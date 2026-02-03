Sắc vóc gây chú ý của Diễm My 9X sau khi sinh con

Diễm My 9X gây chú khi đăng tải loạt ảnh dạo biển, khoe vóc dáng thon gọn sau một năm sinh con đầu lòng.
Loạt ảnh dạo biển trong kỳ nghỉ dưỡng bên gia đình của Diễm My 9X
Ảnh: FBNV
Mới đây, Diễm My 9X gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh nghỉ dưỡng bên gia đình. Trong khung hình, nữ diễn viên tự tin khoe sắc vóc gợi cảm với áo tắm một mảnh, kết hợp kính râm thời trang. Loạt ảnh nhanh chóng nhận về "cơn mưa" lời khen từ đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người xuýt xoa trước vóc dáng thon gọn của sao phim Gái già lắm chiêu sau một năm đón thêm thành viên mới, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần tích cực, rạng rỡ của cô trong hành trình làm mẹ.
Trước đó, Diễm My cùng ông xã doanh nhân tổ chức tiệc sinh nhật tròn một tuổi cho con trai. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ niềm vui khi hai mẹ con sinh cùng tháng: "Thế là em bé tròn 1 tuổi, còn mẹ thì cũng kịp thêm một tuổi mới trong cùng tháng. Hai mẹ con sinh cùng tháng nên niềm vui được nhân đôi luôn".
