Sắc vóc gợi cảm của người đẹp gốc Việt vừa thành Hoa hậu Mỹ

Người đẹp đến từ Hawaii được giới thiệu là một người mẫu, doanh nhân. Cô là giám đốc chương trình của What Makes You Feel Beautiful - một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy phụ nữ yêu thương, phát triển bản thân. Nàng hậu cũng hỗ trợ chương trình FLY First Love Yourself nhằm trao quyền cho phụ nữ trẻ.