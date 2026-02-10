'Rừng hoa đào' lớn nhất TP.HCM nhộn nhịp trước thềm Tết

Chợ hoa đào lớn nhất TP.HCM rực rỡ trước tết, biến công viên 23.9 thành 'rừng hoa đào' giữa trung tâm TP.HCM, thu hút đông đảo người dân tham quan, mua sắm.
Mỗi dịp tết đến xuân về, chợ hoa đào tại công viên 23.9 (phường Bến Thành, quận 1 cũ) lại trở nên đông đúc, rộn ràng hơn bao giờ hết. Đây được xem là chợ hoa đào lớn nhất TP.HCM với nhiều chủng loại. Những ngày cận tết, dòng người tìm đến không chỉ để mua hoa, mà còn để cảm nhận không khí tết đang đến rất gần qua từng sắc đào bung nở giữa lòng thành phố.
Những ngày này, chợ hoa này bước vào cao điểm khi dòng người đổ về ngày một đông. Từ những năm đầu chỉ lác đác vài chục gốc đào được vận chuyển từ các tỉnh phía bắc vào, đến nay, chợ hoa đã trở thành điểm hội tụ của nhiều nhà vườn, mang về đủ chủng loại đào.
Qua thời gian với sự không ngừng mở rộng về quy mô lẫn số lượng hoa đổ về, công viên 23/9 được xem là khu chợ quy tụ nhiều hoa đào nhất TP.HCM. Không chỉ là điểm mua bán hoa Tết nhộn nhịp, chợ hoa đào ở công viên 23.9 hình thành từ hàng chục năm nay trở thành điểm hẹn mùa xuân của người dân thành phố, nơi tết được báo hiệu bằng sắc đào hồng thắm giữa lòng thành phố mỗi độ xuân về.
Sắc đào hồng phớt phủ kín lối đi chợ hoa, mang đến không khí xuân rực rỡ giữa lòng thành phố
