở Hội An đều có thể trở thành điểm check-in trong những khung ảnh lung linh. Hội An có quá nhiều danh hiệu, ngay cả một con đường trong phố cổ cũng từng vào danh sách 71 con phố đẹp nhất thế giới do tạp chí về kiến trúc của Mỹ Architectural Digest bình chọn.

Đó là đường Trần Phú. Tạp chí này lý giải vì sao nơi đây có con đường trong danh sách đẹp nhất: "Hội An, một thương cảng rất thịnh vượng và luôn sầm uất hoạt động từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19, là địa điểm được nhiều du khách ghé thăm vì nhiều lý do, trong đó nổi bật nhất là lễ hội đèn lồng hàng tháng tổ chức trên đường Trần Phú. Lễ hội kỷ niệm trăng tròn bao gồm việc thắp nến trong chiếc đèn lồng giấy màu sắc rực rỡ. Người dân trên đường Trần Phú làm theo cách này trong nhiều thế kỷ" ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Huyền ảo núi Bà

Cảnh núi Bà Đen, nóc nhà Nam bộ trong một ngày mây trắng bao phủ. Trên núi Bà có tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72m, đúc từ 170 tấn đồng được xác lập kỷ lục "Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi" do Tổ chức Kỷ lục châu Á trao tặng. Ngoài ra, núi Bà Đen còn có tượng Phật Di Lặc cao 36m, nặng 5.112 tấn, được ghép từ 6.688 viên đá sa thạch, là một trong những tượng Phật Di Lặc bằng đá lớn bậc nhất thế giới ẢNH: BÙI VĂN HẢI





Thành phố bên sông Sài Gòn

Khung cảnh TP.HCM nhìn từ bên kia bờ sông Sài Gòn hướng về trung tâm. Mới đây, theo báo cáo các đô thị giữ chân cư dân tốt nhất thế giới năm 2025 (City Pulse 2025) do Viện nghiên cứu Gensler công bố, TP.HCM đứng thứ 2 trong danh sách các thành phố mà cư dân khó có khả năng rời đi, sau Đài Bắc (Đài Loan) nhưng đứng trên Singapore. Tạp chí du lịch Mỹ CNTraveller cuối năm ngoái đã bình chọn TP.HCM trong danh sách 25 điểm đến du khách nên ghé thăm trong năm 2025 ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Pháo hoa đảo Ngọc

Thị trấn Hoàng hôn vào ban ngày... ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Phú Quốc - thiên đường du lịch biển, nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều báo và giải thưởng du lịch quốc tế trong thời gian qua. Hồi tháng 6, giải thưởng du lịch thường niên của tạp chí Travel + Leisure xếp Phú Quốc ở vị trí thứ 3 trong danh sách 10 hòn đảo đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương. Và mới đây, vào tháng 10, hòn đảo lại được CNTraveler bình chọn đẹp nhất châu Á và thứ ba thế giới...