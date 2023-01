Sắc màu tết cổ truyền ba miền

Cả hội chữ và triển lãm thư pháp cùng khai mạc một ngày tại khu vực Hồ Văn, Văn Miếu Quốc Tử Giám vào sáng 15.1 (tức 24 tháng chạp năm Nhâm Dần). Năm nay, hội chữ có chủ đề “Sư đạo tôn nghiêm”, có nghĩa là đạo của người thầy được tôn nghiêm thì đạo học, tri thức mới được quý trọng, việc học được tốt đẹp.

Năm nay, các gian lều viết chữ tại Hồ Văn sẽ có sự tham gia của 50 ông đồ.

Phòng trải nghiệm của Văn Miếu sẽ mở cửa trong suốt những ngày tết. Tại đây, công chúng trẻ có thể trải nghiệm các hoạt động học hành, thi cử xưa qua game. Đặc biệt, các sĩ tử thi vào trung học phổ thông, đại học năm nay sẽ được trải nghiệm việc in chữ cầu may. Có nhiều chữ được chuẩn bị, nhưng có lẽ các mẫu chữ Đỗ đạt, Đăng khoa sẽ được các sĩ tử chọn nhiều. Các sĩ tử còn có thể viết lời chúc của mình và treo lên bảng tại khu vực này, mong điều ước học hành của mình được thành hiện thực. Theo ban tổ chức, hội chữ mở hằng ngày từ 8 - 20 giờ. Riêng 30 tết, Hội chữ Xuân mở cửa đón giao thừa đến 2 giờ sáng hôm sau. Các ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 tết, Hội chữ Xuân mở cửa đến 22 giờ.

Trinh Nguyễn

Đầu xuân chơi hội bài chòi

6 năm kể từ khi nghệ thuật bài chòi được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, loại hình nghệ thuật này đã dần trở nên quen thuộc với người dân và du khách khi đến với phố cổ Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam). Ngoài ra, đây còn là món ăn tinh thần đặc sắc không thể thiếu trong các dịp tết Nguyên đán của người dân xứ Quảng lẫn du khách trong và ngoài nước.

Năm nay, Hội An tổ chức hô hát bài chòi bên sông Hoài từ mùng 1 đến mùng 10 tết. Cứ 32 quân bài được phát ra rồi sau đó là các câu “thai” đi kèm “gieo” vào trí tưởng tượng của người chơi các “phác thảo” về từng quân cờ. Nội dung các câu thai thường dí dỏm khiến người tham gia rất phấn khích.

Chị Lê Thị Thu Sang (ở P.Cẩm Nam, TP.Hội An) được xem là một trong những nghệ sĩ bài chòi giỏi tại Hội An, với kinh nghiệm hơn 15 năm hô, hát bài chòi. Theo chị Sang, yếu tố thu hút khách tham gia trò chơi bài chòi chính là cách diễn, người diễn phải dí dỏm, ứng đối trước khán giả để người nghe thích thú. Du khách cũng có thể tham gia vào trò chơi. Cách chơi bài chòi khá quen thuộc, giống với cách chơi lô tô, chỉ khác ở chỗ ra hiệu bài hát. “Vào những dịp đặc biệt như tết Nguyên đán thì nội dung bài chòi là những câu hát vui tươi, rộn ràng, nô nức nhằm tạo không khí đầu xuân năm mới. Điều thú vị nhất khi tham gia bài chòi Hội An không phải là sự thắng thua mà chính là những nụ cười sảng khoái, những thanh âm vui vẻ đọng lại sau mỗi đêm”, chị Sang nói.

Mạnh Cường

Viếng chùa Bà 200 năm tuổi trên lưng chừng núi

Trong những ngày tết Nguyên đán, người dân Nam bộ thường rủ nhau về núi Bà Đen (Tây Ninh) để viếng chùa Bà (còn gọi là Linh Sơn Tiên Thạch Tự) nằm trên lưng chừng núi. Ở độ cao 350 m, có những ngôi chùa cổ xưa niên đại hơn 200 năm gắn liền với đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương, thu hút hàng triệu du khách thập phương đổ về chiêm bái, cầu an.

Gắn liền với huyền tích kỳ bí về Linh Sơn Thánh Mẫu trên núi Bà Đen ở Tây Ninh là lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu được tổ chức từ mùng 4 đến mùng 6.5 âm lịch hằng năm. Ngày 14.8.2019, lễ hội đã được Bộ VH-TT-DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trở thành sự kiện thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Nhờ đó, những phong tục, nghi thức Phật giáo cổ truyền được tái hiện, mang đến sự trải nghiệm văn hóa truyền thống, tâm linh đặc sắc của vùng đất Nam bộ.





Năm nay Hội xuân núi Bà Đen sẽ chính thức khai mạc vào chiều tối mùng 4 tết tại khu quảng trường (đối diện nhà ga cáp treo) và ở độ cao 98 m trên núi Bà Đen, với nhiều chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa, biểu diễn lân sư rồng. Ngoài ra, từ mùng 1 tết đến hết tháng giêng, hàng loạt hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống dân tộc của Tây Ninh như múa trống Chhay dăm, đờn ca tài tử, múa lân sư rồng, ca múa nhạc sẽ được biểu diễn để phục vụ du khách.

Giang Phương

Độc đáo Hội xuân Chợ Gò

Với người dân tỉnh Bình Định, mùa lễ hội tết bắt đầu từ rạng sáng mùng 1 tết với Hội xuân Chợ Gò (TT.Tuy Phước, H.Tuy Phước). Đây là phiên chợ độc đáo, họp mỗi năm một lần vào mùng 1 tết, thường bắt đầu từ 3 - 4 giờ sáng.

Theo UBND H.Tuy Phước, năm nay Hội xuân Chợ Gò chính thức được tổ chức từ 7 giờ 30 ngày 22 - 23.1 (mùng 1, mùng 2 Tết Quý Mão) với nhiều hoạt động như: múa lân, biểu diễn võ thuật, các trò chơi dân gian, hội chơi bài chòi truyền thống và Liên hoan Hội đánh bài chòi cổ dân gian...

Người dân Bình Định lưu truyền câu ca dao:

“Đầu xuân đón lộc cầu duyên/Trầu cau em gánh đi phiên Chợ Gò/Chợ Gò là chợ hẹn hò/Trai thanh, gái lịch sang đò gặp nhau…”.

Ngay từ rạng sáng mùng 1 tết, người dân ở H.Tuy Phước và các vùng lân cận đem sản phẩm nông nghiệp của gia đình như: rau, củ, trái cây, trầu, cau, thịt heo, tôm, cá… đến Chợ Gò bán lấy hên đầu năm. Người đi Chợ Gò đầu năm thích mua trầu, cau là mua cái lộc đầu năm, mua muối vì có câu truyền miệng “đầu năm mua muối, cuối năm xây nhà”, mua rau muống vì “muốn” gì được nấy, mua đu đủ vì muốn no đủ, mua mãng cầu để cầu cho sung mãn, mua quả sung để được sung túc suốt năm…

Còn các chàng trai, cô gái đi Chợ Gò đầu năm mua trầu cau là để cầu cho năm mới gặp duyên thắm tình nồng. Năm nào sản vật được cư dân đem đến Chợ Gò đa dạng, nhiều chủng loại thì năm đó người dân trong vùng có cuộc sống đầy đủ, sung túc, no ấm.

Với sự độc đáo như vậy, Hội Chợ Gò đã được ghi danh vào danh sách 100 phiên chợ độc đáo nhất VN do Trung tâm Sách kỷ lục VN bình chọn.

Hoàng Trọng