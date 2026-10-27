Sà lan va chạm cầu chữ S ở Cà Mau: Đề xuất 3 phương án khắc phục

Chiều 27.10, lãnh đạo UBND xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) cho biết địa phương đang chờ kết luận của cơ quan chuyên môn để lựa chọn phương án khắc phục sự cố sà lan va chạm làm lệch nhịp giữa cầu Nông sản thực phẩm (còn gọi là cầu chữ S).

Trước đó, sáng cùng ngày, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau phối hợp với Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng cùng UBND xã Đầm Dơi kiểm tra hiện trạng cây cầu.

Cần cẩu trên sà lan khi di chuyển đã va vào cầu Nông sản thực phẩm (cầu chữ S) khiến nhịp giữa cầu bị lệch khoảng 70 cm

ẢNH: G.B

Qua kiểm tra bề mặt cầu, mặt dưới bản mặt cầu, dầm và đầu dầm, đoàn công tác chưa ghi nhận dấu hiệu nứt hoặc hư hỏng kết cấu đáng kể. Tuy nhiên, một số vị trí cạnh phía dưới dầm bê tông dự ứng lực bị mẻ. Nhịp giữa cầu bị lệch khỏi vị trí ban đầu khoảng 70 cm.

Địa phương đã làm việc với các bên liên quan và đang chờ kết luận của cơ quan chuyên môn để lựa chọn phương án tối ưu, sớm đưa công trình vào khai thác trở lại.

Chính quyền đã rào chắn hai đầu đường dẫn vào cầu, cấm người và phương tiện lưu thông trong thời gian chờ khắc phục sự cố. Người dân được hướng dẫn đi tạm qua cầu Sông Đầm, cách cầu Nông sản thực phẩm hơn 200 m.

Từ kết quả khảo sát, đoàn công tác đề xuất 3 phương án đưa nhịp giữa cầu về vị trí ban đầu.

Phương án thứ nhất sử dụng cần cẩu để đưa nhịp cầu bị lệch về vị trí cũ.

Phương án thứ hai dùng sà lan tự hành để đỡ và điều chỉnh nhịp cầu.

Phương án thứ ba sử dụng kích thủy lực nâng, điều chỉnh các dầm cầu.

Với cả 3 phương án, sau khi đưa nhịp cầu về vị trí ban đầu, đơn vị thi công phải khắc phục các hư hỏng liên quan, kiểm định và thử tải để bảo đảm khả năng chịu tải, khai thác theo thiết kế.

UBND xã Đầm Dơi sẽ thuê đơn vị tư vấn kiểm tra, đánh giá để lựa chọn giải pháp phù hợp, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn cho người, phương tiện khi lưu thông trở lại.

Theo chính quyền địa phương, chủ tàu kéo và sà lan đã thống nhất với các phương án do đoàn công tác đề xuất, đồng thời cam kết khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất.

Chủ phương tiện cũng cam kết chi trả các chi phí liên quan đến việc lập phương án, xây dựng giải pháp thi công và tổ chức khắc phục sự cố. Trong thời gian chờ xử lý, chủ phương tiện có trách nhiệm tự quản lý tàu kéo, sà lan và chấp hành chỉ đạo của chính quyền địa phương.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 14 giờ 15 phút ngày 26.10, sà lan số hiệu VR09029320 thuộc Công ty Xây dựng Tuấn Hiền, do ông Trần Văn Sức làm thuyền trưởng, đang vận chuyển vật tư đi thi công một công trình cầu khác.

Khi lưu thông trên sông Đầm Dơi, đến cầu Nông sản thực phẩm nối ấp 4 và ấp 2, xã Đầm Dơi, cần cẩu trên sà lan va vào gầm cầu, khiến nhịp giữa bị lệch khỏi vị trí ban đầu.

Cầu chữ S nối khu vực chợ trung tâm với bệnh viện khu vực. Ngay sau sự cố sà lan va chạm làm lệch cầu, chính quyền địa phương đã rào chắn, tạm dừng lưu thông qua cầu để bảo đảm an toàn.