Rút kháng cáo, cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội vẫn được đề nghị giảm án

Sáng 26.12, trong phần tranh luận vụ án "chuyến bay giải cứu", đại diện Viện KSND cấp cao tại Hà Nội đề nghị giảm án cho bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu thiếu tướng, cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội.



Diễn biến này khá bất ngờ, bởi trước đó, ông Tuấn có đơn kháng cáo nhưng cũng đã rút đơn.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn trong phiên tòa sơ thẩm vụ án "chuyến bay giải cứu" TRẦN PHAN

Đề nghị giảm án để thể hiện sự khoan hồng

Đại diện viện kiểm sát cho biết, trước phiên tòa phúc thẩm vụ "chuyến bay giải cứu", vợ của ông Tuấn có đơn đề nghị trả lại cho gia đình 146 lượng vàng, 210.000 USD bị thu giữ khi cơ quan điều tra khám nhà; đồng thời đề nghị hủy bỏ lệnh phong tỏa số tiền 1 tỉ đồng tại ngân hàng.

Về phía cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, sau phiên sơ thẩm, bị cáo có đơn kháng cáo. Tuy nhiên, sau đó bị cáo rút đơn để được đi thi hành án sớm và điều trị bệnh.

Chính vì điều này, trong đơn gửi đến tòa án phúc thẩm, ngoài các đề nghị về phần tài sản, vợ ông Tuấn cũng đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho chồng.

Theo kiểm sát viên, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn đã thực hiện xong các quyết định về phần dân sự của bản án sơ thẩm. Vì vậy, yêu cầu trả lại cho gia đình 146 lượng vàng, 210.000 USD bị thu giữ là có căn cứ.

Tòa án sơ thẩm tuyên phạt cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội 5 năm tù về tội môi giới hối lộ là phù hợp. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an) đã thừa nhận hành vi phạm tội và khắc phục toàn bộ hậu quả.

Để phát hiện, khởi tố, truy tố và xét xử được hành vi của bị cáo Hưng, theo đại diện viện kiểm sát, điều này có công sức rất lớn của ba bị cáo Nguyễn Anh Tuấn; Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn (Phó tổng giám đốc và Tổng giám đốc Công ty Bluesky).

Trong khi đó, cả ba bị cáo Hưng, Hằng, Sơn đều đã được đề nghị giảm nhẹ hình phạt. Vì thế, để đảm bảo sự công bằng của pháp luật, cần giảm hình phạt đối với bị cáo Tuấn, qua đó thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Từ những căn cứ đã nêu, đại diện viện kiểm sát đề nghị giảm án cho ông Tuấn xuống còn 4 năm - 4 năm 6 tháng tù; đề nghị tòa trả lại cho gia đình bị cáo 146 lượng vàng, 210.000 USD.

Các bị cáo có đơn kháng cáo vụ "chuyến bay giải cứu" PHÚC BÌNH





Phi vụ "chạy án" hơn 61 tỉ đồng

Theo nội dung vụ án "chuyến bay giải cứu", 4 bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, Hoàng Văn Hưng, Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng là các "nhân vật chính" trong phi vụ "chạy án" lên tới hơn 61 tỉ đồng.

Bị cáo Hằng và bị cáo Sơn đã bỏ ra 38,5 tỉ đồng "lót tay" cho các quan chức, để Công ty Bulesky được cấp phép 109 chuyến bay.

Trước khi vụ án bị khởi tố, bị cáo Hằng từng có ý định ra tự thú, nhưng vì sợ bị xử lý hình sự và sẵn quen biết với thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, nên quyết định bàn bạc với bị cáo Sơn, thống nhất nhờ ông Tuấn "chạy án".

Ông Tuấn nhận lời, làm trung gian để kết nối với Hoàng Văn Hưng, thời điểm ấy là Trưởng phòng 5, Cục An ninh điều tra Bộ Công an, cũng là điều tra viên thụ lý chính vụ án.

Với vị trí công tác được giao, ông Hưng nhiều lần gặp gỡ bị cáo Hằng mà không báo cáo lãnh đạo; hướng dẫn bị cáo Hằng và Sơn khai báo. Sau này, ông Hưng bị điều chuyển công tác, dù không còn quyền hạn nhưng vẫn thông tin sai sự thật để bị cáo Hằng thông qua ông Tuấn nhiều lần chi tiền "chạy án".

Kết quả điều tra xác định, bị cáo Hằng và Sơn đã đưa cho cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội 2,65 triệu USD (tương đương hơn 61 tỉ đồng) để lo lót. Trong số này, có đủ cơ sở cho thấy ông Hưng nhận 800.000 USD, phần còn lại là 1,85 triệu USD ông Tuấn phải chịu trách nhiệm.

Ông Tuấn bị cáo buộc phạm tội môi giới hối lộ, ông Hưng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 bị cáo Hằng và Sơn tội đưa hối lộ.