'Ruộng dứa' hàng km trên dải phân cách đại lộ nghìn tỉ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Liên quan việc người dân tự ý cày xới, san gạt để trồng "ruộng dứa" dài hàng km trên dải phân cách giữa và hai bên đường đại lộ Hoa Lư (Ninh Bình), ngày 4.11, trao đổi với Thanh Niên, ông Đặng Hữu Trường, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình (chủ đầu tư), khẳng định, khu vực trồng dứa không phải đất nông nghiệp mà là đất công trình giao thông nên "không có khái niệm sử dụng để canh tác nông nghiệp".

Hình ảnh "ruộng dứa" trên dải phân cách đại lộ Hoa Lư, công trình có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng ẢNH: ĐÌNH HUY

"Đây là đất giao thông nên công năng chỉ để phục vụ giao thông. Khi người dân trồng dứa sẽ thay đổi hiện trạng cao độ mặt bằng, khả năng thoát nước. Cạnh đó, nếu người dân vào trồng dứa, khai thác dứa không được đào tạo về an toàn giao thông sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông", ông Trường nói.

Theo ông Trường, đơn vị đã phát hiện vi phạm trong năm 2025 và đã ban hành văn bản chỉ đạo đơn vị thi công là Liên danh Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường và Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Thành Trung tăng cường bảo vệ công trường thi công, đồng thời gửi văn bản đề nghị UBND các xã trên toàn tuyến phối hợp xử lý.

Tuy nhiên, kể từ ngày Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình phát hiện đến nay đã gần 1 năm, những "ruộng dứa" trên đại lộ Hoa Lư không những không giảm đi mà còn mở rộng diện tích, kéo dài thêm 3 - 4 km trên dải phân cách.

Nói về việc này, ông Trường cho rằng, dự án đã thông xe kỹ thuật, vận hành gần 1 năm nay rồi nên trách nhiệm chính thuộc về nhà thầu thi công trong việc quản lý hiện trường, tiếp đó là sự vận động, tuyên truyền của chính quyền địa phương.

"Công trình giao thông này có chiều dài rất lớn (dài khoảng 23 km - PV), nếu dùng hàng rào để cấm người dân trồng dứa thì sẽ rất khó. Vì vậy, công tác quản lý một phần nào đó cũng có sự chưa chặt chẽ", ông Trường nói tiếp.

Dưới góc độ chủ đầu tư, ông Trường cho hay, đơn vị có trách nhiệm ra các văn bản đôn đốc đơn vị thi công. Cạnh đó, sẽ thông tin đến chính quyền địa phương, công an xã rà soát từng hộ để tuyên truyền, vận động người dân không tái diễn việc trồng dứa.

Ông Trường thông tin thêm, sau khi dự án hoàn thành vào 31.12.2026, đơn vị sẽ bàn giao cho Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình. Khi bàn giao mặt bằng, hiện trạng của tuyến đường sẽ được xử lý đúng theo hồ sơ thiết kế (dải phân cách được trồng cỏ).

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, thời gian qua, trên dải phân cách của đại lộ Hoa Lư đoạn đi qua địa bàn xã Phú Long (tỉnh Ninh Bình) bỗng xuất hiện những "ruộng dứa" xanh mướt, kéo dài khoảng 3 - 5 km.

Ai trồng 'ruộng dứa' kín dải phân cách đại lộ gần 2.000 tỉ đồng ở Ninh Bình?

Dứa được người dân trồng thành 8 luống, mỗi luống có chiều rộng khoảng 1 m. Nhiều ruộng dứa đã tươi tốt chuẩn bị ra quả nhưng cũng có nơi dứa vừa mới được trồng và đang được người dân chăm sóc.

Câu chuyện về những luống dứa trồng trên dải phân cách cũng là câu chuyện bàn tán nhiều ngày qua khi một số ý kiến cho rằng, trồng dứa trên khu vực này là hợp lý, tránh cỏ dại mọc um tùm che khuất tầm nhìn, không bị lãng phí nguồn lực khi phải dọn cỏ thường xuyên trên tuyến đường dài, có dải phân cách rộng. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng khi người dân tự ý cải tạo đất trồng, khi chăm sóc và thu hoạch dứa sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông.

Về góc độ địa phương, ông Đặng Xuân Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình, cho rằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình (chủ đầu tư) và đơn vị thi công phải có trách nhiệm canh gác để không cho người dân tái diễn vi phạm.