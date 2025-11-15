Sáng 15.11.2025, ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi cho biết sau đợt mưa lũ vừa qua, tuyến QL 24 đoạn qua xã Măng Đen xuất hiện tình trạng sụt lún, trồi lở nghiêm trọng, đe dọa an toàn giao thông.

Cụ thể, tại Km 112+200 thuộc Q L24, mặt đường bị trồi lên khoảng 1,2 m, kéo dài gần 95 m; kè ta luy dương bị xô đẩy mạnh. Đến tối qua 14.11, đoạn này vẫn tiếp tục sụt lún thêm. Theo ông Thắng, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, căng dây và rào chắn để đảm bảo an toàn giao thông.

Rùng mình trước đoạn sụt lún trên QL 24, đoạn qua Măng Đen

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp đơn vị tư vấn đánh giá hiện trạng để sớm có phương án xử lý, khắc phục. Theo báo cáo của Công ty CP Xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum, tình trạng hư hỏng trên tuyến QL24 tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại Km 112+200 (đoạn qua xã Măng Đen), mặt đường trồi lên sát lề phải thêm khoảng 100 m, vị trí cao nhất khoảng 1,2 m, bề rộng vệt trồi 5,5 m tính từ chân kè ta luy dương. Theo đó, mặt đường bị thu hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, dù tuyến vẫn còn lưu thông được một làn.