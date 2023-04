'Rùng rợn' ô tô con suýt gặp nạn vì… bị bạt nhựa quấn vào bánh

Mạng xã hội mới xuất hiện một đoạn video ghi lại tình huống giao thông hi hữu, khiến nhiều người phải một phen "thót tim"; khi một ô tô con suýt gặp tai nạn chết người vì… bị bạt nhựa quấn vào bánh khi đang di chuyển trên cao tốc.

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 18 giờ ngày 12.4.2023 trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn qua địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, chiếc xe 7 chỗ hiệu Toyota Innova đang di chuyển trên làn trong cùng sát dải phân cách của cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận với tốc độ khá cao. Lúc này, bánh trước của xe bất ngờ vướng vào một tấm bạt nhựa nằm giữa đường.

Tình huống tưởng chừng không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, do bặt nhựa có kích thước lớn, sau khi vướng vào hốc bánh trước bên ghế phụ đã quấn vào phần trục bánh xe khiến chiếc bị lảo đảo và mất kiểm soát. Thậm chí bốc khói suýt bốc cháy. May mắn, tài xế sau đó đã kịp giảm tốc và cho xe dừng lại an toàn, không xảy ra va chạm với các phương tiện phía sau.

Mặc dù vậy, tình huống giao thông nói trên cũng khiến nhiều người chứng kiến phải một phen hốt hoảng. Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm cũng thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem cũng tỏ ra "thót tim" với tình huống tai nạn hi hữu và khó lường mà xe Toyota Innova trong đoạn video gặp phải.

Facebook Đỗ Thịnh thảng thốt: "Đúng là ngoài sức tưởng tượng. Quá nguy hiểm". Tài khoản Thanh Minh Lê bình luận: "Tình huống này xem như may mắn cho cả đoàn xe chứ không riêng gì xe Innova, vì phanh kiểu này rất dễ dẫn đến tai nạn liên hoàn, nhất là trong đêm tối, hạn chế tầm quan sát".

Bên cạnh đó, nhiều người cũng xem đây như một bài học kinh nghiệm cần ghi nhớ, để biết cách xử lý an toàn khi di chuyển trên cao tốc. Nick name Đức Hoàng chia sẻ: "Xem đoạn video có thể thấy bác tài xế rất kinh nghiệm và bình tĩnh. Nếu hoảng hốt phanh gấp hoặc xử lý vội vàng rất dễ gây hậu quả nghiêm trọng". Tài khoản Nguyễn Đông viết: "Trên đường gặp rơm rạ và bạt nhựa hay túi ni lông nếu tránh được thì nên chủ động, còn trường hợp bất khả kháng nên di chuyển chậm và bình tĩnh xử lý".