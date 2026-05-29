Rút ngắn thời gian nằm viện sau can thiệp tim mạch: Yếu tố nào quyết định?

Ở tuổi 74, ông T. từng khá lo lắng khi được chỉ định can thiệp tim mạch vì nghĩ sẽ phải nằm viện dài ngày. Với tiền sử tăng huyết áp và tiểu đường nhiều năm, ông càng e ngại cơ thể sẽ hồi phục chậm sau thủ thuật. Tuy nhiên, chỉ sau 6-12h theo dõi hậu can thiệp đặt stent mạch vành, ông đã có thể đi lại nhẹ nhàng, ăn uống bình thường và được xuất viện sau 3 ngày nằm viện.

Ths.BSNT Cao Mạnh Hưng - Khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh chia sẻ: "Hồi phục sớm sau can thiệp tim mạch luôn là yếu tố quan trọng, quyết định kết quả điều trị, đặc biệt với người cao tuổi có nhiều bệnh lý nền. Bởi ngoài hiệu quả điều trị, việc rút ngắn thời gian nằm viện còn giúp người bệnh giảm mệt mỏi, lo âu, hạn chế nguy cơ biến chứng và sớm quay trở lại sinh hoạt thường nhật".

Người bệnh được xếp lịch can thiệp nhanh chóng ngay khi có chẩn đoán và hướng điều trị chính xác

Can thiệp đúng chỉ định, đúng thời điểm giúp rút ngắn quá trình hồi phục

Với bệnh lý tim mạch, yếu tố thời gian đóng vai trò rất quan trọng. Nếu chậm trễ, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ nhồi máu cơ tim, suy tim hoặc nhiều biến chứng nặng nề khác, thậm chí tử vong. Ngược lại, can thiệp đúng chỉ định và đúng thời điểm không chỉ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả mà còn tạo điều kiện thuận lợi để hồi phục tốt hơn.

Tại BVĐK Hồng Ngọc, quy trình can thiệp tim mạch được tối ưu theo hướng chính xác, nhanh chóng, đồng bộ, chuẩn y khoa. Ngay sau khi hoàn tất các xét nghiệm, chụp chiếu cần thiết, người bệnh và gia đình sẽ được bác sĩ giải thích tình trạng bệnh, đánh giá và lên lịch can thiệp sớm, hạn chế thời gian chờ đợi. Với những trường hợp phức tạp cần phối hợp đa chuyên khoa, hệ thống hội chẩn được kích hoạt ngay nhằm đưa ra phương án điều trị tối ưu.

Đồng thời, người bệnh cũng được tư vấn rõ ràng về quyền lợi bảo hiểm, chi phí và thủ tục liên quan để an tâm điều trị, tránh chần chừ vì áp lực tài chính hay giấy tờ.

Khi mọi khâu được phối hợp nhịp nhàng, người bệnh có thể được can thiệp sớm hơn, giảm gánh nặng bệnh lý và rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục.

48 - 72 giờ đầu sau can thiệp là "giai đoạn vàng" cho quá trình hồi phục

Theo các chuyên gia, 48 - 72 giờ đầu sau can thiệp là giai đoạn quan trọng trong quá trình hồi phục của người bệnh tim mạch.

Sau can thiệp, người bệnh được theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe

Tại BVĐK Hồng Ngọc, ngay sau thủ thuật, người bệnh được theo dõi liên tục các chỉ số dấu hiệu sinh tồn như huyết áp, nhịp tim, SpO2, nhiệt độ và các triệu chứng tim mạch như khó thở, đau ngực… Đội ngũ y tế cũng thường xuyên kiểm tra vị trí chọc mạch can thiệp nhằm phát hiện sớm dấu hiệu chảy máu, tụ máu…



Việc theo dõi sát sao giúp xử lý kịp thời các triệu chứng bất thường như rối loạn huyết động hoặc đau ngực tái phát từ đó hạn chế nguy cơ kéo dài thời gian nằm viện.

Ngoài ra, bệnh nhân còn được hỗ trợ phục hồi thể trạng từ rất sớm. Chỉ sau vài giờ can thiệp, nếu sức khỏe ổn định, người bệnh có thể ngồi dậy, vận động nhẹ và ăn uống bình thường dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của nhân viên y tế giúp giảm cảm giác mệt mỏi do nằm lâu.

Người bệnh được nghỉ ngơi trong không gian sạch sẽ, trong lành

Dinh dưỡng và tinh thần ảnh hưởng lớn đến tốc độ hồi phục

Bên cạnh điều trị chuẩn y khoa, chế độ dinh dưỡng và trị liệu tinh thần cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục sau can thiệp tim mạch.

Tại BVĐK Hồng Ngọc, thực đơn cho người bệnh được xây dựng cá thể hóa, phù hợp với từng thể trạng và bệnh lý đi kèm. Các món ăn ưu tiên dễ tiêu hóa, giảm muối, hạn chế dầu mỡ nhưng vẫn đảm bảo đủ năng lượng và dưỡng chất cần thiết. Với bệnh nhân lớn tuổi hoặc thể trạng yếu, chế độ ăn sẽ được điều chỉnh để hỗ trợ hấp thu tốt hơn.

Thực đơn được xây dựng theo thể trạng giúp người bệnh nhanh hồi phục

Không gian điều trị riêng tư, sạch sẽ cùng sự đồng hành của đội ngũ nhân viên y tế liên tục động viên, trò chuyện, giải thích về kết quả điều trị giúp người bệnh cảm thấy yên tâm, thoải mái tâm lý trong suốt thời gian nằm viện và cả sau khi xuất viện.



Tuy nhiên, xuất viện sớm không đồng nghĩa với điều trị "vội vàng". Trước khi ra viện, người bệnh sẽ được đánh giá kỹ các thông số lâm sàng và cận lâm sàng cần thiết, bác sĩ cũng hướng dẫn chi tiết chế độ ăn uống, vận động, sử dụng thuốc và lịch tái khám để tiếp tục theo dõi sau điều trị.

Nhờ điều trị đúng thời điểm cùng quy trình chăm sóc bài bản, theo dõi chặt chẽ, nhiều bệnh nhân hiện nay có thể rút ngắn đáng kể thời gian nằm viện mà vẫn đảm bảo hiệu quả điều trị và chất lượng sống lâu dài.

