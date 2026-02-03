Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Sắc vóc gây chú ý của Diễm My 9X sau khi sinh con

Hải Duy
Hải Duy
03/02/2026 08:56 GMT+7

Diễm My 9X gây chú khi đăng tải loạt ảnh dạo biển, khoe vóc dáng thon gọn sau một năm sinh con đầu lòng.

Sắc vóc gây chú ý sau một năm sinh con của Diễm My 9X - Ảnh 1.
Sắc vóc gây chú ý sau một năm sinh con của Diễm My 9X - Ảnh 2.
Sắc vóc gây chú ý sau một năm sinh con của Diễm My 9X - Ảnh 3.

Loạt ảnh dạo biển trong kỳ nghỉ dưỡng bên gia đình của Diễm My 9X

Ảnh: FBNV

Mới đây, Diễm My 9X gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh nghỉ dưỡng bên gia đình. Trong khung hình, nữ diễn viên tự tin khoe sắc vóc gợi cảm với áo tắm một mảnh, kết hợp kính râm thời trang. Loạt ảnh nhanh chóng nhận về "cơn mưa" lời khen từ đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người xuýt xoa trước vóc dáng thon gọn của sao phim Gái già lắm chiêu sau một năm đón thêm thành viên mới, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần tích cực, rạng rỡ của cô trong hành trình làm mẹ.

Trước đó, Diễm My cùng ông xã doanh nhân tổ chức tiệc sinh nhật tròn một tuổi cho con trai. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ niềm vui khi hai mẹ con sinh cùng tháng: "Thế là em bé tròn 1 tuổi, còn mẹ thì cũng kịp thêm một tuổi mới trong cùng tháng. Hai mẹ con sinh cùng tháng nên niềm vui được nhân đôi luôn".

Sắc vóc tuổi 37 của Diễm My 9X

Sắc vóc gây chú ý sau một năm sinh con của Diễm My 9X - Ảnh 4.

Diễm My 9X tên đầy đủ là Vũ Phạm Diễm My, sinh năm 1989 tại TP.HCM, lấy nghệ danh “9X” để phân biệt với diễn viên gạo cội cùng tên. Với diễn xuất, cô ghi dấu trong lòng khán giả qua loạt phim ăn khách như Gái già lắm chiêu, Chạy đi rồi tính, Cô Ba Sài Gòn, 1990... Nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Vinh Nguyễn vào tháng 12.2023 và sinh con đầu lòng đầu năm 2025

Ảnh: FBNV

Sắc vóc gây chú ý sau một năm sinh con của Diễm My 9X - Ảnh 5.

Kể từ khi kết hôn và sinh con, Diễm My 9X tạm dừng đóng phim để dành thời gian chăm sóc tổ ấm. Thời gian gần đây, cô dần xuất hiện lại tại một số sự kiện giải trí, thời trang... khi quý tử đã trở nên "cứng cáp". Nữ diễn viên thừa nhận quỹ thời gian bận rộn khiến có lúc cô không kịp trang điểm hay chỉn chu như trước, song vẫn cảm thấy hạnh phúc vì được đồng hành cùng con trong những năm tháng đầu đời

Ảnh: FBNV

Sắc vóc gây chú ý sau một năm sinh con của Diễm My 9X - Ảnh 6.

Tổng kết năm 2025, Diễm My cho biết điều khiến cô tự hào nhất là con trai khỏe mạnh, hôn nhân êm đềm. “Cuộc đời tôi như bước sang một chương mới. Con chào đời mang đến niềm hạnh phúc không có lời nào diễn tả hết”, nữ diễn viên chia sẻ

Ảnh: FBNV

Sắc vóc gây chú ý sau một năm sinh con của Diễm My 9X - Ảnh 7.

Nữ diễn viên cho biết, ông xã luôn ủng hộ vợ quay lại với các công việc yêu thích. Tháng 11.2025, cô có chuyến công tác nước ngoài đầu tiên sau sinh để gặp gỡ đối tác. “Tôi yên tâm vì chồng và gia đình hỗ trợ chăm sóc bé. Xong việc, tôi trở về ngay thay vì ở lại du lịch như trước”, cô nói

Ảnh: FBNV

Sắc vóc gây chú ý sau một năm sinh con của Diễm My 9X - Ảnh 8.

Theo Diễm My 9X, việc sớm lấy lại vóc dáng đến từ chế độ ăn uống hợp lý kết hợp tập luyện thể thao đều đặn

Ảnh: FBNV

Sắc vóc gây chú ý sau một năm sinh con của Diễm My 9X - Ảnh 9.

Đời thường, nữ diễn viên ưu tiên những trang phục thoải mái, trẻ trung, mang tinh thần tối giản nhưng vẫn khéo léo tôn lên nét gợi cảm. Thỉnh thoảng trong các buổi gặp gỡ bạn bè, cô chỉ trang điểm nhẹ thay vì cầu kỳ như trước

Ảnh: FBNV

Sắc vóc gây chú ý sau một năm sinh con của Diễm My 9X - Ảnh 10.

Tuỳ vào tính chất từng sự kiện, Diễm My 9X có sự lựa chọn trang phục phù hợp. Tuy nhiên, nữ diễn viên luôn đề cao tinh thần tối giản và thanh lịch trong phong cách thời trang. Cô thường ưu tiên những thiết kế như áo sơ mi phối cùng chân váy với gam màu nhã nhặn hoặc các mẫu váy dài qua gối như một cách thể hiện hình ảnh người phụ nữ của gia đình, chín chắn, nền nã song vẫn giữ được nét cuốn hút riêng

Ảnh: FBNV

Sắc vóc gây chú ý sau một năm sinh con của Diễm My 9X - Ảnh 11.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng mạnh dạn lựa chọn cho mình những thiết kế gợi cảm, tôn khéo đường cong cơ thể cùng làn da trắng sáng nổi bật. Ở tuổi 37, Diễm My 9X vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi giữ được vẻ ngoài rạng rỡ cùng vóc dáng thon gọn mặc dù đã một lần sinh nở

Ảnh: FBNV

Tin liên quan

Diễm My 9X khoe sắc tại sự kiện, tiết lộ cuộc sống sau khi sinh con

Diễm My 9X khoe sắc tại sự kiện, tiết lộ cuộc sống sau khi sinh con

Diễm My 9X khiến nhiều người xuýt xoa bởi nhan sắc rạng rỡ dù mới sinh con đầu lòng. Nữ diễn viên bày tỏ niềm hào hứng khi kể về hành trình làm mẹ của mình.

Khám phá thêm chủ đề

diễm my 9x Diễn viên Diễm My 9X sắc vóc cuộc sống sao sao việt showbiz việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận