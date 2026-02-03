Sắc vóc gây chú ý của Diễm My 9X sau khi sinh con

Loạt ảnh dạo biển trong kỳ nghỉ dưỡng bên gia đình của Diễm My 9X Ảnh: FBNV

Mới đây, Diễm My 9X gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh nghỉ dưỡng bên gia đình. Trong khung hình, nữ diễn viên tự tin khoe sắc vóc gợi cảm với áo tắm một mảnh, kết hợp kính râm thời trang. Loạt ảnh nhanh chóng nhận về "cơn mưa" lời khen từ đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người xuýt xoa trước vóc dáng thon gọn của sao phim Gái già lắm chiêu sau một năm đón thêm thành viên mới, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần tích cực, rạng rỡ của cô trong hành trình làm mẹ.

Trước đó, Diễm My cùng ông xã doanh nhân tổ chức tiệc sinh nhật tròn một tuổi cho con trai. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ niềm vui khi hai mẹ con sinh cùng tháng: "Thế là em bé tròn 1 tuổi, còn mẹ thì cũng kịp thêm một tuổi mới trong cùng tháng. Hai mẹ con sinh cùng tháng nên niềm vui được nhân đôi luôn".

Sắc vóc tuổi 37 của Diễm My 9X

Diễm My 9X tên đầy đủ là Vũ Phạm Diễm My, sinh năm 1989 tại TP.HCM, lấy nghệ danh “9X” để phân biệt với diễn viên gạo cội cùng tên. Với diễn xuất, cô ghi dấu trong lòng khán giả qua loạt phim ăn khách như Gái già lắm chiêu, Chạy đi rồi tính, Cô Ba Sài Gòn, 1990... Nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Vinh Nguyễn vào tháng 12.2023 và sinh con đầu lòng đầu năm 2025 Ảnh: FBNV

Kể từ khi kết hôn và sinh con, Diễm My 9X tạm dừng đóng phim để dành thời gian chăm sóc tổ ấm. Thời gian gần đây, cô dần xuất hiện lại tại một số sự kiện giải trí, thời trang... khi quý tử đã trở nên "cứng cáp". Nữ diễn viên thừa nhận quỹ thời gian bận rộn khiến có lúc cô không kịp trang điểm hay chỉn chu như trước, song vẫn cảm thấy hạnh phúc vì được đồng hành cùng con trong những năm tháng đầu đời Ảnh: FBNV

Tổng kết năm 2025, Diễm My cho biết điều khiến cô tự hào nhất là con trai khỏe mạnh, hôn nhân êm đềm. “Cuộc đời tôi như bước sang một chương mới. Con chào đời mang đến niềm hạnh phúc không có lời nào diễn tả hết”, nữ diễn viên chia sẻ Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên cho biết, ông xã luôn ủng hộ vợ quay lại với các công việc yêu thích. Tháng 11.2025, cô có chuyến công tác nước ngoài đầu tiên sau sinh để gặp gỡ đối tác. “Tôi yên tâm vì chồng và gia đình hỗ trợ chăm sóc bé. Xong việc, tôi trở về ngay thay vì ở lại du lịch như trước”, cô nói Ảnh: FBNV

Theo Diễm My 9X, việc sớm lấy lại vóc dáng đến từ chế độ ăn uống hợp lý kết hợp tập luyện thể thao đều đặn Ảnh: FBNV

Đời thường, nữ diễn viên ưu tiên những trang phục thoải mái, trẻ trung, mang tinh thần tối giản nhưng vẫn khéo léo tôn lên nét gợi cảm. Thỉnh thoảng trong các buổi gặp gỡ bạn bè, cô chỉ trang điểm nhẹ thay vì cầu kỳ như trước Ảnh: FBNV

Tuỳ vào tính chất từng sự kiện, Diễm My 9X có sự lựa chọn trang phục phù hợp. Tuy nhiên, nữ diễn viên luôn đề cao tinh thần tối giản và thanh lịch trong phong cách thời trang. Cô thường ưu tiên những thiết kế như áo sơ mi phối cùng chân váy với gam màu nhã nhặn hoặc các mẫu váy dài qua gối như một cách thể hiện hình ảnh người phụ nữ của gia đình, chín chắn, nền nã song vẫn giữ được nét cuốn hút riêng Ảnh: FBNV