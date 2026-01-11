Nhan sắc gây chú ý của ái nữ nhà NSND Hồng Vân

'Chạm ngõ' tuổi 19, ái nữ nhà NSND Hồng Vân - Ngọc Châu (Bí Ngô) khiến mọi người xuýt xoa bởi vẻ ngoài ngọt ngào, rạng rỡ.
Mới đây, NSND Hồng Vân gây chú ý khi đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh gia đình được thực hiện nhân dịp Tết Nguyên đán cận kề. Trong bộ ảnh, nữ nghệ sĩ xuất hiện rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống, chụp hình cùng mẹ ruột và con gái út Ngọc Châu (tên thân mật là Bí Ngô).
Ngay sau khi chia sẻ, bộ ảnh nhanh chóng nhận về "mưa lời khen" từ cộng đồng mạng bởi không khí ấm áp, sum vầy cùng nhan sắc tươi tắn của các thành viên trong gia đình. Ở tuổi 60, NSND Hồng Vân khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, gương mặt rạng rỡ - thành quả từ quá trình giảm cân và chăm sóc sức khỏe trước đó. Đáng chú ý, con gái út Bí Ngô cũng trở thành tâm điểm khi sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, trong trẻo và nụ cười rạng rỡ, được nhiều khán giả nhận xét "thừa hưởng nét đẹp từ mẹ".
