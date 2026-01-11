Nhan sắc gây chú ý của ái nữ nhà NSND Hồng Vân

Từ trái qua: NSND Hồng Vân chụp cùng mẹ ruột và con gái út Ngọc Châu (Bí Ngô) ẢNH: FBNV

Mới đây, NSND Hồng Vân gây chú ý khi đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh gia đình được thực hiện nhân dịp Tết Nguyên đán cận kề. Trong bộ ảnh, nữ nghệ sĩ xuất hiện rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống, chụp hình cùng mẹ ruột và con gái út Ngọc Châu (tên thân mật là Bí Ngô).

Ngay sau khi chia sẻ, bộ ảnh nhanh chóng nhận về "mưa lời khen" từ cộng đồng mạng bởi không khí ấm áp, sum vầy cùng nhan sắc tươi tắn của các thành viên trong gia đình. Ở tuổi 60, NSND Hồng Vân khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, gương mặt rạng rỡ - thành quả từ quá trình giảm cân và chăm sóc sức khỏe trước đó. Đáng chú ý, con gái út Bí Ngô cũng trở thành tâm điểm khi sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, trong trẻo và nụ cười rạng rỡ, được nhiều khán giả nhận xét "thừa hưởng nét đẹp từ mẹ".

Nhan sắc ngọt ngào của ái nữ nhà NSND Hồng Vân

NSND Hồng Vân là một trong số ít nghệ sĩ Việt sở hữu cả sự nghiệp bền vững lẫn mái ấm gia đình viên mãn. Trải qua nhiều thăng trầm, nữ nghệ sĩ hiện có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử Lê Tuấn Anh và ba người con đã trưởng thành. Trong đó, cô con gái út Bí Ngô thu hút sự quan tâm của công chúng bởi nhan sắc ngày càng rạng rỡ ẢNH: FBNV

Bí Ngô sinh năm 2007, chào đời khi NSND Hồng Vân đã ngoài 40 tuổi, là “trái ngọt” duy nhất trong cuộc hôn nhân giữa nữ nghệ sĩ và tài tử Lê Tuấn Anh. Nàng "tiểu công chúa" được gia đình hết mực yêu thương. Ngoài ra, nữ NSND còn có 2 con lớn là Xí Ngầu (Hoàng Châu) và Trê Phi (Khôi Nguyên) là hai con riêng với chồng cũ ẢNH: FBNV

Trong số các con của NSND Hồng Vân, Bí Ngô được nhận xét giống mẹ nhất. Ở tuổi 19, ái nữ của bà bầu sân khấu kịch sở hữu gương mặt tròn phúc hậu, làn da sáng cùng vẻ ngoài ngọt ngào, rạng rỡ... ẢNH: FBNV

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều hoạt động nghệ thuật, Bí Ngô sớm bộc lộ năng khiếu. Tuy nhiên, dù con có năng khiếu và đam mê, Hồng Vân vẫn chọn cách không để con gái tham gia đóng phim hay đi diễn sớm. Với nữ nghệ sĩ, việc học tập ở độ tuổi này vẫn là ưu tiên hàng đầu. Cô cho rằng nếu sớm bước vào môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, con dễ bị cuốn theo ánh đèn sân khấu và xao nhãng chuyện học hành ẢNH: FBNV

Ngoài học tập và các hoạt động nghệ thuật tại trường, ái nữ nhà Hồng Vân còn yêu thích việc nấu ăn, làm bánh và thường xuyên học công thức trên mạng để trổ tài cho gia đình. Sự tự giác và chủ động của con gái khiến vợ chồng NSND Hồng Vân thêm phần yên tâm ẢNH: FBNV

Hồi tháng 5.2025, Bí Ngô chính thức tốt nghiệp THPT. Chứng kiến khoảnh khắc con gái trưởng thành, NSND Hồng Vân không giấu được niềm tự hào. Với nữ nghệ sĩ, đây là cột mốc đặc biệt trong hành trình lớn lên của con, khi Bí Ngô đã đủ bản lĩnh để tự mình khám phá thế giới và chịu trách nhiệm với những lựa chọn cá nhân. Chia sẻ với chúng tôi, Hồng Vân xúc động cho biết niềm hạnh phúc lớn nhất của cô chính là ước mơ năm nào được chứng kiến con khôn lớn nay đã trở thành hiện thực ẢNH: FBNV

Ở tuổi 60, NSND Hồng Vân tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng và các con. Con gái cả Hoàng Châu đã lập gia đình và sinh sống tại Mỹ, con trai Khôi Nguyên nối nghiệp nghệ thuật, hiện là đạo diễn, diễn viên và phó giám đốc sân khấu kịch của mẹ. Vợ chồng nữ nghệ sĩ hiện sống cùng Khôi Nguyên và Bí Ngô tại Việt Nam, thỉnh thoảng sang Mỹ để đoàn tụ cùng con gái lớn ẢNH: FBNV

Với cuộc sống viên mãn, đủ đầy, bà bầu Hồng Vân nhiều lần bày tỏ sự biết ơn dành cho chồng - tài tử Lê Tuấn Anh khi luôn yêu thương và dạy dỗ các con bằng sự công bằng, tận tâm, không phân biệt con chung hay con riêng. Đối với sao nữ 6X, gia đình êm ấm, các con trưởng thành chính là “quả ngọt” lớn nhất sau những năm tháng miệt mài cống hiến cho nghệ thuật ẢNH: FBNV



