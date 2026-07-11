Sắc vóc nóng bỏng của người đẹp Việt dự thi Miss Supranational

Hôm 10.7, Mai Ngô có buổi gặp gỡ báo chí trước khi lên đường "chinh chiến" tại Hoa hậu Siêu quốc gia - Miss Supranational 2026. Nhiều sao Việt như ca sĩ Lâm Khánh Chi, Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân, Hoa khôi Lệ Nam… cũng có mặt để ủng hộ tinh thần người đẹp sinh năm 1995 trong hành trình "mang chuông đi đánh xứ người" tại Ba Lan.

Sắc vóc của Mai Ngô trước thềm dự thi quốc tế

Sau nhiều tháng rèn luyện và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết, Mai Ngô cho biết cô đang bước vào cuộc thi với tâm thế tự tin, sẵn sàng thể hiện phiên bản tốt nhất của chính mình. Với cô, Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 không chỉ là sân chơi sắc đẹp mà còn là cơ hội để lan tỏa hình ảnh một thế hệ phụ nữ Việt Nam hiện đại, độc lập, giàu năng lượng và luôn dám theo đuổi mục tiêu đến cùng Ảnh: Kiếng Cận Team

Trong suốt quá trình chuẩn bị, đại diện Việt Nam tập trung đầu tư vào khả năng giao tiếp quốc tế, kỹ năng trình diễn, xây dựng hình ảnh cá nhân cũng như các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam. Cô kỳ vọng sẽ mang đến một màu sắc riêng biệt, thể hiện tinh thần tự hào dân tộc và bản lĩnh của người phụ nữ Việt trên sân khấu quốc tế. "Trong quãng thời gian qua, tôi kín lịch vì phải đồng hành cùng một dự án điện ảnh, đồng thời chuẩn bị giấy tờ, trang phục và luyện tập cho hành trình "chinh chiến" nhan sắc", cô bật mí Ảnh: Kiếng Cận Team

Chia sẻ về kỳ vọng tại cuộc thi, Mai Ngô cho biết cô không đặt áp lực lên một danh hiệu cụ thể mà hướng đến việc chinh phục từng thử thách bằng sự nỗ lực và tinh thần cầu tiến. Với cô, thành công lớn nhất là có thể truyền cảm hứng về sự kiên trì, lòng dũng cảm và niềm tin vào bản thân đến những người đang theo dõi hành trình của mình Ảnh: Kiếng Cận Team

Nói về điểm mạnh và hạn chế của bản thân, Mai Ngô cho biết trước Hoa hậu Siêu quốc gia, cô từng "chinh chiến" ở nhiều đấu trường nhan sắc, trong đó có Miss Charm. Quãng thời gian này giúp người đẹp có thêm nhiều kinh nghiệm, trau dồi khả năng chịu đựng áp lực khi là thí sinh của một cuộc thi. Với cô, việc là "gương mặt cũ" không phải là bất lợi khi dự thi quốc tế Ảnh: NVCC

Người đẹp 9X cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả, các đơn vị đồng hành và những người đã luôn tin tưởng, ủng hộ cô trong suốt thời gian qua. Về những ý kiến trái chiều, Mai Ngô cho rằng đó là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, cô chọn cách nhìn vào những người đã đặt niềm tin, ủng hộ mình. Bởi Mai Ngô quan niệm: "Việc tập trung vào những người yêu thương mình sẽ giúp bản thân có nhiều động lực hơn để tỏa sáng" Ảnh: NVCC

Mai Ngô tên thật Ngô Thị Quỳnh Mai, cao 1,73 m, số đo ba vòng 90-67-102, từng hoạt động với vai trò người mẫu, vũ công, rapper… Cô từng vào top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, đoạt danh hiệu á quân The Face Vietnam 2016, á quân The New Mentor…

Theo ông Phạm Duy Khánh (đại diện đơn vị nắm bản quyền), Mai Ngô là một cô gái phù hợp với tiêu chí của Hoa hậu Siêu quốc gia vì đã có nhiều kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế. "Không chỉ trình diễn mà ngoại ngữ cũng là yếu tố cần thiết. Năm 2026, chúng ta đến với cuộc thi không phải để vui nữa, mà để có được những thành tích cao ở sân chơi này. Ở Mai Ngô có sự nội lực, tinh thần chiến binh, đó là điều khiến tôi tin tưởng vào cô ấy", đại diện đơn vị nắm bản quyền chia sẻ.