Rùng mình lò giết mổ lậu chó, mèo: 'Bốc hơi' bí ẩn trước giờ kiểm tra

Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ trên địa bàn TP.HCM được thành lập ngày 12.2.2026 (theo Quyết định 945 của UBND TP.HCM) gồm đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Quản lý thị trường và Sở An toàn thực phẩm cùng chính quyền các địa phương. Ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM, làm trưởng đoàn.

Bám theo quá trình tẩu tán suốt 5 km, PV Thanh Niên phát hiện điểm giết mổ của bà N.T.T tại xã Hóc Môn đang giết mổ hơn 20 con chó ẢNH: THANH NIÊN

L Ò GIẾT MỔ NGƯNG HOẠT ĐỘNG BÍ ẨN

Theo lịch hẹn, sáng 11.3, PV Thanh Niên đến trụ sở Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM (151 Lý Thường Kiệt, P.Minh Phụng) để cung cấp thông tin cũng như hình ảnh các lò giết mổ chó, mèo trái phép.

Tại phòng họp, ông Nguyễn Hữu Thiết cùng 5 cán bộ của chi cục tiếp nhận toàn bộ thông tin. Sau khi xem xét, đoàn nhận định cần khẩn trương kiểm tra, xử lý vì chậm một ngày, hàng trăm ki lô gam thịt chó, mèo từ các lò mổ lậu có thể tiếp tục tuồn ra thị trường, tiềm ẩn rủi ro về dịch bệnh. Nhóm PV cung cấp thêm thông tin, qua nắm bắt vào 15 giờ ngày 11.3, lò mổ của bà N.T.T (54 tuổi) và ông N.S.T (56 tuổi) trong khu dân cư trên đường Trung Mỹ Tây 12 (P.Trung Mỹ Tây) dự kiến xẻ thịt khoảng 30 con chó, mèo. Đoàn kiểm tra liên ngành lập kế hoạch kiểm tra ngay trong chiều.

30 phút sau khi PV báo tin cho đoàn kiểm tra, tổ công tác ập vào thì tang vật gần như đã được tẩu tán ẢNH: THANH NIÊN

Tuy nhiên, ngay đầu giờ chiều, PV ghi nhận lò giết mổ của bà N.T.T và ông N.S.T bất ngờ ngưng hoạt động. Đến 15 giờ 30, khi đoàn kiểm tra liên ngành (khoảng 20 thành viên) ập vào, cảnh tượng giết mổ mà PV Thanh Niên ghi nhận trước đó đã hoàn toàn biến mất. Dao mổ, tủ cấp đông cỡ lớn không còn. Bên trong chỉ còn lại vài bình gas nối với máy khò và nồi đánh lông. Chồng bà N.T.T nói với đoàn kiểm tra rằng lò mổ đã ngưng hoạt động trước tết, trái ngược với hình ảnh PV ghi nhận cảnh giết mổ trước đó diễn ra rầm rộ tại đây. Kết quả, đoàn kiểm tra không phát hiện và không thu giữ được tang vật nào tại cơ sở này.

Sau 20 phút tìm kiếm, phát hiện bà T. giấu bao tải chứa 2 xác chó trên nóc nhà ẢNH: THANH NIÊN

L ẦN THEO DẤU VẾT TẨU TÁN

Tuy nhiên, vợ chồng bà N.T.T không biết rằng trước đó PV Thanh Niên đã bám theo quá trình tẩu tán, di dời địa điểm giết mổ. Điểm đến là khu đất rộng khoảng 500 m², được quây tôn kín mít 4 mặt, nằm trên đường song hành QL22 (xã Hóc Môn), cách lò mổ cũ khoảng 5 km. Vượt qua cánh cổng tôn cao khoảng 3 m, đi sâu vào bên trong khu đất, khu vực giết mổ lộ ra với mùi hôi nồng nặc.

Lúc 15 giờ 40, PV ghi nhận bà T. cùng một nhân viên đang giết mổ hơn 20 con chó nên lập tức cung cấp địa chỉ này cho đoàn kiểm tra. Khoảng 30 phút sau, một tổ công tác khác của đoàn kiểm tra có mặt tại khu đất này. Thời điểm đoàn ập vào, bà T. cùng nhân viên nhanh chóng xịt nước rửa khu vực vừa giết mổ để xóa dấu vết. Một lần nữa, tổ công tác không phát hiện hoạt động giết mổ chó, mèo.

Cơ quan chức năng lập biên bản với bà T. ẢNH: THANH NIÊN

Làm việc với đoàn kiểm tra, bà T. cho rằng chỉ giết mổ gà, vịt. Tuy vậy, tại hiện trường, tổ công tác ghi nhận: 2 máy đánh lông cỡ lớn; nhiều bình gas 45 kg đấu nối với máy khò tự chế; nồi nấu nước sôi lớn, nước còn nóng; các rổ chứa phế phẩm, lông chó mèo còn rất mới; nền gạch ẩm ướt…

Lần theo đường ống xả ra phía sau vườn, đoàn kiểm tra phát hiện dòng nước màu đỏ, có mùi tanh, chưa kịp rút, kèm theo nhiều phế phẩm và nội tạng. Những dấu vết này cho thấy hiện trường vừa diễn ra hoạt động giết mổ quy mô lớn. Sau khoảng 20 phút tìm kiếm, tổ công tác phát hiện 1 bao tải màu đen giấu trên mái nhà. Mở ra kiểm tra, bên trong có 2 xác chó nặng hơn 20 kg, còn nguyên lông; số còn lại đã được tẩu tán.

Nhiều xác chó bên trong tủ cấp đông tại điểm giết mổ của ông N.S.T ẢNH: THANH NIÊN

Làm việc với tổ công tác, bà T. khai đây là lần đầu giết mổ 4 con chó, trong đó 2 con đã mang đi bán (chưa rõ địa điểm), còn 2 con đang chuẩn bị mổ thì đoàn ập vào kiểm tra. Đoàn kiểm tra xác định cơ sở giết mổ của bà T. vi phạm kinh doanh không giấy phép, giết mổ tại địa điểm chưa được cơ quan chức năng cho phép, không chứng minh được nguồn gốc. Hồ sơ được bàn giao cho UBND xã Hóc Môn tiếp tục xử lý, tang vật 2 con chó bị tiêu hủy.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM họp trước khi ra quân đấu tranh ẢNH: THANH NIÊN

C Ố THỦ, KHÔNG MỞ CỬA

Trong khi đó, cơ sở giết mổ của ông N.S.T tại khu dân cư đường Trung Mỹ Tây 12 cũng đóng cửa, không hợp tác với đoàn kiểm tra. Chỉ đến khi lực lượng công an khu vực có mặt, chủ cơ sở mới mở cửa.

Qua kiểm tra, tổ công tác không phát hiện hoạt động giết mổ nhưng ghi nhận bên trong 2 tủ cấp đông có 5 xác chó, trong đó 4 con đã thui vàng, mổ bụng và 1 con còn nguyên lông; 17 kg phế phẩm, nội tạng chó, mèo; máy đánh lông; 2 cân cơ và 1 cân điện tử; hệ thống nấu nước sôi.

Các điểm giết mổ chó, mèo ở P.Trung Mỹ Tây đã kịp tẩu tán trước khi lực lượng chức năng xuất hiện ẢNH: THANH NIÊN

Ông T. không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa. Biên bản ghi nhận chủ cơ sở thừa nhận toàn bộ số hàng hóa không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, không có giấy tờ nguồn gốc và xin tự nguyện tiêu hủy. Toàn bộ hồ sơ được bàn giao cho UBND địa phương tiếp tục xử lý, đồng thời giám sát việc tiêu hủy, chấm dứt hoạt động giết mổ trái phép.

Rất đông lực lượng tập trung tại điểm giết mổ của bà T. ở xã Hóc Môn ẢNH: THANH NIÊN

Việc các cơ sở giết mổ chó, mèo bất ngờ ngưng hoạt động và tẩu tán tang vật trước thời điểm đoàn kiểm tra xuất hiện, đặt ra nhiều câu hỏi về tính bảo mật thông tin công tác. Bởi những hình ảnh hoạt động giết mổ mà PV Thanh Niên ghi nhận trước đó hoàn toàn trái ngược với lời giải thích của các chủ cơ sở khi làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành. Dư luận đặt vấn đề: Nếu không có sự cảnh giác bất thường, vì sao các lò mổ có thể kịp dọn sạch hiện trường trong thời gian ngắn như vậy? (còn tiếp)