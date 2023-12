Sa Đéc - Thành phố ngàn hoa phương Nam

Làng hoa Sa Đéc được mệnh danh là nơi có 4 mùa xuân vì luôn có hoa kiểng đầy màu sắc quanh năm Ảnh: Trần Ngọc





Làng nghề ngàn tỉ

Thời điểm này, đi vào bất cứ vườn hoa kiểng nào ở Sa Đéc (TP.Sa Đéc, Đồng Tháp), mọi người đều không khỏi mê mẩn trước vẻ đẹp của cảnh trí tuyệt vời.

Đó là những ruộng cúc mâm xôi, hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền và nhiều cây kiểng lá đủ màu sắc được trồng trên giàn ở các vườn hoa. Tại bến lên xuống hàng hoa kiểng cạnh bờ sông Sa Đéc (thuộc P.Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc), lúc nào cũng tấp nập phương tiện vận chuyển hoa kiểng bằng đường sông, lẫn đường bộ. Cao điểm bắt đầu từ tháng 11 âm lịch cho đến cận tết, xe cộ, tàu ghe vận chuyển hoa kiểng từ Sa Đéc đi khắp cả nước.

Bà Võ Thị Bình, Phó chủ tịch UBND TP.Sa Đéc, cho biết nghề trồng hoa kiểng mang lại thu nhập khá nên làng hoa Sa Đéc ngày một mở rộng. Đến nay, tổng diện tích trồng hoa hơn 950 ha (tăng hơn 222 ha so với năm 2022), tập trung ở P.Tân Quy Đông (320 ha) và xã Tân Khánh Đông (324 ha). Toàn thành phố có 4.000 hộ theo nghề sản xuất hoa kiểng, tăng hơn 1.000 hộ so với năm 2022. Hoa kiểng có quanh năm nên trên địa bàn có gần 200 cơ sở kinh doanh. Ước mỗi năm hoa kiểng mang về cho người dân địa phương tổng giá trị hơn 3.200 tỉ đồng.

Ngoài sản xuất, buôn bán hoa kiểng, khoảng 10 năm gần đây, tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái, tăng cường giới thiệu quảng bá làng hoa Sa Đéc. Từ đó, ngoài Vườn hồng Tư Tôn nổi tiếng từ lâu, hiện TP.Sa Đéc có hàng chục điểm tham quan du lịch được nhiều người biết đến như Hùng Thy Happyland, Cánh đồng hoa hồng…

Những vườn hoa đầy màu sắc ở làng Sa Đéc luôn thu hút khách tham quan

Tôn vinh làng nghề

Để tôn vinh người trồng hoa kiểng và quảng bá hình ảnh địa phương, tỉnh Đồng Tháp quyết định tổ chức Festival hoa kiểng Sa Đéc với chủ đề "Tình đất - Tình Hoa" từ ngày 30.12 đến 5.1.2024, với rất nhiều sự kiện hấp dẫn để khách tham quan đến với Đồng Tháp.

Nông dân Trần Thanh Hùng, chủ điểm Homestay Ngôi nhà Hoa Ếch, chia sẻ: "Festival hoa kiểng sẽ giúp cho người dân làng hoa Sa Đéc có tư duy mới về làng nghề truyền thống, xem đây là tài nguyên của địa phương để thay đổi cách làm nông nghiệp gắn với phát triển du lịch cộng đồng địa phương. Nhiều tháng nay, những người làm du lịch ở làng hoa Sa Đéc đã xây dựng mới các cụm tiểu cảnh nhằm giới thiệu Sa Đéc đến du khách gần xa".

Ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh TP.Sa Đéc, chia sẻ: "Nông dân Sa Đéc rất trông chờ Festival và kỳ vọng giới thiệu cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước về tiềm năng phát triển hoa kiểng, cũng như làm du lịch để thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn đến địa phương để làng nghề vươn xa hơn".



Tỉnh Đồng Tháp tổ chức Festival hoa - kiểng Sa Đéc để tôn vinh làng nghề

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Sa Đéc, cho biết Đồng Tháp là vùng đất có nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị, cùng nghệ thuật ẩm thực độc đáo… Đặc biệt, làng hoa kiểng Sa Đéc với những nét đặc trưng khác biệt không nơi nào có được, nên tỉnh tổ chức Festival hoa kiểng nhằm tôn vinh làng hoa hơn 300 năm tuổi; đồng thời phát huy các giá trị kinh tế - văn hóa của hoa kiểng gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương.

Theo ông Tuấn, để chuẩn bị tốt cho Festival, tỉnh đã tập trung triển khai đầu tư, chỉnh trang, hoàn thành các dự án mở rộng quảng trường TP.Sa Đéc rộng 7,4 ha, với tổng kinh phí hơn 140 tỉ đồng và cải tạo công viên hoa Sa Đéc; chỉnh trang đô thị, các điểm du lịch, vận động các hộ dân trên địa bàn tham gia trồng hoa, kiểng trang trí; đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng không gian đón tiếp, phục vụ khách; làm mới và nâng chất lượng sản phẩm dịch vụ; triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm.

"Qua Festival hoa kiểng Sa Đéc, chúng tôi muốn giới thiệu với nhân dân và du khách hình ảnh vùng đất Sen hồng nghĩa tình, năng động, sáng tạo với những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống - một điểm đến an toàn và thân thiện", ông Tuấn cho biết thêm.