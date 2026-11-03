Sắc vóc 'bông hồng lai' Việt - Pháp đóng phim hành động sắp ra rạp

Nhà sản xuất Trên con đường mới vừa hé lộ những diễn viên góp mặt trong dự án điện ảnh này. Bên cạnh dàn nghệ sĩ có nhiều kinh nghiệm như Huỳnh Kiến An, NSƯT Hoàng Hải, Doãn Quốc Đam… tác phẩm do Trần Bảo Sơn làm đạo diễn còn quy tụ nhiều gương mặt trẻ, trong đó có sự góp mặt của Paris Bảo Nhi - gương mặt từng ghi tên mình vào top 5 Miss Universe Vietnam 2024.

Paris Bảo Nhi sở hữu sắc vóc nổi bật, từng vào top 5 Miss Universe Vietnam 2024 Ảnh: MUVN

Paris Bảo Nhi được xem là nhân tố mới ở lĩnh vực điện ảnh, nhưng từng ghi dấu ấn trong cuộc thi nhan sắc cách đây 2 năm. Cô sinh năm 2000, sở hữu vẻ đẹp lai ấn tượng cùng vóc dáng nóng bỏng, với chiều cao 1,7 m. Paris Bảo Nhi mang 2 dòng máu Việt - Pháp, hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực nghệ thuật sau khi vào top 5 Miss Universe Vietnam. Sự xuất hiện của cô trong một dự án điện ảnh khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò: Liệu rằng cô có chứng minh được thực lực diễn xuất hay vẫn sẽ mang danh xưng “người đẹp đi đóng phim”?

Theo những hình ảnh được nhà sản xuất hé lộ, Paris Bảo Nhi xuất hiện với phong cách thời trang đầy biến hóa. Người đẹp có dịp khoe đường cong nóng bỏng bên Trần Bảo Sơn, khiến khán giả thắc mắc rằng cô gái này có mối quan hệ thế nào với vai diễn Trung do nam nghệ sĩ đảm nhận.

Mối quan hệ giữa vai diễn của Paris Bảo Nhi và nhân vật Trung do Trần Bảo Sơn đảm nhận khiến khán giả tò mò Ảnh: NSX

Vì sao Trần Bảo Sơn chọn Paris Bảo Nhi?

Trước những hoài nghi của khán giả về năng lực diễn xuất của những gương mặt trẻ, Trần Bảo Sơn cho hay anh không đặt nặng yếu tố ngôi sao bảo chứng phòng vé, mà chú trọng đến sự hợp vai và khả năng diễn xuất. Nam đạo diễn cho biết bên cạnh các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, anh muốn trao cơ hội cho những nhân tố mới. “Tôi dành nhiều thời gian để tìm kiếm những gương mặt phù hợp với nhân vật. Tôi chọn các bạn vì độ hợp vai chứ không phải vì tên tuổi”, Trần Bảo Sơn chia sẻ.

Không chỉ là một bộ phim hành động, Trên con đường mới còn kể về tình anh em, tình yêu và khát vọng trở về quê hương. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Trần Bảo Sơn với điện ảnh, đồng thời cho thấy hướng đi mới khi thử sức ở vai trò nhà sản xuất và đạo diễn. "Tôi không liều lĩnh, đây là thành quả từ những năm tháng học hỏi các đạo diễn hàng đầu", anh nói.

Trên con đường mới đánh dấu sự trở lại của Trần Bảo Sơn với điện ảnh sau thời gian vắng bóng Ảnh: NSX

Trần Bảo Sơn dành gần hai năm cùng đội ngũ biên kịch hoàn thiện kịch bản, đồng thời chuẩn bị cho dự án. Nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất cũng giúp anh hiểu rõ tâm lý người diễn viên. Thay vì chỉ tập trung vào động tác hay góc máy, Trần Bảo Sơn chú trọng đến hoàn cảnh, động cơ và cảm xúc của nhân vật. “Từng là một diễn viên nên tôi hiểu và sẽ cố gắng giúp các bạn lột tả được hết khả năng trên màn ảnh rộng”, Trần Bảo Sơn chia sẻ.

Với anh, những cảnh hành động ấn tượng không chỉ đến từ kỹ thuật hay hình ảnh đẹp mà còn phải có cảm xúc và phục vụ câu chuyện. “Tôi muốn đem những điều hay nhất lên màn ảnh rộng với Trên con đường mới", nam đạo diễn khẳng định. Bên cạnh đó, Trần Bảo Sơn kỳ vọng sự kết hợp giữa các thế hệ diễn viên sẽ mang đến những cảm xúc chân thật, từ đó tạo ra một câu chuyện gần gũi với khán giả.