Sắc vóc nóng bỏng của Ái Phương ở tuổi 37

Sau Dịu dàng dịu dàng, Ái Phương tiếp tục khai thác Rachel P - một màu sắc nghệ thuật phản ánh khía cạnh trình diễn, tinh thần Latinh và nguồn năng lượng quyến rũ, thoải mái với chính mình qua Buông lòng. Đây là ca khúc do cô sáng tác, producer Machiot thực hiện phần sản xuất. Mang màu sắc Afro Pop pha âm hưởng Latinh, bài hát hướng đến cảm giác cởi mở, nồng nàn, xoay quanh việc hạ bỏ những lớp phòng vệ để đón nhận cảm xúc.

Sắc vóc quyến rũ của Ái Phương trong MV Buông lòng Ảnh: NVCC

Điểm đáng chú ý của sản phẩm nằm ở cách Ái Phương đưa hình ảnh cơ thể và chuyển động vào phần trình diễn. Vũ đạo giữ vai trò quan trọng, bên cạnh đó nước, ánh sáng, mái tóc và làn da trở thành những chất liệu chính trong các khung hình. So với Dịu dàng dịu dàng, hình ảnh lần này táo bạo hơn.

Ái Phương táo bạo hơn trong sản phẩm âm nhạc mới

Phần hình ảnh tiếp tục có sự tham gia của giám đốc sáng tạo Kye Nguyễn, người từng đồng hành với Ái Phương từ Chị đẹp đạp gió. Bối cảnh villa mang phong cách Địa Trung Hải được sử dụng xuyên suốt MV, kết hợp ánh sáng và góc máy để tạo sự chuyển biến về không gian.

Nhân vật xuất hiện ban đầu trong những khung hình tương đối khép kín, sau đó mở rộng chuyển động và bước ra không gian bên ngoài. Cách xử lý này tương ứng với tinh thần “buông lòng” của ca khúc: từ trạng thái phòng vệ đến chủ động đón nhận cảm xúc.

Trước khi phát hành MV, Ái Phương tổ chức The 1st fancon, lần đầu thực hiện một chương trình giao lưu riêng với người hâm mộ. Từ âm nhạc đến sân khấu, Rachel P dần trở thành một phần trong cách nữ ca sĩ mở rộng hoạt động cá nhân.

Ái Phương thể hiện hình ảnh phóng khoáng qua thời trang và vũ đạo Ảnh: NVCC

Ở tuổi 37, Ái Phương cho thấy một hình ảnh khác với sự mềm mại quen thuộc: chủ động, gợi cảm và thoải mái hơn trong cách thể hiện bản thân.

MV được phát hành chính thức trên YouTube lúc 20 giờ ngày 16.9. Sau hơn 16 giờ đăng tải, sản phẩm nhận khoảng 16.000 lượt xem. Bên dưới MV, nhiều khán giả để lại bình luận về phần hình ảnh. Một tài khoản viết: “Cô ấy đã tận dụng lợi thế cựu người mẫu của bản thân để cho ra một MV cực cháy, quá đẹp mà nhạc cũng cuốn!”. Người dùng khác nhận xét: “Chất nhạc này, hình ảnh gợi cảm này quá đẹp và hợp với Ái Phương”.

Bên cạnh những lời khen, một số ý kiến cho rằng Ái Phương cần tiết chế lại hình ảnh gợi cảm. Một tài khoản bình luận: “Nếu tiết chế một chút những hình ảnh gợi cảm, người nghe sẽ tập trung hơn vào phần âm nhạc”.