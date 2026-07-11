Sắc vóc nóng bỏng của người đẹp Việt dự thi Miss Supranational

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Mai Ngô là người đẹp Việt tranh tài tại Hoa hậu Siêu quốc gia - Miss Supranational 2026. Cô cho biết bản thân đã dành thời gian để trau dồi, hoàn thiện bản thân trước thềm 'mang chuông đi đánh xứ người'.
Hôm 10.7, Mai Ngô có buổi gặp gỡ báo chí trước khi lên đường "chinh chiến" tại Hoa hậu Siêu quốc gia - Miss Supranational 2026. Nhiều sao Việt như ca sĩ Lâm Khánh Chi, Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân, Hoa khôi Lệ Nam… cũng có mặt để ủng hộ tinh thần người đẹp sinh năm 1995 trong hành trình "mang chuông đi đánh xứ người" tại Ba Lan.
Sắc vóc của Mai Ngô trước thềm dự thi quốc tế
Người đẹp 9X cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả, các đơn vị đồng hành và những người đã luôn tin tưởng, ủng hộ cô trong suốt thời gian qua. Về những ý kiến trái chiều, Mai Ngô cho rằng đó là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, cô chọn cách nhìn vào những người đã đặt niềm tin, ủng hộ mình. Bởi Mai Ngô quan niệm: "Việc tập trung vào những người yêu thương mình sẽ giúp bản thân có nhiều động lực hơn để tỏa sáng"
Ảnh: NVCC
Mai Ngô tên thật Ngô Thị Quỳnh Mai, cao 1,73 m, số đo ba vòng 90-67-102, từng hoạt động với vai trò người mẫu, vũ công, rapper… Cô từng vào top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, đoạt danh hiệu á quân The Face Vietnam 2016, á quân The New Mentor…
Theo ông Phạm Duy Khánh (đại diện đơn vị nắm bản quyền), Mai Ngô là một cô gái phù hợp với tiêu chí của Hoa hậu Siêu quốc gia vì đã có nhiều kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế. "Không chỉ trình diễn mà ngoại ngữ cũng là yếu tố cần thiết. Năm 2026, chúng ta đến với cuộc thi không phải để vui nữa, mà để có được những thành tích cao ở sân chơi này. Ở Mai Ngô có sự nội lực, tinh thần chiến binh, đó là điều khiến tôi tin tưởng vào cô ấy", đại diện đơn vị nắm bản quyền chia sẻ.
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