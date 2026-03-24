Sắc vóc bốc lửa của mỹ nhân nối gót 'bom sex' Pamela Anderson đóng 'Baywatch'

Dàn diễn viên Baywatch phiên bản mới đã bắt đầu quá trình quay phim. Loạt phim mới gồm 12 tập, dự kiến lên sóng vào khoảng 2026 - 2027 ẢNH: BACKGRID

Phiên bản reboot (tái khởi động) của loạt phim ăn khách Baywatch (Đội cứu hộ bãi biển) đang được sản xuất. Theo Fox News, dự án đã bắt đầu quá trình quay phim ở biển Venice, California (Mỹ) vào tuần trước, với những gương mặt mới: Stephen Amell, Shay Mitchell, Jessica Belkin, Noah Beck, Brooks Nader và Livvy Dunne.

Loạt phim mới càng thu hút sự quan tâm của công chúng khi hình ảnh loạt diễn viên xuất hiện đầy gợi cảm, cuốn hút trong những bộ đồ tắm đỏ rực trên phim trường vừa được hé lộ cách đây ít ngày. Trong số đó, Brooks Nader đang là cái tên được nhắc đến hơn cả nhờ vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ cùng thân hình khỏe khoắn, nóng bỏng. Cô được nhận xét bốc lửa không kém Pamela Anderson - biểu tượng gợi cảm từng gây sốt với loạt phim gốc.

Trong loạt ảnh hậu trường vừa được hé lộ, Brooks Nader nổi bật trước ống kính trong bộ đồ bơi màu đỏ rực vốn làm nên thương hiệu của Baywatch. Thiết kế một mảnh ôm sát cơ thể với những phần khoét sâu, xẻ cao giúp tôn làn da nâu khỏe khoắn và đường cong nóng bỏng của người mẫu sinh năm 1997. Gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc xoăn vàng óng ả khiến mỹ nhân 29 tuổi thêm cuốn hút khi xuất hiện trên bãi biển ẢNH: BACKGRID

Tạo hình và vai diễn của Brooks Nader trong Baywatch phiên bản mới khiến nhiều người liên tưởng đến hình tượng CJ Parker (trái) mà "bom sex" Pamela Anderson thể hiện rất thành công trong phiên bản gốc. Nader được đánh giá nóng bỏng, cuốn hút không thua kém gì đàn chị đồng thời sở hữu nét quyến rũ riêng, được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới mẻ, hiện đại cho bộ phim ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH, BACKGRID

Khi quá trình quay phim bắt đầu, Brooks Nader cho biết cô sẽ dấn thân hết mình vào vai diễn dù không biết bơi và chưa có kinh nghiệm diễn xuất. "Tôi sẽ làm mọi người bất ngờ. Tôi đang học bơi mỗi ngày cùng với huấn luyện viên bơi nghiêm khắc nhất từ trước đến giờ. Tôi cũng đang học diễn xuất một cách nghiêm túc nữa", mỹ nhân 9X chia sẻ với TMZ. Trong loạt ảnh hậu trường đăng tải hôm 24.3, Nader tiết lộ cô đã học được kỹ năng hô hấp nhân tạo để phục vụ vai diễn

Một nguồn tin thân cận với đoàn phim tiết lộ Brooks Nader giành được vai diễn lớn trong Baywatch mà không cần phải là một vận động viên bơi lội vì cô đã thuyết phục được các nhà sản xuất rằng mình có thể làm tốt và đang trải qua quá trình rèn luyện chuyên sâu. Bản thân Nader cũng quyết tâm theo đuổi dự án truyền hình lớn nhất trong sự nghiệp của mình: "Hãy theo đuổi ước mơ của bạn dù chúng có điên rồ đến đâu" ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước khi gây chú ý với Baywatch, Brooks Nader nổi tiếng với tư cách là một người mẫu áo tắm. Năm 2019, cô đã vượt qua 10.000 ứng viên để chiến thắng cuộc tuyển chọn Swim Search 2019, giành cơ hội làm người mẫu cho ấn phẩm áo tắm Sports Illustrated Swimsuit Issue. Nader được xuất hiện trên tạp chí nổi tiếng này vào các năm 2020, 2021, 2022, 2023. Ngoài ra, người đẹp từng được yêu thích khi tham gia chương trình thực tế Dancing with the Stars (2024)

Người đẹp sinh năm 1997 còn là một tên tuổi có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, sở hữu trang Instagram có hơn 1,8 triệu người theo dõi ẢNH: INSTAGRAM NV

Chân dài người Mỹ thu hút ánh nhìn với gương mặt xinh đẹp, rạng rỡ cùng thân hình nóng bỏng với chiều cao 1,73 m. Cô cũng ghi điểm với phong cách ăn mặc thời thượng, gợi cảm qua những thiết kế tôn dáng, cắt xẻ táo bạo tôn vòng 1 nóng bỏng cùng những đường cong hút mắt ẢNH: INSTAGRAM NV

Brooks Nader không ngần ngại thừa nhận nhiều lần can thiệp thẩm mỹ để có được ngoại hình như mong muốn. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với People, ngôi sao 29 tuổi tiết lộ cô từng hút mỡ, phẫu thuật nâng mũi, tiêm filler, botox, làm răng sứ… Người đẹp cũng từng dùng thuốc giảm cân sau khi được khuyên cần giảm hơn 13 kg để nhận được các hợp đồng người mẫu ẢNH: AFP

Tuy nhiên, thời gian gần đây, người đẹp đã quyết định loại bỏ chất làm đầy trên môi, mặt để sống đúng độ tuổi và trông tự nhiên hơn. Cô cũng thừa nhận hối hận vì từng đi hút mỡ dù không cần thiết, gây nên những vết hõm và nhăn trên da ẢNH: INSTAGRAM NV