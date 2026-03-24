Sắc vóc bốc lửa của mỹ nhân nối gót 'bom sex' Pamela Anderson đóng 'Baywatch'

Brooks Nader thu hút sự chú ý khi tham gia phiên bản mới của loạt phim ăn khách 'Baywatch'. Mỹ nhân nóng bỏng này được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn sốt trên màn ảnh, trở thành 'Pamela Anderson thế hệ mới'.
Phiên bản reboot (tái khởi động) của loạt phim ăn khách Baywatch (Đội cứu hộ bãi biển) đang được sản xuất. Theo Fox News, dự án đã bắt đầu quá trình quay phim ở biển Venice, California (Mỹ) vào tuần trước, với những gương mặt mới: Stephen Amell, Shay Mitchell, Jessica Belkin, Noah Beck, Brooks Nader và Livvy Dunne.
Loạt phim mới càng thu hút sự quan tâm của công chúng khi hình ảnh loạt diễn viên xuất hiện đầy gợi cảm, cuốn hút trong những bộ đồ tắm đỏ rực trên phim trường vừa được hé lộ cách đây ít ngày. Trong số đó, Brooks Nader đang là cái tên được nhắc đến hơn cả nhờ vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ cùng thân hình khỏe khoắn, nóng bỏng. Cô được nhận xét bốc lửa không kém Pamela Anderson - biểu tượng gợi cảm từng gây sốt với loạt phim gốc.
Chân dài người Mỹ thu hút ánh nhìn với gương mặt xinh đẹp, rạng rỡ cùng thân hình nóng bỏng với chiều cao 1,73 m. Cô cũng ghi điểm với phong cách ăn mặc thời thượng, gợi cảm qua những thiết kế tôn dáng, cắt xẻ táo bạo tôn vòng 1 nóng bỏng cùng những đường cong hút mắt
ẢNH: INSTAGRAM NV
Brooks Nader không ngần ngại thừa nhận nhiều lần can thiệp thẩm mỹ để có được ngoại hình như mong muốn. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với People, ngôi sao 29 tuổi tiết lộ cô từng hút mỡ, phẫu thuật nâng mũi, tiêm filler, botox, làm răng sứ… Người đẹp cũng từng dùng thuốc giảm cân sau khi được khuyên cần giảm hơn 13 kg để nhận được các hợp đồng người mẫu
