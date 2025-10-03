Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Rùng mình cảnh chế biến mỡ heo dưới nền nhà

Khánh Hoan
Khánh Hoan
03/10/2025 18:56 GMT+7

Kiểm tra nơi chế biến, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở chế biến mỡ heo bằng dụng cụ dao, thớt để trực tiếp dưới nền nhà, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngày 3.10, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý một cơ sở chế biến mỡ heo không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Rùng mình cảnh chế biến mỡ heo dưới nền nhà- Ảnh 1.

Mỡ heo được chế biến dưới sàn nhà

ẢNH: CTV

Trước đó, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Đội Quản lý thị trường số 4, UBND xã Quỳnh Lưu, Công an xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) kiểm tra đột xuất một cơ sở chế biến mỡ động vật do bà Bùi Thị Vịnh (59 tuổi, ngụ thôn Hồng Nguyên, xã Quỳnh Lưu) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện việc chế biến mỡ heo được thực hiện trực tiếp dưới nền nhà, xung quanh có các xô, nồi chứa mỡ động vật đã đổi màu đen.

Rùng mình cảnh chế biến mỡ heo dưới nền nhà- Ảnh 2.

Nồi, xô chứa mỡ heo

ẢNH: CTV

Lực lượng chức năng đã thu giữ 1,5 tấn sản phẩm động vật, trong đó có 500 kg mỡ heo sống chưa qua chế biến, 700 kg mỡ thành phẩm và 300 kg chất thải xơ từ quá trình chế biến.

Toàn bộ số hàng hóa này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Rùng mình cảnh chế biến mỡ heo dưới nền nhà- Ảnh 3.

Khu vực bếp chế biến mỡ heo

ẢNH: CTV

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, phối hợp xử lý, tiến hành tiêu hủy số mỡ heo này và đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

