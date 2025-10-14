Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Rùng mình thủ đoạn làm nước Lavie giả: Gom vỏ bình trôi nổi, bơm nước máy vào
Video Thời sự

Rùng mình thủ đoạn làm nước Lavie giả: Gom vỏ bình trôi nổi, bơm nước máy vào

Trần Cường - Nguyễn Trường
14/10/2025 20:29 GMT+7

Vỏ bình Lavie được chủ xưởng thu gom trôi nổi trên địa bàn Hà Nội, sau đó vận chuyển, tập kết về xưởng, rồi chỉ đạo nhân viên sục, rửa, làm sạch, để khô ráo rồi bơm trực tiếp nước máy vào bình nước Lavie giả.

Chiều 14.10, đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Hà Nội, cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Viết (37 tuổi, trú P.Long Biên, Hà Nội) cùng 3 đồng phạm về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, quy định tại điều 193 bộ luật Hình sự.

Rùng mình thủ đoạn làm nước Lavie giả: Gom vỏ bình trôi nổi, bơm nước máy vào

Trước đó, đầu tháng 10, Công an Hà Nội kiểm tra xưởng sản xuất nước của Lê Văn Viết tại số 294/74 Phan Đăng Lưu (xã Phù Đổng, Hà Nội) và phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang dùng vòi bơm nước máy vào các bình Lavie đã được chuẩn bị từ trước. Cảnh sát thu giữ hơn 500 bình nước Lavie giả các loại 19 lít và 18,5 lít.

Bước đầu, Công an Hà Nội xác định, tại nhà xưởng, Viết cho lắp đặt hệ thống sản xuất, máy khò, máy dập date, màng co ni lông, tem nhãn nước Lavie, các loại hóa chất tẩy rửa... để phục vụ việc sản xuất nước giả.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Bên trong xưởng sản xuất nước Lavie giả của Lê Văn Viết

ẢNH: N.B

Vỏ bình Lavie được Viết thu gom trôi nổi trên địa bàn, sau đó vận chuyển, tập kết về xưởng sản xuất. Tại đây, Viết chỉ đạo nhân viên sục, rửa, làm sạch, để khô ráo rồi bơm trực tiếp nước máy vào bình.

Sau khi sản xuất xong các bình nước Lavie giả, Viết dùng ô tô tải vận chuyển đến 3 kho hàng trên địa bàn Hà Nội rồi trà trộn vào các bình nước Lavie chính hãng, bán cho người dân, các công ty, cơ quan tại Hà Nội.

Công an Hà Nội xác định, mỗi ngày, Viết và đồng bọn sản xuất 100 bình nước Lavie giả với giá khoảng 10.000 đồng/bình, sau đó bán ra thị trường với giá gần 70.000 đồng/bình để thu lợi bất chính.

Từ tháng 3 đến tháng 10, Viết đã bán khoảng 20.000 bình nước Lavie giả. Công an Hà Nội thu hồi nhiều bình nước Lavie giả của Viết và truy vết những cơ sở đã tiêu thụ để thu hồi.

Tin liên quan

Đồng tiền Antex của Shark Bình 'chết yểu' sau 1 năm, hệ sinh thái có nhiều vi phạm

Đồng tiền Antex của Shark Bình 'chết yểu' sau 1 năm, hệ sinh thái có nhiều vi phạm

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội, quá trình điều tra xác định trong hệ sinh thái của Shark Bình có ví ngân lượng. Hệ sinh thái của Shark Bình không chỉ dừng lại ở 2 tội danh 'vì có rất nhiều vi phạm'.

Vụ án tại Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris: Bắt giam bác sĩ, điều dưỡng

Khám phá thêm chủ đề

bình nước Lavie giả Nước Lavie giả Đóng nước máy thành nước Lavie giả nước suối Lavie giả thủ đoạn làm nước giả gom vỏ bình làm nước giả
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận