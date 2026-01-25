Sắc vóc gây chú ý của NSND Hồng Vân ở tuổi 60 Ảnh: FBNV

NSND Hồng Vân mới đây khiến đông đảo khán giả bất ngờ khi đăng tải loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân. Xuất hiện với phong cách dịu dàng, vóc dáng thon gọn cùng thần thái rạng rỡ, nữ nghệ sĩ nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi. Ở tuổi 60, bà xã Lê Tuấn Anh diện bộ trang phục truyền thống với các tông màu rực rỡ, tôn lên vẻ đằm thắm, mái tóc đen dài suôn mượt, mang đến hình ảnh trẻ trung hơn hẳn so với trước đây.

Sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình của NSND Hồng Vân là kết quả của quá trình kiên trì giảm cân trong thời gian dài. Cách đây khoảng hai năm, nữ nghệ sĩ từng chia sẻ việc giảm từ 86 kg xuống còn 72 kg. Việc giảm 14 kg không chỉ giúp cô cải thiện sức khỏe mà còn lấy lại sắc vóc rạng rỡ, gợi nhớ hình ảnh người đẹp sân khấu thập niên 1990.

Nhan sắc 'vượt thời gian' của NSND Hồng Vân

Theo NSND Hồng Vân, quyết định giảm cân không còn xuất phát từ chuyện đẹp – xấu mà đặt nặng yếu tố sức khỏe. Nữ nghệ sĩ thừa nhận trước đó từng nhiều lần giảm cân nhưng “không đến nơi đến chốn” vì cho rằng không quá cần thiết. Tuy nhiên, khi lên chức bà ngoại, cô nhận ra bản thân cần có thể trạng tốt hơn để chăm sóc, đồng hành và tận hưởng niềm vui bên con cháu Ảnh: FBNV

Ít ai biết, thời trẻ, Hồng Vân từng sở hữu vóc dáng mảnh mai với chiều cao 1,65 m, nặng khoảng 49 kg, gương mặt thanh tú. Sau khi sinh con, chị còn cao thêm 2 cm. Tuy nhiên, biến động cân nặng bắt đầu rõ rệt sau khi nữ nghệ sĩ lập gia đình và đặc biệt là sau khi sinh con gái út Bí Ngô vào năm 2008. Cân nặng tăng nhanh khiến Hồng Vân gắn liền với hình ảnh tròn trịa, có phần xuề xòa trong suốt nhiều năm Ảnh: FBNV

Trong một thời gian dài, nữ nghệ sĩ thường lựa chọn trang phục rộng để che vòng hai, khiến ngoại hình trông “dừ” hơn tuổi. Dù từng thử nhiều phương pháp ăn kiêng, giảm cân để phục vụ công việc diễn xuất, song Hồng Vân không ít lần rơi vào cảnh “giảm được vài ký rồi tăng trở lại” Ảnh: FBNV

Lấy lại được vóc dáng thon gọn, nữ nghệ sĩ trở nên tự tin hơn trong phong cách ăn mặc, thường xuyên xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, nền nã nhưng vẫn toát lên thần thái rạng rỡ và nguồn năng lượng tích cực Ảnh: FBNV

Trong loạt ảnh vừa đăng tải trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân tự tin thả dáng trong bộ áo bà ba duyên dáng, khéo léo tôn lên vóc dáng thon gọn cùng vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm. Sự gọn gàng trong hình thể kết hợp thần thái tươi tắn giúp nữ nghệ sĩ ghi điểm trong mắt khán giả, cho thấy phong độ và sức sống trẻ trung hiếm có ở tuổi lục tuần Ảnh: FBNV

Dưới bài đăng, bà bầu sân khấu nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước vóc dáng của nữ nghệ sĩ, không ít ý kiến nhận xét chị trông trẻ trung hơn hẳn so với trước. “Cô Hồng Vân ngày càng mặn mà, nhìn rất có sức sống”, “Giảm cân xong nhìn cô trẻ ra cả chục tuổi”, “Vóc dáng gọn gàng, thần thái vẫn rất sang và phúc hậu”... một số khán giả bình luận Ảnh: FBNV

Bên cạnh câu chuyện ngoại hình, NSND Hồng Vân là gương mặt gạo cội của sân khấu và màn ảnh Việt. Cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm truyền hình như Gạo nếp gạo tẻ, Phượng khấu, Giấc mơ của mẹ… Ảnh: FBNV

Song hành cùng sự nghiệp nghệ thuật bền bỉ, NSND Hồng Vân có cuộc hôn nhân viên mãn hơn 20 năm bên diễn viên Lê Tuấn Anh. Nữ nghệ sĩ nhiều lần chia sẻ sự yên tâm khi luôn có chồng làm chỗ dựa vững chắc, chu toàn việc gia đình để cô tập trung cho công việc Ảnh: FBNV

Ở tuổi 60, cuộc sống của vợ chồng NSND Hồng Vân khá giản dị. Khi không bận rộn với lịch diễn, cả hai dành thời gian trồng cây, nuôi cá kiểng, chăm sóc thú cưng, dọn dẹp nhà cửa và tận hưởng những khoảnh khắc đời thường bên gia đình. Chính sự cân bằng giữa công việc, sức khỏe và đời sống tinh thần đã giúp NSND Hồng Vân giữ được phong độ, năng lượng tích cực Ảnh: FBNV





