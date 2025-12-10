Sắc vóc của 'ác nữ' Băng Di ở tuổi 36

Bộ ảnh mới của Băng Di ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên khoe vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ cùng phong thái tự tin Ảnh: NVCC

Đáng chú ý, bộ ảnh mới được diễn viên Băng Di đăng tải trên trang cá nhân đính kèm dòng trạng thái "A New Era" (tạm dịch: Một kỷ nguyên mới), khiến người hâm mộ càng thêm tò mò. Nhiều khán giả cho rằng đây chính là lời "báo hiệu" cho bước ngoặt lớn trong sự nghiệp và định hướng tương lai của cô, không chỉ trong lĩnh vực phim ảnh mà còn ở vai trò doanh nhân.

Trước câu hỏi vui mà Băng Di đặt ra: "Năm sau vai diễn gì hợp với cái giao diện này đây?", hàng loạt bình luận đề xuất cô thử sức với những nhân vật giai nhân cổ trang, hoặc các vai diễn có chiều sâu, đậm chất tâm lý. Bản thân nữ diễn viên cũng bày tỏ mong muốn được thử thách với các dạng vai có yếu tố tâm linh, nội tâm phức tạp, những nhân vật đòi hỏi sự biến hóa trong diễn xuất.

Chia sẻ với chúng tôi, Tư Mắm của Đất rừng phương Nam cho biết, sau nhiều năm vắng bóng, việc trở lại với phim ảnh khiến cô có góc nhìn và tâm thế khác hẳn so với trước. Nữ diễn viên cho rằng ở giai đoạn này, cô ưu tiên những vai diễn có chiều sâu, phù hợp với độ chín trong nghề cũng như con người hiện tại. Bên cạnh đó, các nhân vật cô chọn phải mang đến điều gì đó mới mẻ so với "kho tàng" vai diễn trước đây. "Quan trọng nhất là mình phải thật sự thích vai diễn đó thì mới nhận. Khi có cảm xúc, mình mới có thể làm tốt và chạm đến khán giả", cô chia sẻ.

Sắc vóc quyến rũ của Băng Di

Trong bộ ảnh mới, Băng Di xuất hiện với mái tóc xoăn cá tính cùng váy trễ vai, khéo léo tôn lên bờ vai trần gợi cảm, kết hợp với concept “Vũ trụ” mang hơi hướng huyền ảo Ảnh: NVCC

Trái với phong cách thanh lịch, nữ tính quen thuộc, cô xuất hiện với diện mạo mạnh mẽ, quyến rũ Ảnh: NVCC

Ánh mắt sắc sảo, thần thái tự tin cùng phong cách thời trang hiện đại khiến nữ diễn viên như “lột xác” hoàn toàn Ảnh: NVCC

Ngay sau khi bộ ảnh được đăng tải, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã dành lời khen “có cánh” cho Băng Di. Không ít người còn thừa nhận suýt không nhận ra nữ diễn viên Cục vàng của ngoại bởi sự thay đổi ngoạn mục về hình ảnh Ảnh: NVCC

Có thể thấy, ở tuổi 36, Băng Di vẫn không ngừng làm mới mình, mạnh dạn thử nghiệm các phong cách khác nhau Ảnh: NVCC

Năm 2025 đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi Băng Di tái xuất màn ảnh với Cục vàng của ngoại sau hai năm vắng bóng. Bộ phim nhanh chóng đạt doanh thu gần 100 tỉ đồng, giữ vị trí Top 1 phòng vé, giúp cô củng cố vị thế là một trong những gương mặt thực lực của điện ảnh Việt Ảnh: NVCC

Ngoài nghệ thuật, Băng Di cũng mở rộng hoạt động kinh doanh khi tiếp tục khai trương một chi nhánh F&B khác. Vừa tham gia đóng phim, vừa quản lý công việc kinh doanh, nữ diễn viên trở thành hình mẫu nhiều cô gái theo đuổi bởi sự độc lập, tự chủ Ảnh: NVCC