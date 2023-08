Mạng xã hội mới đây xuất hiện đoạn video ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người "thót tim", khi một tài xế lái ô tô con vượt ẩu không quan sát, suýt dẫn đến tai nạn đối đầu với các xe di chuyển ngược hướng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào ngày 16.8.2023 trên Quốc lộ 6, đoạn qua địa bàn thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Theo hình ảnh camera hành trình gắn trên một xe tải ghi lại, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên Quốc lộ 6, hướng từ TP.Sơn La về Cò Nòi. Khi đến khu vực gần thị trấn Hát Lót, từ phía sau xuất hiện một ô tô con màu trắng đang lách sang làn ngược chiều và tăng tốc vượt lên.

Rùng rợn ô tô con vượt ẩu, suýt bị 2 xe container "kẹp" trên quốc lộ

Đáng nói, dù đường hẹp và cong, tuy nhiên tài xế ô tô con này lại quá ẩu, không thèm quan sát. Tình huống khiến một xe container và một xe tải ở chiều ngược lại một phen giật mình. May mắn, tài xế hai xe này sau đó vẫn kịp phanh giảm tốc và đánh lái lách sang để tránh, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Mặc dù vậy, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bất bình với hành vi lái xe tham gia giao thông quá bất cẩn, xem thường mạng sống chính mình và người khác của tài xế ô tô con.

Ô tô con suýt bị xe tải và xe container "kẹp nát" vì vượt ẩu

Facebook Đức Phan bức xúc: "Đường đồi núi, đèo dốc mà chạy kiểu bất cần, cẩu thả như vậy. Bó tay thật!". Tài khoản Hồ Minh Anh phẫn nộ: "Mấy thể loại này chắc không học hành đàng hoàng, chứ nếu học thì bài cơ bản phải biết quan sát trước khi chuyển làn, vượt xe khác phải đảm bảo an toàn mới vượt". Trong khi, nick name Ngô Nam ngao ngán: "Lái như ăn cướp, không thèm quan tâm trước sau. Lỡ gây tai nạn thì lại than số phận".