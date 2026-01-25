Sắc vóc gây chú ý của NSND Hồng Vân ở tuổi 60

Ở tuổi 60, NSND Hồng Vân vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Đáng chú ý, sau quãng thời gian giảm cân thành công, nữ nghệ sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả bởi sắc vóc thon gọn, thần thái tươi tắn và nguồn năng lượng tích cực.
NSND Hồng Vân mới đây khiến đông đảo khán giả bất ngờ khi đăng tải loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân. Xuất hiện với phong cách dịu dàng, vóc dáng thon gọn cùng thần thái rạng rỡ, nữ nghệ sĩ nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi. Ở tuổi 60, bà xã Lê Tuấn Anh diện bộ trang phục truyền thống với các tông màu rực rỡ, tôn lên vẻ đằm thắm, mái tóc đen dài suôn mượt, mang đến hình ảnh trẻ trung hơn hẳn so với trước đây.
Sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình của NSND Hồng Vân là kết quả của quá trình kiên trì giảm cân trong thời gian dài. Cách đây khoảng hai năm, nữ nghệ sĩ từng chia sẻ việc giảm từ 86 kg xuống còn 72 kg. Việc giảm 14 kg không chỉ giúp cô cải thiện sức khỏe mà còn lấy lại sắc vóc rạng rỡ, gợi nhớ hình ảnh người đẹp sân khấu thập niên 1990.
