Sắc vóc của 'ác nữ' Băng Di ở tuổi 36

Diễn viên Băng Di vừa tung bộ ảnh phong cách lạ lẫm, khiến công chúng bất ngờ bởi khác xa vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng thường thấy trước đây.
Đáng chú ý, bộ ảnh mới được diễn viên Băng Di đăng tải trên trang cá nhân đính kèm dòng trạng thái "A New Era" (tạm dịch: Một kỷ nguyên mới), khiến người hâm mộ càng thêm tò mò. Nhiều khán giả cho rằng đây chính là lời "báo hiệu" cho bước ngoặt lớn trong sự nghiệp và định hướng tương lai của cô, không chỉ trong lĩnh vực phim ảnh mà còn ở vai trò doanh nhân.
Trước câu hỏi vui mà Băng Di đặt ra: "Năm sau vai diễn gì hợp với cái giao diện này đây?", hàng loạt bình luận đề xuất cô thử sức với những nhân vật giai nhân cổ trang, hoặc các vai diễn có chiều sâu, đậm chất tâm lý. Bản thân nữ diễn viên cũng bày tỏ mong muốn được thử thách với các dạng vai có yếu tố tâm linh, nội tâm phức tạp, những nhân vật đòi hỏi sự biến hóa trong diễn xuất.
Chia sẻ với chúng tôi, Tư Mắm của Đất rừng phương Nam cho biết, sau nhiều năm vắng bóng, việc trở lại với phim ảnh khiến cô có góc nhìn và tâm thế khác hẳn so với trước. Nữ diễn viên cho rằng ở giai đoạn này, cô ưu tiên những vai diễn có chiều sâu, phù hợp với độ chín trong nghề cũng như con người hiện tại. Bên cạnh đó, các nhân vật cô chọn phải mang đến điều gì đó mới mẻ so với "kho tàng" vai diễn trước đây. "Quan trọng nhất là mình phải thật sự thích vai diễn đó thì mới nhận. Khi có cảm xúc, mình mới có thể làm tốt và chạm đến khán giả", cô chia sẻ.
