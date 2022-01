‘Rừng thế mạng’ vượt qua bom tấn 007, vào top 2 phòng vé Việt

Rừng thế mạng là phim Việt tiên phong khởi chiếu sau đợt giãn cách lịch sử năm 2021. Khoảng cách từ ngày công chiếu tác phẩm đến hai phim nội ra mắt gần nhất trước đó lên đến 8 tháng. Về sự mạo hiểm ra mắt phim ở thời điểm này, nhà sản xuất Hoàng Quân chia sẻ: “Rừng thế mạng là bộ phim đầy rẫy sự liều lĩnh của tuổi trẻ. Phim sản xuất trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt và nguy hiểm, sinh tồn từ trong phim ra đến ngoài đời với 2 năm dịch bệnh Covid-19. Và bây giờ cũng vậy, bộ phim này nếu không có sự liều lĩnh của tuổi trẻ thì không thể về đích được khi các phim Việt khác đã rút lui khỏi rạp chiếu mùa này”.

Được miêu tả là dựa theo những sự kiện tâm linh ở Tà Năng - Phan Dũng, bộ phim Rừng thế mạng để lại ấn tượng lớn với khán giả khi dàn diễn viên trẻ lăn xả trong các cảnh quay khó nơi rừng núi hiểm trở và nam chính Huỳnh Thanh Trực chấp nhận ăn sống tận... 3 con ếch để đóng phim. Sau 5 ngày chiếu chính thức, phim điện ảnh Rừng thế mạng đã được đón nhận tích cực, đạt doanh thu hơn 8 tỉ đồng. Tác phẩm của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân đứng thứ hai phòng vé cuối tuần qua, xếp sau bom tấn Spider-Man: No Way Home và trên phần mới về điệp viên 007 - No Time to Die. Đây là kết quả tích cực với bộ phim và cả phòng vé Việt, trong bối cảnh nhiều địa phương, bao gồm thủ đô Hà Nội, vẫn chưa mở cửa rạp chiếu. Có thể thấy rằng khán giả Việt vẫn rất quan tâm và ủng hộ điện ảnh nước nhà.

Nhà sản xuất Hoàng Quân cho biết doanh thu và số suất chiếu của Rừng thế mạng được tăng dần qua từng ngày: “Đây là điều may mắn và cho tôi thêm sự khẳng định về tình cảm, sự yêu thương, ưu ái của khán giả dành cho phim Việt. Mặc dù thuộc dòng phim mới, được đánh giá là kén khán giả, nhưng với thành tích hiện tại, tôi cảm thấy rất ấm lòng vì Rừng thế mạng được khán giả đón nhận”.

Anh chia sẻ thêm về tình cảm của khán giả dành cho bộ phim: “Tôi và đạo diễn cùng ê-kíp có đi xem phim cùng với khán giả ở nhiều cụm rạp khác nhau trong suốt những ngày qua và cảm nhận được sự cổ vũ của khán giả Việt Nam đối với tác phẩm điện ảnh nước nhà là rất quý giá. Có khán giả xem phim đến lần thứ 3 và họ vẫn cảm thấy xúc động, nhiều người nhắn tin cho tôi và đạo diễn chia sẻ về trải nghiệm đi lạc của họ, chia sẻ cảm xúc về nhân vật, có khán giả quay video trên TikTok để an ủi diễn viên nữa. Thật sự tuyệt vời”.





Nhà sản xuất Hoàng Quân nhận định với mỗi tác phẩm thuộc thể loại nào, cảm xúc đọng lại sau khi xem là một yếu tố quan trọng giúp bộ phim để lại dấu ấn. “Tôi rất vui mừng vì tác phẩm tâm huyết của chúng tôi và các bạn diễn viên, của ê-kíp làm phim chạm đến được trái tim của khán giả. Sự tiên phong ở giai đoạn trước khi khởi chiếu mang nhiều sự lo lắng, còn ở giai đoạn này, sự tiên phong đó cần thêm rất nhiều sự hỗ trợ, chia sẻ của anh em đồng nghiệp trong ngành để kéo người xem trở lại rạp với điện ảnh Việt. Chúng tôi chỉ mong bộ phim có thể được tiếp cận với khán giả càng nhiều càng tốt. Làm phim theo chủ đề mới, với nhiều ngỡ ngàng, chúng tôi mong có thể đón nhận tất cả các ý kiến khen chê, cổ vũ từ phía các khán giả một cách chân thành nhất”, anh nói.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn cho biết: “Tôi rất vui vì trong những ngày đầu, Rừng thế mạng đã có hiện tượng cháy vé ở một vài cụm rạp. Điều này chứng tỏ phim không chỉ tạo được sức nóng nhất định, mà còn cho thấy khán giả vẫn luôn ủng hộ phim Việt. Tôi cũng nhận được không ít những chia sẻ và bình luận tích cực về phim, có một số khán giả còn gửi vào tin nhắn cá nhân tôi những câu chuyện đồng cảm về bộ phim. Làm ra một bộ phim, không gì hạnh phúc hơn khi được người xem đón nhận”.

Rừng thế mạng là phim Việt đầu tiên khai thác chủ đề sinh tồn. Tác phẩm vinh dự nhận nhiều phản hồi tích cực từ các đồng nghiệp và khán giả, đặc biệt là đối với sự lăn xả, dũng cảm sản xuất trong điều kiện khó khăn và nguy hiểm ở Tà Năng Phan Dũng. Phim hiện vẫn trình chiếu ở các cụm rạp toàn quốc.