'Rừng hoa đào' lớn nhất TP.HCM nhộn nhịp trước thềm Tết

Mỗi dịp tết đến xuân về, chợ hoa đào tại công viên 23.9 (phường Bến Thành, quận 1 cũ) lại trở nên đông đúc, rộn ràng hơn bao giờ hết. Đây được xem là chợ hoa đào lớn nhất TP.HCM với nhiều chủng loại. Những ngày cận tết, dòng người tìm đến không chỉ để mua hoa, mà còn để cảm nhận không khí tết đang đến rất gần qua từng sắc đào bung nở giữa lòng thành phố.

Những ngày cận tết, chợ hoa đào tại công viên 23. 9 luôn đông đúc. Người mua kẻ bán tấp nập từ sáng sớm, tạo nên không khí xuân rộn ràng giữa trung tâm TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những ngày này, chợ hoa này bước vào cao điểm khi dòng người đổ về ngày một đông. Từ những năm đầu chỉ lác đác vài chục gốc đào được vận chuyển từ các tỉnh phía bắc vào, đến nay, chợ hoa đã trở thành điểm hội tụ của nhiều nhà vườn, mang về đủ chủng loại đào.

Sắc đào vẫn được người dân TP.HCM yêu thích như một biểu tượng của may mắn, sum vầy và khởi đầu mới. Chính vì vậy, năm nào chợ hoa đào ở công viên 22.9 cũng đông đúc, đặc biệt vào những ngày cận Tết ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Qua thời gian với sự không ngừng mở rộng về quy mô lẫn số lượng hoa đổ về, công viên 23/9 được xem là khu chợ quy tụ nhiều hoa đào nhất TP.HCM. Không chỉ là điểm mua bán hoa Tết nhộn nhịp, chợ hoa đào ở công viên 23.9 hình thành từ hàng chục năm nay trở thành điểm hẹn mùa xuân của người dân thành phố, nơi tết được báo hiệu bằng sắc đào hồng thắm giữa lòng thành phố mỗi độ xuân về.

Theo nhiều tiểu thương gắn bó lâu năm, chợ hoa đào công viên 23.9 không chỉ là nơi buôn bán mà còn là nơi giữ gìn không khí tết truyền thống cho người dân phương nam ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hoa đào khoe sắc hồng phấn, làm bừng sáng cả một góc chợ hoa ngày giáp tết ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Từ sáng sớm, chợ hoa đã tụ tập đông người mua kẻ bán. Tiếng rao mời chào hòa cùng tiếng cười nói rôm rả của những gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách khiến không gian thêm nhộn nhịp ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Người bán chăm chút từng chậu đào từ tỉa lá, kiểm tra nụ, chỉnh dáng cành sao cho cân đối để thu hút người mua ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những nụ đào được chăm sóc kỹ lưỡng suốt nhiều tháng nay đã đồng loạt bung nở, tạo nên sắc xuân rực rỡ tại chợ hoa đào lớn nhất TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Giữa nắng xuân dịu nhẹ, từng cánh đào e ấp bung nở, mang theo hơi thở tết cổ truyền giữa lòng thành phố ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bà Nguyễn Thị Ngoan, 52 tuổi (xã Hưng Hà, Hưng Yên) thấp thỏm bên những gốc đào mỗi khi vắng khách. "Năm nay thời tiết thuận lợi nên đào đẹp, thế nhưng cũng lo sẽ bán chậm, mong là năm nay bà con trong này mua nhiều, được giá để gia đình tui có một cái tết đủ đầy hơn", bà Ngoan tâm sự ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sắc đào hồng phớt phủ kín lối đi chợ hoa, mang đến không khí xuân rực rỡ giữa lòng thành phố ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Với nhiều người, tết chỉ thực sự bắt đầu khi được dạo bước giữa những hàng đào khoe sắc nơi đây, hít hà hương xuân và cảm nhận nhịp sống rộn ràng rất riêng của TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bà Phan Thị Thư (Hưng Yên) tỉ mỉ chăm chút từng gốc đào để đảm bảo chất lượng khi đến tay người mua ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những gốc đào cổ thụ, đào bonsai, đào dáng trực, dáng huyền hay uốn nghệ thuật được sắp xếp nối dài, tạo nên một "rừng đào" hồng rực giữa trung tâm thành phố ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Anh Phan Ngọc Hà (xã Đông Hưng, Hưng Yên) chủ một vườn hoa đào ở công viên 23.9, cho biết năm nay thời tiết ngoài Bắc lạnh sớm nên hoa đào đẹp nên chủ vườn nào cũng tự tin sẽ có một mùa tết khởi sắc. “Ngay từ những ngày đầu vào tới đây đã có nhiều khách hỏi mua, nhà mình có nhiều gốc đào đẹp, độc đáo nên không lo khó bán”, anh Hà phấn khởi chia sẻ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc với nụ cười rạng rỡ, trong trang phục tết truyền thống. Sự tồn tại bền bỉ qua hàng chục năm đã khiến chợ hoa đào công viên 23.9 trở thành một phần ký ức tết của nhiều thế hệ người Sài Gòn ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những chậu nhỏ xíu vài trăm ngàn đồng được bày biện gọn gàng, trong khi các gốc đào lớn với cành uốn lượn, nụ nở rộ có giá lên đến 20 triệu đồng nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của nhiều người mua sẵn sàng đầu tư cho một cây đẹp để đón năm mới ẢNH: NGỌC DƯƠNG