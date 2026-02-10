Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Rừng hoa đào' lớn nhất TP.HCM nhộn nhịp trước thềm Tết

Ngọc Dương
Ngọc Dương
10/02/2026 15:05 GMT+7

Chợ hoa đào lớn nhất TP.HCM rực rỡ trước tết, biến công viên 23.9 thành 'rừng hoa đào' giữa trung tâm TP.HCM, thu hút đông đảo người dân tham quan, mua sắm.

Mỗi dịp tết đến xuân về, chợ hoa đào tại công viên 23.9 (phường Bến Thành, quận 1 cũ) lại trở nên đông đúc, rộn ràng hơn bao giờ hết. Đây được xem là chợ hoa đào lớn nhất TP.HCM với nhiều chủng loại. Những ngày cận tết, dòng người tìm đến không chỉ để mua hoa, mà còn để cảm nhận không khí tết đang đến rất gần qua từng sắc đào bung nở giữa lòng thành phố.

Chợ hoa đào lớn nhất TP.HCM - Ảnh 1.

Những ngày cận tết, chợ hoa đào tại công viên 23. 9 luôn đông đúc. Người mua kẻ bán tấp nập từ sáng sớm, tạo nên không khí xuân rộn ràng giữa trung tâm TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những ngày này, chợ hoa này bước vào cao điểm khi dòng người đổ về ngày một đông. Từ những năm đầu chỉ lác đác vài chục gốc đào được vận chuyển từ các tỉnh phía bắc vào, đến nay, chợ hoa đã trở thành điểm hội tụ của nhiều nhà vườn, mang về đủ chủng loại đào.

Chợ hoa đào lớn nhất TP.HCM - Ảnh 2.

Sắc đào vẫn được người dân TP.HCM yêu thích như một biểu tượng của may mắn, sum vầy và khởi đầu mới. Chính vì vậy, năm nào chợ hoa đào ở công viên 22.9 cũng đông đúc, đặc biệt vào những ngày cận Tết

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Qua thời gian với sự không ngừng mở rộng về quy mô lẫn số lượng hoa đổ về, công viên 23/9 được xem là khu chợ quy tụ nhiều hoa đào nhất TP.HCM. Không chỉ là điểm mua bán hoa Tết nhộn nhịp, chợ hoa đào ở công viên 23.9 hình thành từ hàng chục năm nay trở thành điểm hẹn mùa xuân của người dân thành phố, nơi tết được báo hiệu bằng sắc đào hồng thắm giữa lòng thành phố mỗi độ xuân về.

Chợ hoa đào lớn nhất TP.HCM - Ảnh 3.

Theo nhiều tiểu thương gắn bó lâu năm, chợ hoa đào công viên 23.9 không chỉ là nơi buôn bán mà còn là nơi giữ gìn không khí tết truyền thống cho người dân phương nam

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chợ hoa đào lớn nhất TP.HCM - Ảnh 4.

Hoa đào khoe sắc hồng phấn, làm bừng sáng cả một góc chợ hoa ngày giáp tết

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chợ hoa đào lớn nhất TP.HCM - Ảnh 5.

Từ sáng sớm, chợ hoa đã tụ tập đông người mua kẻ bán. Tiếng rao mời chào hòa cùng tiếng cười nói rôm rả của những gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách khiến không gian thêm nhộn nhịp

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chợ hoa đào lớn nhất TP.HCM - Ảnh 8.

Người bán chăm chút từng chậu đào từ tỉa lá, kiểm tra nụ, chỉnh dáng cành sao cho cân đối để thu hút người mua

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chợ hoa đào lớn nhất TP.HCM - Ảnh 7.

Những nụ đào được chăm sóc kỹ lưỡng suốt nhiều tháng nay đã đồng loạt bung nở, tạo nên sắc xuân rực rỡ tại chợ hoa đào lớn nhất TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chợ hoa đào lớn nhất TP.HCM - Ảnh 6.

Giữa nắng xuân dịu nhẹ, từng cánh đào e ấp bung nở, mang theo hơi thở tết cổ truyền giữa lòng thành phố

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chợ hoa đào lớn nhất TP.HCM - Ảnh 9.

Bà Nguyễn Thị Ngoan, 52 tuổi (xã Hưng Hà, Hưng Yên) thấp thỏm bên những gốc đào mỗi khi vắng khách. "Năm nay thời tiết thuận lợi nên đào đẹp, thế nhưng cũng lo sẽ bán chậm, mong là năm nay bà con trong này mua nhiều, được giá để gia đình tui có một cái tết đủ đầy hơn", bà Ngoan tâm sự

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chợ hoa đào lớn nhất TP.HCM - Ảnh 12.
Chợ hoa đào lớn nhất TP.HCM - Ảnh 13.

Sắc đào hồng phớt phủ kín lối đi chợ hoa, mang đến không khí xuân rực rỡ giữa lòng thành phố

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chợ hoa đào lớn nhất TP.HCM - Ảnh 11.

Với nhiều người, tết chỉ thực sự bắt đầu khi được dạo bước giữa những hàng đào khoe sắc nơi đây, hít hà hương xuân và cảm nhận nhịp sống rộn ràng rất riêng của TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chợ hoa đào lớn nhất TP.HCM - Ảnh 14.

Bà Phan Thị Thư (Hưng Yên) tỉ mỉ chăm chút từng gốc đào để đảm bảo chất lượng khi đến tay người mua

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chợ hoa đào lớn nhất TP.HCM - Ảnh 10.

Những gốc đào cổ thụ, đào bonsai, đào dáng trực, dáng huyền hay uốn nghệ thuật được sắp xếp nối dài, tạo nên một "rừng đào" hồng rực giữa trung tâm thành phố

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chợ hoa đào lớn nhất TP.HCM - Ảnh 15.

Anh Phan Ngọc Hà (xã Đông Hưng, Hưng Yên) chủ một vườn hoa đào ở công viên 23.9, cho biết năm nay thời tiết ngoài Bắc lạnh sớm nên hoa đào đẹp nên chủ vườn nào cũng tự tin sẽ có một mùa tết khởi sắc. “Ngay từ những ngày đầu vào tới đây đã có nhiều khách hỏi mua, nhà mình có nhiều gốc đào đẹp, độc đáo nên không lo khó bán”, anh Hà phấn khởi chia sẻ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chợ hoa đào lớn nhất TP.HCM - Ảnh 16.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc với nụ cười rạng rỡ, trong trang phục tết truyền thống. Sự tồn tại bền bỉ qua hàng chục năm đã khiến chợ hoa đào công viên 23.9 trở thành một phần ký ức tết của nhiều thế hệ người Sài Gòn

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chợ hoa đào lớn nhất TP.HCM - Ảnh 17.

Những chậu nhỏ xíu vài trăm ngàn đồng được bày biện gọn gàng, trong khi các gốc đào lớn với cành uốn lượn, nụ nở rộ có giá lên đến 20 triệu đồng nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của nhiều người mua sẵn sàng đầu tư cho một cây đẹp để đón năm mới

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chợ hoa đào lớn nhất TP.HCM - Ảnh 18.

Không chỉ là nơi mua bán, chợ hoa đào ở công viên 23.9 còn trở thành điểm check-in yêu thích của du khách và giới trẻ. Dưới nắng vàng dịu, những lẵng đào khoe sắc hồng phớt bên lối đi trải lá, tạo nên phông nền hoàn hảo cho những bức ảnh xuân

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

