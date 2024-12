Bị can Cao Văn Hùng (51 tuổi, trú xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), người gây ra vụ cháy kinh hoàng tại quán cà phê hát cho nhau nghe ở số 258 Phạm Văn Đồng (đoạn gần công viên Hòa Bình, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) vào khuya 18.12.2024, đã đến cơ quan chức năng đầu thú ngay sau đó. Ngày 19.12, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ và khởi tố bị can này.vVụ việc đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ dư luận suốt nhiều giờ qua.

Rùng mình lời khai nghi phạm vụ cháy quán hát cho nhau nghe ở Hà Nội: “Hất vào cái là đốt”

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 23 giờ ngày 18.12, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy quán cà phê ở 258 đường Phạm Văn Đồng có nhiều người mắc kẹt bên trong nên nhanh chóng triển khai lực lượng để tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đến khoảng 23 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ đưa 7 người ra ngoài (trong đó 5 người sức khỏe ổn định, 2 người được đưa đi bệnh viện cấp cứu) và phát hiện 11 người đã tử vong.

Hiện trường vụ cháy ghi nhận sáng 19.12 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Lực lượng công an nhận định nghi vấn quán cà phê bị đốt và đã khẩn trương truy tìm, bắt giữ đối tượng gây án. Đến 0 giờ ngày 19.12, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ và khởi tố Cao Văn Hùng (51 tuổi, trú xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội).

Bị can này có 2 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản.